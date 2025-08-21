Nord-Stream-Pipelines gesprengt: Verdächtiger festgenommen

Im Zusammenhang mit der Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines im September 2022 hat die Bundesanwaltschaft in Italien einen tatverdächtigen Ukrainer festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde wirft ihm unter anderem das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor.

Der Mann soll den Angaben zufolge zu einer Gruppe von Personen gehören, die vor rund drei Jahren nahe der dänischen Ostseeinsel Bornholm Sprengsätze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 platzierte. „Bei dem Beschuldigten handelte es sich mutmaßlich um einen der Koordinatoren der Operation“, so die Bundesanwaltschaft. Zuerst hatte der „Spiegel“ berichtet.

Der Ukrainer sei in der vergangenen Nacht in der italienischen Provinz Rimini von Beamten der Carabinieri-Station in Misano Adriatico gefasst worden. Man habe eng mit dem Dienst für Internationale polizeiliche Zusammenarbeit kooperiert, hieß es weiter. Der Beschuldigte soll demnächst nach Deutschland überstellt und dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Ermittler stoßen auf Spuren in die Ukraine

Nach der Tat kam die Frage auf, wie die Sprengladungen wohl angebracht wurden, um die Leitungen der Pipelines zu beschädigen. Experten hielten es für wahrscheinlich, dass ausgebildete Taucher Sprengsätze an den Orten angebracht haben könnten.

Die Behörden mehrerer Länder hatten nach dem Anschlag Ermittlungen aufgenommen. Dänemark und Schweden stellten die Verfahren aber ein.

Verhaftung in Polen scheitert

Die Verhaftung eines der mutmaßlichen Taucher in Polen scheiterte: Der Mann war schon weg, als die Polizei an seiner Wohnung eintraf. Er war laut „Spiegel“ offenbar in einem Auto mit Diplomatenkennzeichen über die Grenze gebracht worden.

Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass die Aktion von ukrainischen Streitkräften abgesegnet war. In den Augen der Beteiligten war die Sprengung dem Bericht zufolge keine Straftat, sondern ein Angriff auf ein legitimes militärisches Ziel im Krieg gegen Russland.

Die Bundesanwaltschaft erklärt nun zu der Festnahme, für den Transport hätten der Beschuldigte und seine Mittäter eine Segeljacht genutzt, die von Rostock aus startete. Die Jacht sei zuvor mit Hilfe gefälschter Ausweispapiere über Mittelsmänner bei einem deutschen Unternehmen angemietet worden. (mp/dpa)