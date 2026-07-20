Jens Spahn wirkte im Berliner Politik-Betrieb jahrelang so, als würde er einen Teflon-Anzug tragen. Jeder Skandal perlte an ihm ab: Die Affäre um den Kauf überteuerter Masken in der Corona-Zeit überstand der heute 46-Jährige so gut, dass er sogar noch zum Fraktionschef im Bundestag gewählt wurde. Sein fragwürdiger Umgang mit Steuergeldern wurde ihm ebensowenig zum Verhängnis wie die genauso fragwürdige Finanzierung seiner Luxus-Villa in Berlin oder seine engen Kontakte zum Demokratie-Feind Peter Tiel.

Dass Spahn nun ausgerechnet über eine eigentlich sehr private Familienangelegenheit stolpert, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Dass er als offen schwuler Mann eine Familie gründen möchte, ist grundsätzlich selbstverständlich zu akzeptieren. Doch um eine Leihmutter zu nutzen, ohne Glaubwürdigkeit zu verlieren – dafür ist Spahn dann doch in der falschen Partei. Noch zu Jahresbeginn hatte die CDU (unter maßgeblicher Mithilfe Spahns) auf ihrem Parteitag die Leihmutterschaft als „Menschenhandel” und „Ausbeutung” strikt zurückgewiesen.

Auf den eigenen Vorteil bedacht, von Doppelstandards geleitet

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Doch statt schon damals seinen Gewissenskonflikt öffentlich zu machen, tat Spahn so, als sei nichts. Und überraschte nun seine Partei mit dem Eingeständnis der Leihmutterschaft. Wie schon häufiger in der Vergangenheit hatte Spahn aber die Stimmung in der CDU offenbar völlig falsch eingeschätzt. Es begann ein parteiinterner Aufstand gegen ihn, dem sich schließlich auch CDU-Chef Friedrich Merz anschloss.

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Spahns Problem war dabei wohl weniger, dass er gegen die ethischen Überzeugungen der „Christenpartei” gehandelt hat, sondern dass er vielmehr wirkt wie ein Abziehbild der verzerrten Darstellung von Politikern durch die AfD: abgehoben, stets auf den eigenen Vorteil bedacht, durch Doppelstandards geleitet. Was man anderen bei der Leihmutterschaft verbietet, gönnt man sich selbst ohne Zögern. Der Demokratie und der Glaubwürdigkeit erweist man so einen Bärendienst.

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Auf den neuen Fraktionschef warten große Aufgaben

Der Rücktritt Spahns war also unausweichlich. Doch für den Kanzler und die Berliner Koalition muss das keine schlechte Nachricht sein. Spahn war wohl nicht immer loyal zu Merz und ist als Fraktionsmanager durchaus ersetzbar, wie beispielsweise seine Fehleinschätzungen bei der gescheiterten Berufung einer Verfassungsrichterin 2025 zeigten. Bis zum 29. Juli will sich die Unions-Fraktion im Bundestag nun Zeit nehmen, einen Nachfolger zu präsentieren. Sie muss gut wählen: Auf diese Person warten schwierige Aufgaben. Immerhin gilt es noch Reformen bei Gesundheit, Pflege, Rente und im Steuersystem bis Ende des Jahres über die Bühne zu bringen.