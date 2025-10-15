Riss in Flugzeugscheibe: US-„Kriegsminister“ muss zwischenlanden

Mitten auf einem Flug Richtung USA kommt es zu einem Zwischenfall. An Bord ist der US-Verteidigungsminister. Es gibt eine Zwischenlandung.

US-Pentagonchef Pete Hegseth hat auf einem Flug von Europa Richtung Washington nach Angaben seines Sprechers wegen eines Risses in einer Flugzeugscheibe eine außerplanmäßige Zwischenlandung einlegen müssen.

US-Pentagonchef Pete Hegseth an Bord: Flugzeug landet in Großbritannien

Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem „Kriegsminister“ nennt, landete in Großbritannien, wie der Pentagon-Sprecher auf der Plattform X mitteilte. Hegseth war in Brüssel beim Nato-Verteidigungsminister gewesen. Der Minister und alle anderen Insassen seien wohlauf. Hegseth schrieb auf X: „Alles gut. Gott sei Dank.“ (dpa/mp)