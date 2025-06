Merz zu Besuch bei Trump: Was erwartet ihn im Weißen Haus?

Treffen mit US-Präsident Trump im Oval Office sind unberechenbar. Das haben die Präsidenten der Ukraine und Südafrikas zu spüren bekommen. Wie wird es dem neuen Kanzler ergehen?

Es ist die mit Abstand schwierigste Auslandsreise für Friedrich Merz in seiner noch jungen Kanzlerschaft: Um 0.51 Uhr Ortszeit am Donnerstag landete der CDU-Politiker in Washington, wo er am späten Vormittag von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen wird. Geplant sind ein gemeinsames Mittagessen und eine der berüchtigten Pressebegegnungen im Oval Office, dem Büro des Präsidenten, das Trump mit viel Gold aufpoliert hat.

Besuch wird Ton für die deutsch-amerikanischen Beziehungen setzen

Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurde das Aufeinandertreffen dort Ende Februar zu einer tiefen Demütigung vor der Weltöffentlichkeit, die bis heute nachwirkt. Auch den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa führte Trump vor und versuchte mit einem Video, seinen Vorwurf eines „Genozids“ an weißen Bauern Nachdruck zu verleihen.

Wie wird es Merz ergehen? Eines steht fest: Der etwa 17-stündige Antrittsbesuch des Kanzlers in Washington wird den Ton für die deutsch-amerikanischen Beziehungen der kommenden Jahre setzen. Es geht bei der ersten Begegnung nicht um konkrete politische Verständigungen, sondern schlicht um die Frage: Finden die beiden einen Draht zueinander?

Wie läuft das Treffen von Trump und Merz ab?

Der Besuch geht auf jeden Fall gut los. Trump hat Merz für die Übernachtung das Gästehaus des US-Präsidenten gegenüber vom Weißen Haus zur Verfügung gestellt. Dort haben in den vergangenen 80 Jahren schon der frühere französische Präsident Charles de Gaulle und Queen Elizabeth II. übernachtet. Nicht der schlechteste Ort also, um einen so wichtigen Tag zu beginnen.

Um 11.30 Uhr Ortszeit geht es dann rüber ins Weiße Haus. Bei der Pressebegegnung im Oval Office sind in der Regel auch enge Berater des Präsidenten dabei – etwa Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Mark Rubio, die Deutschland und anderen europäischen Verbündeten die Beschneidung der Meinungsfreiheit und die Ausgrenzung von Parteien wie der AfD vorgeworfen haben.

Dieses Thema dürfte am ehesten Eskalationspotenzial haben. Sollte es aufkommen, dürfte Merz klare Worte finden. Er hat bereits mehrfach öffentlich deutlich gemacht, dass er die Kritik aus den USA für „übergriffig“ hält. Die Teilnahme Rubios an dem Treffen ist von US-Medien bestätigt. Vance wird dem Vernehmen nach diesmal aber möglicherweise fehlen.

Wie lange dauert das Spektakel im Oval Office?

Das ist völlig offen. Bei Selenskyj waren es 50 Minuten, beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron nur 28 Minuten, in die trotzdem 27 Fragen passten. 23 gingen an Trump, nur vier an Macron. Der französische Präsident antwortete auf Englisch und Französisch – und das deutlich länger als Trump. Merz hat sich entschieden, ohne Dolmetscher ins Weiße Haus zu gehen – eine vertrauensbildende Maßnahme.

Wie gut kennen sich die beiden schon?

Sie sind sich erst ein Mal vor vielen Jahren flüchtig in New York begegnet. Seit dem Amtsantritt von Merz vor vier Wochen haben sie mehrfach telefoniert – zu zweit und in größerer Runde zum Ukraine-Krieg. Merz hat inzwischen die Handy-Nummer des US-Präsidenten, tauscht sich mit ihm regelmäßig per SMS aus und spricht ihn mit Vornamen an – so heißt es von deutscher Seite.

Über das erste Telefonat zu zweit sprach Merz vor wenigen Tagen beim WDR-Europaforum überraschend offen. „Wenn man mit ihm alleine spricht, das ist halt Small Talk“, erzählte er da. „Und wichtig ist immer, dass man nicht so lange redet, sondern dass man kurz redet und ihn auch reden lässt.“

Die beiden unterhielten sich demnach unter anderem über den amerikanischen Papst und über die US-Metropole Chicago, für die beide ein Faible haben. Merz kennt die USA ausgezeichnet und hat sogar einmal für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet: die Investmentgesellschaft BlackRock.

Wie hat Merz sich vorbereitet?

