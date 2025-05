„Lehrer hassen diese Fragen“: Dieser Slogan prangt auf Flugblättern, mit denen Rechtsextreme gezielt Schüler ansprechen. Sie wollen beeinflussen – und rekrutieren.

An Schulen in mehreren Bundesländern sind Flugblätter der rechtsextremen Identitären Bewegung aufgetaucht. Mit den Flyern versucht die Bewegung offenbar, junge Leute auf Schulhöfen für die rechte Sache zu gewinnen. Das bayerische Kultusministerium berichtet von mehreren Schulen in München und Augsburg, an denen Flyer verteilt wurden – im Nachbarland Baden-Württemberg sind der Regierung zwei Fälle bekannt. Medienberichten zufolge kursieren die Flyer auch an Schulen in Norddeutschland.

Stuttgart: Rechtsextreme verteilen Flyer an Schulen

Die Identitären sprechen mit dem Schreiben gezielt Schülerinnen und Schüler an. Die Flugblätter tragen den Titel „Lehrer hassen diese Fragen“. Auf der Rückseite wird suggeriert, dass die Deutschen mittlerweile in der Minderheit seien, es werden sexuelle Übergriffe thematisiert, aber auch die Zukunftsunsicherheit junger Leute, Rente, Inflation. Die „Remigration“ wird als Lösung der Probleme angepriesen. „Wehr dich!“, ist darauf zu lesen.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Verdrängung: Weg vom Hauptbahnhof und dann ist alles gut? „Jetzt sind die Abhängigen bei uns vor der Tür“

„Jetzt sind die Abhängigen bei uns vor der Tür“ Porno-Eklat an der Bundeswehr-Uni: Amis nach MOPO-Bericht stinksauer

Amis nach MOPO-Bericht stinksauer Hafengeburtstag: Die Highlights der Mega-Sause und die schönsten Segler und Pötte

Die Highlights der Mega-Sause und die schönsten Segler und Pötte Harte Tristesse: Altonas „Albtraum“-Post verfällt – doch es gibt Pläne für das Areal

Altonas „Albtraum“-Post verfällt – doch es gibt Pläne für das Areal Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Zeit für Helden – der HSV kämpft um den Aufstieg, St. Pauli um den Klassenerhalt

– der HSV kämpft um den Aufstieg, St. Pauli um den Klassenerhalt 20 Seiten Plan7: Der Gratis-Comic-Tag, Tiefgründiges am Ohnsorg und ein Must-See-Festival in Stade

Vor dem Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm etwa wurden 40 bis 50 Flyer auf dem Platz vor dem Schuleingang gefunden, sie lagen auf den Pflastersteinen oder in den Büschen. „Das wollen wir nicht akzeptieren“, kommentierte der stellvertretende Schulleiter Marcus Zimmermann-Meigel die Aktion. Es gebe eine Bannmeile für politische Aktivitäten um Schulen. Die Flugblätter seien dem Hausmeister übergeben worden, die allermeisten seien geschreddert worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Darum taucht die AfD im Hamburger Verfassungsschutzbericht gar nicht auf

Bei den Identitären handelt es sich um eine rechtsextreme Bewegung, die rassistische und islamfeindliche Positionen vertritt und immer wieder mit Protestaktionen auf sich aufmerksam macht. In Deutschland wird die Gruppe vom Verfassungsschutz beobachtet. (dpa/mp)