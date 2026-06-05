Kennedy Center greift durch: Trumps Name wird gestrichen

Das Kennedy Center in Washington verbannt den Namen von US-Präsident Donald Trump aus seinen offiziellen Dokumenten. Mitarbeiter der weltberühmten Kultureinrichtung seien angewiesen worden, Trumps Namen „sofort“ aus E-Mail-Signaturen, Briefköpfen und von Anrufbeantwortern zu entfernen.

Das geht aus einem Memo hervor, das am Donnerstag (Ortszeit) verschickt wurde und mehreren US-Zeitungen vorlag. Bis zum 12. Juni müssen demnach auch Webseite, Broschüren sowie Schilder im Innen- und Außenbereich geändert werden.

Kennedy Center entfernt Trump-Namen nach Gerichtsurteil

Der Schritt folgt auf eine Gerichtsentscheidung aus der vergangenen Woche. Ein Richter hatte angeordnet, dass Trumps Name wieder von der Fassade des Zentrums verschwinden muss.

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Außerdem darf das Kennedy Center zumindest vorläufig nicht wie von Trump geplant im Sommer für zwei Jahre wegen Renovierungsarbeiten geschlossen werden. Trump reagierte höchst verärgert auf das Urteil.

Trump sprach von „anti-amerikanischer Propaganda“

Trump hatte das Kennedy Center kurz nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr unter seine Kontrolle gebracht. Er kündigte damals einen Kampf gegen „anti-amerikanische Propaganda“ in der Kulturwelt an.

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Mehrere Mitglieder des Kuratoriums wurden entlassen. Trump übernahm den Vorsitz und beauftragte seinen Vertrauten Richard Grenell damit, die Institution neu auszurichten.

Kennedy Center im Dezember umbenannt

Im Dezember wurde das Kennedy Center in Trump Kennedy Center umbenannt. Das löste großen Protest aus. Künstler sagten Auftritte ab. In dem Bau am Potomac-Fluss werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Benannt wurde das Haus nach dem früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917–1963).