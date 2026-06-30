Ganz Fußball-Deutschland ist vom Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft enttäuscht. Ganz Deutschland? Ausgerechnet Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zeigt sich „begeistert“. Ein bizarrer Fehlgriff.

Der Kanzler meldete sich kurz nach Abpfiff bei Twitter/X zu Wort. Sein Beitrag kam nicht überall gut an. Screenshot Twitter/X

An Selbstkritik mangelte es den Mitgliedern des WM-Kaders nicht. Trainer Julian Nagelsmann kritisierte seine Spieler als „zu langsam“. Kapitän Joshua Kimmich wollte gar nicht erst versuchen, nach Ausreden zu suchen – auch nicht die eines regulären deutschen Tores, das nicht gegeben wurde. Niemandem war danach zumute, den Grottenkick gegen Paraguay schönzureden.

Niemanden, bis auf den Kanzler eben: „Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel!“, schrieb der CDU-Politiker auf X: „Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“ Das klingt im ersten Moment nach einer knappen Niederlage im WM-Finale. Nicht nach einem Ausscheiden im ersten K.o.-Spiel.

Merz wird offenbar schlecht beraten

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Nun darf es ein Bundeskanzler durchaus als seine Aufgabe verstehen, der (Fußball-)Nation in schwierigen Momenten Trost zu spenden. Mit den richtigen Worten zum richtigen Zeitpunkt. Bei diesem Merz-Post fragt man sich aber unweigerlich: Welches Spiel hat der Kanzler gesehen? Und hat er kein Social-Media-Team, das die aktuelle Stimmung – Wut und Enttäuschung – besser treffen kann als auf diese Weise?

Nun muss sich Merz naturgemäß viel Spott anhören. Von Fans ebenso wie von der politischen Konkurrenz: „Ich weiß gar nicht, was schlimmer war: das Spiel oder diese Analyse“, äzte FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und weiter: „Diese Nationalmannschaft spielt, wie diese Bundesregierung regiert: viel Anspruch, wenig Entschlossenheit.“

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Parallelen zwischen Merz und Nagelsmann

Tatsächlich gibt es einige Parallelen zwischen Nagelsmann und Merz: Beide sind mit großen Versprechen angetreten. Der eine wollte Weltmeister werden, der andere die AfD halbieren und die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Beides hat sich momentan als weltfremd erwiesen.

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Die Wahrheit ist wohl: Deutschland wird sportlich und wirtschaftlich gerade durchgereicht. Wir sind schlechter geworden, andere besser. Das wird sich auf die Schnelle auch nicht wieder ändern lassen. Die weltfremd wirkenden Appelle des Kanzlers machen die Situation auch nicht besser.