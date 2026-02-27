Pakistan spricht von „offenem Krieg“ mit Afghanistan

Pakistan wirft den regierenden Taliban in Afghanistan vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Der Konflikt eskaliert.

Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif bezeichnet den Konflikt mit dem Nachbarland Afghanistan als „offenen Krieg“. Pakistan habe darauf gehofft, dass sich die islamistischen Taliban auf die Interessen des afghanischen Volks und Frieden in der Region konzentrieren würden, schrieb Asif auf der Plattform X. Doch die Taliban seien zum Stellvertreter Indiens geworden. Indien ist Erzrivale Pakistans. „Unsere Geduld ist am Ende. Jetzt herrscht offener Krieg.“

Pakistan griff vor einigen Tagen Orte in Afghanistan an

Islamabad wirft Kabul seit längerem vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul bestreitet das. Die Beziehungen zwischen den Nachbarländern haben sich zuletzt massiv verschlechtert. Im Herbst gab es bereits Gefechte. Am vergangenen Wochenende griff Pakistan Stellungen in Afghanistan an. Die Taliban bezeichneten die folgenden Angriffe auf Pakistan als Gegenoffensive.

In der vergangenen Nacht griff die pakistanische Luftwaffe eigenen Angaben nach militärische Einrichtungen in Afghanistan an. Dabei wurden auch Ziele in der Hauptstadt Kabul und den Provinzen Kandahar und Paktia bombardiert. (dpa/mp)