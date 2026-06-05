Kennedy Center greift durch: Trumps Name wird gestrichen
Das Kennedy Center in Washington verbannt den Namen von US-Präsident Donald Trump aus seinen offiziellen Dokumenten. Mitarbeiter der weltberühmten Kultureinrichtung seien angewiesen worden, Trumps Namen „sofort“ aus E-Mail-Signaturen, Briefköpfen und von Anrufbeantwortern zu entfernen.
Das geht aus einem Memo hervor, das am Donnerstag (Ortszeit) verschickt wurde und mehreren US-Zeitungen vorlag. Bis zum 12. Juni müssen demnach auch Webseite, Broschüren sowie Schilder im Innen- und Außenbereich geändert werden.
Kennedy Center entfernt Trump-Namen nach Gerichtsurteil
Der Schritt folgt auf eine Gerichtsentscheidung aus der vergangenen Woche. Ein Richter hatte angeordnet, dass Trumps Name wieder von der Fassade des Zentrums verschwinden muss.
Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
Diese Woche u.a. mit diesen Themen:
- Nach Olympia-Aus: Was Hamburger jetzt vom Bürgermeister erwarten
- Block-Sündenbock: Warum der Familienanwalt Costard in den Fokus rückt
- Public Viewing: In welchen Bars, Biergärten und Kneipen Sie die Fußball-WM gucken können
- Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche
- 16 Seiten Sport: Aus für Blessin bei St. Pauli & Jattas emotionale HSV-Reise
- 28 Seiten Plan7: Konzerte und mehr im Schanzenzelt, Gastro-Comeback & Tipps für jeden Tag
Außerdem darf das Kennedy Center zumindest vorläufig nicht wie von Trump geplant im Sommer für zwei Jahre wegen Renovierungsarbeiten geschlossen werden. Trump reagierte höchst verärgert auf das Urteil.
Trump sprach von „anti-amerikanischer Propaganda“
Trump hatte das Kennedy Center kurz nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr unter seine Kontrolle gebracht. Er kündigte damals einen Kampf gegen „anti-amerikanische Propaganda“ in der Kulturwelt an.
Das könnte Sie auch interessieren: Trump-Tochter baut Luxusresort in Naturschutzgebiet – wütende Proteste in Albanien
Mehrere Mitglieder des Kuratoriums wurden entlassen. Trump übernahm den Vorsitz und beauftragte seinen Vertrauten Richard Grenell damit, die Institution neu auszurichten.
Kennedy Center im Dezember umbenannt
Im Dezember wurde das Kennedy Center in Trump Kennedy Center umbenannt. Das löste großen Protest aus. Künstler sagten Auftritte ab. In dem Bau am Potomac-Fluss werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Benannt wurde das Haus nach dem früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917–1963).
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.