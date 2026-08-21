„Merz leck Eier“: Warum die Ermittlungen eingestellt wurden

Ein Demo-Schild mit der Aufschrift „Merz leck Eier“ ist laut der Staatsanwaltschaft Gießen erlaubt.

„Merz leck Eier“ – so ein Plakat hatte eine Studentin bei einer Demonstration in Gießen hochgehalten. Die Polizei kassierte das Plakat ein und stellte Strafanzeige. Jetzt wurden die Ermittlungen eingestellt.

„Das Zeigen des Plakats dürfte nicht primär der Herabwürdigung der Person des Bundeskanzlers gedient haben“, heißt es laut eines Berichts der „Hessenschau“ in der Begründung. Der Spruch sollte eher Kritik an der Politik des Kanzlers ausdrücken.

Die Geschichte hinter „Merz leck Eier“

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Und weiter: „Nicht jede subjektiv unangemessene, in Teilen auch als geschmacklos empfundene Äußerung erfüllt den Tatbestand der (politischen) Beleidigung.“

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Zuerst aufgetaucht waren die Worte „Merz leck Eier“ unter anderem vor einigen Monaten bei Protesten junger Menschen gegen die Wehrpflicht. Bei einer Schüler-Demonstration Anfang März in Berlin hatte ein 18-Jähriger ein Plakat mit der Aufschrift „Merz leck Eier“ getragen.

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Die Polizei teilte anschließend mit, dass sie gegen den jungen Mann wegen des Verdachts der Verleumdung von Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz ermittelt. Auch bei späteren Protestzügen tauchten Plakate mit dieser Aufschrift auf. Sie könnten auf die Bundeswehr-Musterung anspielen. (mp)