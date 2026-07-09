Der jüngste NATO‑Gipfel in Ankara zeigt deutlich: Die Europäer beginnen mit Absatzbewegungen gegenüber den USA. Noch wird „Daddy“ Trump aber gebraucht.

NATO-Generalsekretär Marc Rutte wich Donald Trump in Ankara nicht von der Seite. Er hat den undankbaren Job, den US-Präsidenten weiter bei der Stange zu halten. Michael Kappeler

Es herrscht Einigkeit unter den NATO-Ländern: Für die Sicherheit Europas werden die USA noch für einige Jahre gebraucht. Deshalb durfte sich Donald Trump auf dem Gipfeltreffen des Militärbündnisses in Ankara auch ohne große Widerworte aufführen wie der verrückte, aber reiche Onkel auf der Familienfeier. Die restlichen Länder orientieren sich allerdings längst neu, weg von den USA, vor allem bei der Rüstung. Das ist eine historische Entwicklung.

Emotional haben die Trump-USA mit Europa und der NATO offenbar abgeschlossen. Eigentlich wollte der US-Präsident gar nicht erst nach Ankara reisen. Erst eine persönliche Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan überzeugte ihn nach eigener Auskunft doch noch, zu kommen. Eine Einladung von Möchtegern-Autokrat zu Möchtegern-Autokrat schlägt man eben nicht leichtfertig aus.

Ruttes Job: Trump schmeicheln

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Alles an diesem Gipfel war darauf ausgerichtet, Trump zu beschwichtigen. Und die Rolle des Oberbeschwichtigers spielte auch dieses Mal NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der Trump schon mal unterwürfig den „Daddy“ des Militärbündnisses genannt hat. Auch jetzt zog Rutte alle Schmeichel-Register: „Absolut notwendig“ seien die neuerlichen US-Militärschläge gegen den Iran, sagte er beispielsweise.

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Trump hatte diese in der Nacht vor dem Gipfel-Start befohlen, nachdem es in den Verhandlungen mit den Mullahs aus seiner Sicht nicht voranging. Beide Seiten streiten nach wie vor über die Kontrolle der Straße von Hormus.

Trump erklärte auch den von ihm selbst ausgehandelten Deal mit dem Iran für beendet. Es sei ihm egal, was diese „kranken, bösartigen und gewalttätigen Leute“ sagten. Trumps Gesandte Jared Kushner und Steve Witkoff sollen aber trotzdem weiterverhandeln. Die Welt muss sich im Nahen Osten weiter auf eine diffuse Lage einstellen: Es herrscht weder richtig Frieden noch richtig Krieg.

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Trump hat Grönland und Spanien im Visier

Und auch in Europa stiftet Trump weiter Unruhe. So drohte er mit einem Abzug von US-Soldaten aus Europa, sollte es nicht zu einer „Einigung“ über Grönland kommen. Dänemark widersprach entschieden, ansonsten blieb es eher ruhig. Man weiß inzwischen: Solche markigen Sprüche sind primär an das heimische Publikum gerichtet.

Ähnliches gilt wohl auch für Trumps Ankündigung, mit Spanien gar keinen Handel mehr treiben zu wollen. Madrid hat Trump verärgert, weil es seine NATO-Ausgaben kaum erhöht und sein Vorgehen in Gaza und dem Iran strikt ablehnt. Praktisch wäre ein solcher Boykott Spaniens für Trump nur schwer durchsetzbar.





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In einem Punkt immerhin zeigte sich Trump scheinbar konstruktiv: Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (er nannte ihn dabei versehentlich Putin und sprach von der „Islamischen Republik Japan“) sagte er diesem zu, die Ukrainer dürfen künftig (auch mit europäischer Hilfe) in Lizenz Patriot-Flugabwehrsysteme herstellen.

Mittelfristig hilft das Kiew gegen den russischen Raketen-Terror, der sich weitgehend gegen Zivilisten richtet. Kurzfristig hilft der Deal aber nicht: Der Ukraine ist aktuell die Patriot-Munition ausgegangen. Die USA wollen nicht liefern, die Europäer haben fast nichts, was sie Kiew anbieten könnten.

Bei Rüstungsdeals kommen plötzlich andere zum Zug

Die wohl wichtigste Weichenstellung des NATO-Gipfels hat aber nur indirekt mit Trump zu tun: Um ihm zu demonstrieren, dass die NATO-Staaten – wie von ihm gefordert – einen stärkeren Anteil an den militärischen Lasten tragen, wurden um den Gipfel herum mehrere Rüstungsdeals vorgestellt. Auffällig dabei: Einige der Abkommen werden mit US-Firmen abgeschlossen – aber lange nicht mehr so viele wie in früheren Jahrzehnten.

Das prominenteste Beispiel hat Kanada gesetzt: Statt wie sonst üblich in den USA, hat das Land zwölf neue U-Boote für die Arktis beim Kieler Schiffsbauer TKMS bestellt – ein gigantischer Deal, der bis zu 62 Milliarden Euro umfasst und in norddeutschen Werften auf Jahre Tausende Jobs sichert. Auch die neue Generation von Awacs-Aufklärungsflugzeugen der NATO wird in Kanada und Europa gebaut – und nicht mehr in den USA.

Ankara dürfte als der NATO-Gipfel in die Geschichte eingehen, auf dem sich die restlichen Mitglieder vom amerikanischen „Daddy“ gelöst haben. Das hat zu lange gedauert, aber besser spät als nie.