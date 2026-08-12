Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sorgt mit einem KI-Bild zum Schulstart für Kritik. Als ein Künstler den Post scharf kritisiert, wird sein Kommentar gelöscht und er blockiert. Inzwischen sucht Klöckner den Austausch mit ihm – doch der Künstler ist weiterhin gesperrt.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) steht wegen eines KI-generierten Bildes zum Schulstart in der Kritik. picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sorgt mit einem KI-Bild zum Schulstart für Kritik. Als ein Künstler den Post scharf kritisiert, wird sein Kommentar gelöscht und er blockiert. Inzwischen sucht Klöckner den Austausch mit ihm – doch der Künstler ist weiterhin gesperrt.

Vier Kinder, strahlende Gesichter, Schultüten – und keines davon ist echt: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) wollte zum Schulstart in Rheinland-Pfalz offenbar nur gute Wünsche verschicken. Doch ihr mit künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild sorgt für Ärger. Besonders brisant: Als der Künstler Oliver Schäfer den Post öffentlich kritisierte, wurde sein Kommentar gelöscht und sein Instagram-Account von Klöckner blockiert.

Inzwischen hat Klöckners Büro nach Angaben der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (F.A.Z.) Kontakt zu Schäfer aufgenommen und ihm einen Austausch über KI und die Situation von Kreativschaffenden angeboten. Der Künstler verweist allerdings darauf, dass er auf Klöckners Instagram-Seite weiterhin blockiert sei.

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Klöckner veröffentlicht Schulstart-Post

„Alles Gute zum Schulstart!“ steht über dem Beitrag, den Klöckner zum Ende der Sommerferien in ihrer Heimat Rheinland-Pfalz veröffentlichte. Zu sehen sind die CDU-Politikerin, zwei Mädchen und zwei Jungen, Schultüten sowie eine Tafel mit guten Wünschen für das neue Schuljahr.

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Nur: Die Kinder existieren nicht. Das Motiv wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt. Unter dem Instagram-Post wird inzwischen darauf hingewiesen. Während ein früherer KI-Post Klöckners zum Ferienbeginn deutlich wie eine Comiczeichnung aussah, wirkt das neue Motiv deutlich näher an einem echten Foto.

Künstler kritisiert KI-Post – und wird blockiert

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Genau daran entzündete sich Kritik. Der Künstler Oliver Schäfer warf Klöckner auf Instagram vor, mit solchen Beiträgen die Arbeit professioneller Kreativer zu entwerten. Statt KI-Bilder zu verwenden, solle sie echte Fotos machen oder Grafikdesigner beschäftigen, schrieb er sinngemäß. Kurz darauf wurde Schäfers Kommentar gelöscht, sein Account wurde von Klöckner blockiert. Als der Künstler das öffentlich machte, verbreitete sich der Fall in den sozialen Netzwerken weiter.

Schäfer begründet seine Kritik grundsätzlich mit den Folgen generativer KI für Fotografen, Illustratoren und Designer. Viele Bildgeneratoren seien mit einer enormen Menge bestehender Arbeiten trainiert worden. Für Kreative, die mit solchen Bildern ihren Lebensunterhalt verdienen, werde die Technologie deshalb zunehmend zum Problem.

Klöckners Büro verteidigte den Einsatz der KI gegenüber der F.A.Z. Der Verzicht auf echte Schulkinder habe in diesem Fall deren Identität und Persönlichkeitsrechte geschützt. Bei tatsächlichen Schulbesuchen würden für Aufnahmen zuvor Einverständniserklärungen eingeholt.

Zudem sei das Bild bewusst überzeichnet worden. KI werde auf Klöckners Account nur zurückhaltend und als eine von mehreren Darstellungsformen eingesetzt, erklärte ihr Büro.

Klöckners Büro sucht jetzt das Gespräch

Mittlerweile hat sich der Streit weiterentwickelt. Schäfer sagte der F.A.Z., Klöckners Büro habe ihn direkt kontaktiert und einen Austausch über KI und Kreativberufe vorgeschlagen.

Ob er darauf eingehen will, ließ der Künstler zunächst offen. Sein Einwand: Die Diskussion habe ursprünglich auf Instagram begonnen – und genau dort könne er sich derzeit nicht mehr beteiligen. Er sei weiterhin von Klöckners Account blockiert. Damit richtet sich die Kritik inzwischen auch gegen den Umgang der Bundestagspräsidentin mit öffentlichem Widerspruch.

Auch die Darstellung der Kinder sorgt für Diskussion

Schon zuvor hatte der „Spiegel“ auf einen weiteren Aspekt des Posts hingewiesen: die Zusammensetzung der künstlich erzeugten Kindergruppe. Das Bild zeigt zwei Mädchen und zwei Jungen, sichtbare gesellschaftliche Vielfalt bildet die Szene allerdings kaum ab.

Klöckner ist auf Instagram sehr aktiv. Sie betreibt sowohl einen persönlichen Account als auch einen Kanal in ihrer Funktion als Bundestagspräsidentin und veröffentlicht dort regelmäßig politische und private Inhalte.

KI-Bilder auch bei anderen Politikern

Klöckner ist nicht die erste deutsche Politikerin, die mit KI-generierten Bildern experimentiert. Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) veröffentlichte etwa eine künstlich erzeugte Szene, in der sie ein Selfie mit Kleopatra macht.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) setzte laut „Spiegel“ bereits auf einen KI-generierten Pinguin. Auch Parteien nutzen die Technik für politische Botschaften. Der AfD-Landesverband Brandenburg veröffentlichte beispielsweise im Bundestagswahlkampf ein KI-Video, das Robert Habeck (Grüne) bei der Arbeitsagentur und Karl Lauterbach (SPD) in Handschellen zeigte.