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Lettland: Abgeschossene Drohne stammte aus der Ukraine
Ein Mehrzweckkampfflugzeug vom Typ „Eurofighter Typhoon“ der italienischen Luftwaffe.
Mediennummer 613807700 Beschreibung Ein Mehrzweckkampfflugzeug vom Typ «Eurofighter Typhoon» der italienischen Luftwaffe nimmt an der NATO Baltic Air Policing Mission teil. (zu dpa: «Lettland: Abgeschossene Drohne stammte aus der Ukraine») Service +++ dpa-Bildfunk +++ Aufnahmedatum 12.09.2023 Bildnachweis picture alliance/dpa/AP | Mindaugas Kulbis