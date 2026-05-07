Kein Abschluss ohne Bayernhymne: Söder führt Hymnenpflicht an Schulen ein

Ab dem kommenden Schuljahr sollen in Bayern bei jeder festlichen Schulveranstaltung – etwa Abschlussfeiern – die Bayernhymne sowie eine weitere Hymne gespielt werden. Zwischen Zeugnisübergabe und Gruppenfoto heißt es künftig also erst einmal: Haltung annehmen. Neben Zustimmung gibt es auch deutliche Kritik an der Entscheidung des Kultusministeriums.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte die Junge Union auf ihrem Parteitag in Bayern einen Antrag auf eine Hymnenpflicht gestellt – und damit in der Mutterpartei CSU offenbar einen Nerv getroffen. Ab dem Schuljahr 2026/27 wird diese nun an allen weiterführenden Schulen in Bayern eingeführt. Gespielt werden sollen zwei Hymnen, darunter verpflichtend die Bayernhymne, teilte das Kultusministerium mit. Ergänzend soll entweder die Deutschland- oder die Europahymne erklingen – ganz ohne musikalischen Föderalismus geht es dann offenbar doch nicht.

Mitsingen bleibt freiwillig

Ob die Hymnen vom Band abgespielt oder live intoniert werden, dürfen die Schulen immerhin selbst entscheiden. Wichtig sei vor allem, dass sie „in würdig-feierlicher Weise“ präsentiert werden, heißt es in einem Schreiben des Kultusministeriums. Eine Pflicht zum Mitsingen besteht nicht. Allerdings sollen die Schülerinnen und Schüler Textblätter erhalten, damit im Idealfall ein inbrünstiges Mitsingen möglich ist.

Die CSU wollte unter Söder ursprünglich sogar alle drei Hymnen – also Bayern-, National- und Europahymne – verpflichtend machen. Musikalische Zurückhaltung war offenbar keine Option. Nach Söders Wunsch sollte die Regelung außerdem bereits zum Ende dieses Schuljahres gelten, damit die Hymnen schon bei den Abschlussfeiern 2026 gespielt werden. In dieser Form ließ sich das Vorhaben allerdings nicht durchsetzen – selbst in Bayern war das manchen dann wohl doch eine Hymne zu viel.

Kultusministerium weist auf Strafgesetzbuch hin

Nach Angaben des Kultusministeriums wurde die Hymnenpflicht im Austausch mit der Schulgemeinschaft beschlossen. Offenbar rechnet das Ministerium von Ministerin Anna Stolz (Freie Wähler) jedoch damit, dass nicht alle Schulen das neue Pflichtprogramm widerspruchslos umsetzen werden. In einer Pressemitteilung verweist das Ministerium vorsorglich auf den Straftatbestand der „Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole“ – falls jemand beim Mitsingen allzu kreativ werden sollte. „Auf die Einhaltung des §90a StGB ist zu achten“, mahnt das Ministerium.

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Der Beschluss stößt bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bayern auf deutliche Kritik. Besonders der Hinweis auf das Strafgesetzbuch sorgt dort für Spott. „Offensichtlich befürchtet das Ministerium, dass die staatlich verordnete Singstunde nicht von allen so bierernst genommen wird wie gewünscht, und schwenkt schon mal vorsorglich die Keule des Strafgesetzbuches“, kritisierte GEW-Vize Markus Weinberger.