Schock für Mitarbeiter: Medienbericht: VW baut in Deutschland 7000 Stellen ab

Wolfsburg -

Nächster Schock für die Mitarbeiter von Volkswagen:



Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet, will der Autobauer an den Standorten Hannover und Emden in den kommenden Jahren rund 7000 der 22.000 Stellen streichen.

Bedeutet: Etwa ein Drittel aller Jobs in den beiden Werken fallen den Kürzungen zum Opfer.

VW baut Stellen wegen Umstieg auf E-Mobilität ab

Der Stellenabbau hat mit dem Umstieg VWs in die Elektromobilität zu tun. Da E-Autos weniger aufwändig zu produzieren sind als die Verbrenner-Varianten, werden weniger Stellen benötigt.



Klar war, dass der Konzern Kürzungen vornehmen würde, nicht jedoch das Ausmaß.

Konzern will Zahlen nicht kommentieren

Laut „FAZ“ sollen die Stellenstreichungen über die natürliche Fluktuation und Altersteilzeit verwirklicht werden. Wer befristet in den beiden VW-Werken arbeitet, soll demnach Verträge bei Porsche und im Werk Kassel angeboten bekommen.



Volkswagen selbst wollte sich zu den genauen Zahlen nicht äußern.

(mah)