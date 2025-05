Neue Umfrage: Linke überholen Grüne!

8,8 Prozent holte die Linke bei der Bundestagswahl und war hocherfreut. Umfragen zeigen noch bessere Werte an.

Die Linke ist einer neuen Umfrage zufolge an den Grünen in der Wählergunst vorbeigezogen. In einer aktuellen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Bild am Sonntag“ legt die Linke im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt auf 11 Prozent zu, während die Grünen einen Punkt auf 10 Prozent verlieren. Bei Insa liegt die Linke laut Zeitung damit erstmals seit sieben Jahren vor den Grünen. In anderen Umfragen kommt die Linke zumeist auf 10 bis 11 Prozent, bei der Bundestagswahl waren es noch 8,8 Prozent.

Wahlumfrage: Union bleibt stärkste Kraft

Stärkste Kraft bleibt die Union mit 26 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als vor einer Woche. Die AfD verharrt bei 24 Prozent. Die SPD erreicht mit 17 Prozent (+1) den höchsten Wert seit vier Monaten. FDP und das BSW bleiben mit je vier Prozent unter der Mandatsschwelle.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge. (dpa)