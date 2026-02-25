Neue Airbus-Jets: Merz verkündet Großdeal mit China

Nach dem Treffen mit Präsident Xi kündigt Kanzler Merz eine größere Bestellung Chinas bei Airbus an. Wie viele Flieger wollen die Chinesen kaufen?

China will nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine größere Bestellung bei Airbus aufgeben. „Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die chinesische Führung bei dem Unternehmen Airbus eine größere Zahl weiterer Flugzeuge bestellen wird“, sagte Merz nach dem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef in Peking. „Es wird insgesamt bis zu 120 zusätzliche Flugzeuge geben, die bei Airbus bestellt werden“, erklärte er weiter. Weitere Details zur Höhe der Kaufsumme oder bis wann der Deal vollzogen werden soll, nannte Merz nicht.

Damit dürfen sich auch die mehr als 15.000 Beschäftigten bei Airbus in Hamburg freuen – der Standort ist der zweitgrößte von Airbus überhaupt.

Merz lobt Reise nach China: Es lohne sich

In Bezug auf China und Deutschland erklärte der Kanzler, dass zwei der drei größten Volkswirtschaften der Welt miteinander Handel trieben, entfalte eine große Kraft. Man sehe am Beispiel Airbus: Es lohne sich, solche Reisen zu unternehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Fall bei Aktenzeichen XY: Mann soll drei Teenager missbraucht haben

Es habe eine Reihe weiterer Themen „für einige Unternehmen“ gegeben, die aber noch nicht endgültig entschieden seien, sagte Merz. „Wir haben weitere Verträge in Aussicht, die geschlossen werden“, erklärte der CDU-Politiker. Merz hatte sich bei seinem Antrittsbesuch mit Ministerpräsident Li Qiang und Xi getroffen. Deutschland und China unterzeichneten zudem fünf Regierungsvereinbarungen, auch mit Wirtschaftsbezug, unter anderem im Bereich Schweinefleisch. (dpa)