Der Kanzler hat sich von mehreren Staats- und Regierungschefs, die bereits bei Trump waren, Ratschläge geben lassen, etwa von Selenskyj, Ramaphosa, der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni, Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb. Zu den Tipps zählte: Es kommt auf die ersten 30 Sekunden an.

Wie hat sich Trump bisher zu Merz geäußert?

Eigentlich gar nicht. Nach der Bundestagswahl in Deutschland feierte Trump zwar den Sieg der „konservativen Partei“, nannte Merz aber nicht beim Namen. Nach dessen Wahl zum Kanzler übermittelte öffentlich lediglich Vance die Glückwünsche seines Chefs, und Rubio gratulierte Merz in einer schriftlichen Stellungnahme nach einem gemeinsamen Telefonat. Von Trump selbst aber kam öffentlich nicht wirklich etwas. Gar nicht vorzukommen, scheint aus deutscher Perspektive aber besser, als ins Visier des Präsidenten zu geraten.

Wieso?

In seiner ersten Amtszeit tat sich Trump mit viel Kritik an Deutschland hervor – unter anderem wegen der Verteidigungsausgaben oder der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Das Verhältnis war frostig. Legendär ist, wie Trump damals bei einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel einem Handschlag auswich. In den ersten Monaten seiner neuen Amtszeit knöpfte sich Trump dagegen andere Länder vor und kritisierte auch Europa insgesamt, verzichtete aber auf ein Deutschland-Bashing wie damals – zumindest bisher.

Wie wird Merz bei Trump auftreten?

Zugewandt, aber selbstbewusst. „Man muss sich auf ihn einstellen und auf ihn einlassen. Und gleichzeitig darf man sich nicht kleiner machen, als wir sind“, sagte er beim WDR-Europaforum. „Wir sind da keine Bittsteller.“

Was ist das Top-Thema des Besuchs?

Die Bemühungen um ein Ende des Krieges in der Ukraine. Merz hat sich dabei unter den Europäern mit an die Spitze gesetzt, zeigte sich zuletzt aber frustriert über mangelnde Fortschritte. In Washington will er bei Trump darum kämpfen, den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin über neue Sanktionen zu erhöhen, um diesen zu einer Waffenruhe zu bewegen.

Trump hält sich neue Sanktionen bislang offen und hat auch noch nicht offenbart, wie er zu einem entsprechenden Gesetzentwurf aus dem Kongress steht, wo die Ungeduld ebenfalls wächst. Nach einem erneuten Telefonat mit Putin am Tag vor Merz‘ Besuch jedenfalls erklärte Trump, er sehe keine Chance auf einen sofortigen Frieden. Dafür, dass er sich stets mit seinen engen Bünden zum Kremlchef brüstet und lange prahlte, er könne den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden, hat der Republikaner bisher nicht viel ausrichten können.

Welches Thema steht noch ganz oben auf der Agenda?

Eine Lösung im Zollstreit mit den USA. Darüber verhandelt aber die EU-Kommission mit den USA. Merz wird sich da nicht in die Details einschalten, kann aber als Chef des wirtschaftsstärksten europäischen Landes Vertrauen schaffen. Für die von Trump ursprünglich zum 1. Juni angedrohten Zölle von 50 Prozent gibt es nun eine Frist bis zum 9. Juli. Doch auch in der Zwischenzeit ist Trump jederzeit eine Überraschung und unerwartete Provokation zuzutrauen – wie zuletzt bei der Verdopplung der Zölle auf Aluminium und Stahl, die auch Deutschland trifft.

Was wird mit Blick auf den NATO-Gipfel besprochen?

Ende Juni kommen die Staats- und Regierungschefs der Militärallianz in Den Haag zusammen und werden unter anderem über ihre Verteidigungsausgaben reden. Trump hat von den Bündnispartnern Ausgaben in Höhe von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts gefordert. NATO-Generalsekretär Mark Rutte kreierte daraufhin eine Kompromissformel: 3,5 Prozent für das Militär und 1,5 Prozent für Infrastruktur wie Straßen oder Häfen, die für Verteidigung relevant sein können.

Merz hat sich diesem Vorschlag angeschlossen und ist Trump damit schon sehr entgegengekommen. Ob dem Republikaner die kreative Rechnung am Ende genügt, muss sich zeigen. Zumindest hat Trump seine Teilnahme am NATO-Gipfel inzwischen zugesagt – zuvor war nicht klar gewesen, ob er aus Unmut fernbleiben könnte. Zu der Eskalation kommt es nun zumindest nicht. (dpa/mp)