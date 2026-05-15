Nach Wochen des Streits: Trump und Merz telefonieren miteinander

Nach Wochen voller Spannungen zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump haben die beiden Staatsoberhäupter am Freitag miteinander telefoniert. Wie Merz mitteilte, ging es um den Iran-Krieg, die Ukraine und den bevorstehenden NATO-Gipfel in Ankara.

Zuletzt war der Bundeskanzler bei Trump in Ungnade gefallen und letzterer hatte sogar US-Truppen aus Deutschland abgezogen, nachdem Merz ihm vorgeworfen hatte, „offensichtlich keine Strategie“ im Irankrieg zu haben. Merz wisse nicht, wovon er rede, sagte Trump dazu und fügte hinzu, dass der Bundeskanzler „einen schrecklichen Job“ mache. Deutschland sei ein „kaputtes“ Land.

Merz und Trump telefonieren: „Sind starke Partner“

Nun sprechen die beiden offensichtlich wieder miteinander: Er habe Trump auf dessen Rückweg vom Staatsbesuch in China erreicht, schreibt Merz auf X. „Wir sind uns einig: Iran muss jetzt an den Verhandlungstisch. Die Straße von Hormus muss geöffnet werden. Teheran darf keine Nuklearwaffen haben“, betont er die Einigkeit der beiden Staatsmänner.

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In einem zweiten Absatz fügt er außerdem hinzu: „Wir haben auch über eine Friedenslösung für die Ukraine gesprochen und uns vor dem NATO-Gipfel in Ankara abgestimmt. Die USA und Deutschland sind starke Partner in einer starken NATO“. (prei)