Airbus verzeichnet einen Großauftrag von über 200 Flugzeugen. Vor allem eine bestimmte Airbus-Familie ist besonders beliebt.

Besonders beliebt bei Kunden sind die Flugzeuge der Airbus-A320neo-Familie. picture alliance / SNS | Steven Mohr

Nach einem bestellungsarmen Juni, in dem nur 72 Flugzeuge bestellt wurden, verzeichnete Airbus im Juli eine deutlich höhere Nachfrage. 204 Aufträge gingen ein, berichtet das „Abendblatt“. Besonders beliebt waren dabei die Flugzeuge der Airbus-A320neo-Familie.

100 Maschinen dieser Familie wurden demnach von dem Leasing-Unternehmen SMBC Aviation Capital bestellt: Zusammen mit der Muttergesellschaft Sumitomo Corporation bestellte das Unternehmen im laufenden Jahr mehr als 900 Flugzeuge bei Airbus – und sichert dem Unternehmen damit Aufträge bis in die 30er Jahre.

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Die chinesische Fluggesellschaft Hainan Airline orderte außerdem 40 Flugzeuge der A320neo-Familie, die bis 2032 ausgeliefert werden sollen. Der Flugzeugtyp bietet Platz für 180 bis 244 Passagiere mit einem Mittelgang.

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Die gefragteste Maschine: Airbus A321neo

Im Verbrauch gelten die Neo-Maschinen als besonders sparsam. Gut für Hamburg: Jeder zweite Flieger der A320-Familie wird in Finkenwerder endmontiert.

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Die Flugzeuge der A320-Familie sind die Verkaufsschlager bei Airbus: Mehr als 20.300 Flieger wurden seit 1988 bestellt, 12.800 ausgeliefert. Damit ist der A320 das beliebteste Verkehrsflugzeug der Welt. (mp)