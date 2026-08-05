Bundesinnenminister Alexander Dobrindt reist nach Leipzig. Grund ist der Drohnen-Vorfall am dortigen Flughafen.

Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) unterbricht nach dem Drohnen-Vorfall am Leipziger Flughafen seinen Urlaub. (Archivbild) Kay Nietfeld/dpa

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt unterbricht seinen Urlaub wegen des Vorfalls mit einer Drohne am Flughafen Leipzig.

Der CSU-Politiker reise zu einer Lagebesprechung mit dem sächsischen Innenminister Armin Schuster (CDU) und den Spitzen der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern am Flughafen an, teilte sein Ministerium in Berlin mit.

Drohne an Leipziger Flughafen entdeckt: Innenminister Dobrindt reist an

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Erwartet werde, dass unter anderem Bundespolizei-Präsident Dieter Romann und Verfassungsschutz-Chef Sinan Selen teilnehmen würden, hieß es. Anschließend, gegen 19.30 Uhr, will Dobrindt die Presse informieren.

Am Leipziger Flughafen ist eine mit Sprengstoff beladene Drohne nach Angaben eines Nato-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs sichergestellt worden. Die Ermittlungen laufen. (dpa/mp)