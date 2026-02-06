Obamas als Affen: Rassismus-Vorwürfe nach Video-Post von Donald Trump

Ex-US-Präsident Donald Trump sorgt wieder für Schlagzeilen: Auf seiner Plattform Truth Social postete er ein Video, in dem Barack und Michelle Obama als Affen dargestellt werden. Kritiker sprechen von „tiefstem Rassismus“ – und auch Politiker wie Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom fordern eine klare Verurteilung.

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Online-Plattform Truth Social ein Video geteilt, in dem Ex-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle als Affen dargestellt werden. Trump postete einen Beitrag, der sich um angebliche Manipulationen bei der Wahl 2020 dreht. Nach etwa einer Minute erscheinen in einem kurzen Einschub die Gesichter der Obamas mit Affenkörpern zur Melodie von „The Lion Sleeps Tonight“.

Im Netz gab es dafür Kritik. „Trump hat gerade ein Video auf Truth Social gepostet, das ein rassistisches Bild von Barack und Michelle Obama als Affen enthält. Tiefer geht es nicht“, hieß es auf dem regierungskritischen X-Konto Republicans against Trump.

Ausschnitt aus Post von Donald Trump höchstwahrscheinlich aus KI-Video

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, der als möglicher Kandidat der Demokraten für die nächste Präsidentenwahl gilt, griff die Kritik auf. „Widerliches Verhalten des Präsidenten. Jeder einzelne Republikaner muss das verurteilen. Sofort.“, heißt es in einem Post seines Pressebüros.

Der Ausschnitt mit den Obamas aus dem Trump-Post stammt wahrscheinlich aus einem KI-Video, das von einem anderen Konto erstellt wurde und bereits im Herbst vergangenen Jahres kursierte, wie eine Untersuchung des Faktencheck-Teams der dpa ergab. (mp)