Kanzlerin will Gesetze ändern: Merkel überrascht mit Aussagen zu Diesel-Fahrverboten

Merkel will Diesel-Fahrverbote in Städten gesetzlich erschweren

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Hürden für die Verhängung von Diesel-Fahrverboten in Städten erhöhen. Nach Ansicht der CDU seien Fahrverbote bei einer nur geringfügigen Überschreitung des Grenzwerts für Stickstoffdioxid „nicht verhältnismäßig“, sagte Merkel am Sonntag nach einer Sitzung der Parteigremien in Berlin.



Deshalb wolle ihre Partei die Gesetze so ändern, dass Fahrverbote in solchen Fällen als unverhältnismäßig eingestuft würden.



In 51 Städten in Deutschland gibt es laut Merkel lediglich geringfügige Grenzwertüberschreitungen. Hier reichten bereits beschlossene Maßnahmen zur Luftverbesserung aus - Merkel nannte Software-Updates für Dieselautos und Hardware-Nachrüstungen für Kleinlaster von Gewerbetreibenden, kommunale Nutzfahrzeuge und Busse.



In 14 weiteren Städten müsse hingegen mehr getan werden. Dazu gehörten auch „Aktionen der Automobilindustrie“, mahnte Merkel. Diese habe „massiv Vertrauen zerstört“, sagte sie mit Blick auf die Diesel-Manipulationen bei mehreren Herstellern.

Horst Seehofer deutet erstmals möglichen Rücktritt an

Erstmals nach der CSU-Landtagswahlpleite hat Parteichef Horst Seehofer einen möglichen Rücktritt angedeutet.



„Noch mal mache ich einen Watschnbaum nicht. Man kann mich kritisieren, aber das zu reduzieren auf den Horst Seehofer, und der ist für alles verantwortlich, das werde ich persönlich nicht mitmachen“, sagte Seehofer am Sonntag im Bayerischen Fernsehen.



„Eher stelle ich mein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung - ich glaube, klarer kann man sich nicht ausdrücken.“

Miserable Umfragewerte, aber Andrea Nahles bereut Vorsitz nicht

Trotz des Wahldebakels in Bayern und miserabler bundesweiter Umfragewerte bereut Andrea Nahles nach eigenem Bekunden nicht, den SPD-Vorsitz übernommen zu haben. Sie sei nicht unkritisch mit sich selbst und auch bereit, Fehler zuzugeben, sagte sie der „Bild am Sonntag“.



Hat mit der SPD viel vor: Andrea Nahles. dpa Foto:

„Aber ich habe nie in den letzten Monaten gedacht, dass es falsch gewesen wäre, SPD-Vorsitzende zu werden. Im Gegenteil: Es treibt mich, genau diesen Job zu machen.“

Als SPD-Vorsitzende habe sie noch viel vor. Als Beispiele nannte Nahles, den Sozialstaat 2025 zu entwickeln und die SPD wieder zur „Partei mit den interessanten Zukunftsdebatten“ zu machen.



Zum historisch schlechten Ergebnis von 9,7 Prozent bei der Bayern-Wahl am vergangenen Sonntag sagte sie: „Das Ergebnis hat uns allen zu schaffen gemacht, auch mir. Aber das hat sich komplett gedreht. Ich bin entschlossen und absolut kämpferisch.“ Für die Landtagswahl in Hessen in einer Woche setze die SPD „auf Platz 1“.

CSU will mit Freien Wählern Koalitionsverhandlungen aufnehmen

Nach dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit im bayerischen Landtag will die CSU Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern aufnehmen.



Markus Söder will Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern und deren Chef Ludwig Aiwanger führen. picture alliance/dpa Foto:

Darauf verständigte sich das CSU-Präsidium am Donnerstag in einer Telefonschalte, wie die Deutsche Presse-Agentur in München aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Volkswagen will bundesweit alte Diesel verschrotten – hohe Prämien

Über Umtauschprämien in 14 Städten mit besonders belasteter Luft hinaus plant Volkswagen bundesweit die Verschrottung alter Diesel. Dabei geht es nach dpa-Informationen um die Rücknahme und Verschrottung ältere Dieselfahrzeuge der Marken VW, Seat, Skoda und Audi mit den Abgasnormen 1 bis 4.



Autobesitzer, die den Umtausch wollen, erhalten demnach eine Prämie - diese soll den Angaben zufolge in der Spitze und für die besonders großen Modelle bei bis zu 10.000 Euro liegen. Ziel ist, drohende Fahrverbote zu verhindern.



In den 14 Städten soll es zusätzlich zu Umtauschprämien ein Sonderprogramm für Diesel-Autos der Abgasnormen 4 und 5 geben. Dazu zählt laut „Bild“ eine günstigere Finanzierung. Ein Volkswagen-Sprecher kündigte an, am Donnerstag werde der Konzern sich zu den Details des Dieselumtauschprogramms äußern.



Im kürzlich vorgestellten Diesel-Konzept der Bundesregierung sind Hardware-Nachrüstungen für Euro-5-Diesel neben Umtauschaktionen als Möglichkeit vorgesehen, um die Luft in Städten mit hoher Schadstoffbelastung zu verbessern.



Zuvor war bekanntgeworden, dass Volkswagen über einer Million Diesel-Besitzer vom 1. November an Umtauschprämien anbieten will. Die geplanten Prämien sollten im Durchschnitt bei etwa 4000 Euro für Diesel der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4 liegen - und bei 5000 Euro für Euro-5-Diesel.

Bangen: Fliegt die FDP wieder aus dem Bayern-Landtag?

Ein seit Monaten andauernder Rechtsstreit gefährdet einem Medienbericht zufolge den Einzug der FDP in den bayerischen Landtag. Ein Gericht prüfe derzeit die Klage eines FDP-Kreisrats aus Vilshofen gegen die Wahlliste der Liberalen in Niederbayern, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Donnerstagausgaben). Dem Bericht zufolge erhielt die FDP in den strittigen Wahlbezirken 60.634 Stimmen, was einem Anteil von 0,45 Prozent am landesweiten Wahlergebnis entspreche. Sollte das Gericht dem Kläger Recht geben, würde die Partei alle Stimmen aus Niederbayern verlieren und läge damit landesweit unter der Fünf-Prozent-Hürde. Die FDP hatte bei der Landtagswahl am Sonntag mit 5,1 Prozent knapp die Rückkehr in den Landtag geschafft. Der Streit dreht sich um die Nominierung des Direktkandidaten im Stimmkreis Passau-West. Dem Bericht zufolge hatte der FDP-Kreisrat Hansi Brandl im Dezember im Rennen um die Kandidatur gegen die Kreisvorsitzende Bettina Illein gewonnen. Illein habe daraufhin im Februar und März nochmals abstimmen lassen, bis eine knappe Mehrheit für sie votiert habe. Das Landesschiedsgericht der Partei habe einem Einspruch Brandls stattgegeben, das Bundesschiedsgericht habe diese Entscheidung wieder aufgehoben. Daraufhin habe Brandl Zivilklage vor einem Gericht in Passau eingereicht.

Nach Bayern-Wahl: Vormarsch der AfD geht weiter

Mit Einzug der AfD in den bayerischen Landtag ist die Partei künftig in 15 von 16 deutschen Länderparlamenten vertreten. Auch ein Sprung in den noch fehlenden hessischen Landtag in zwei Wochen ist nach derzeitigen Umfragen sehr wahrscheinlich.



Das zweistellige Ergebnis in Bayern beschert der AfD ihr bisher drittbestes Resultat bei einer westdeutschen Landtagswahl. 2016 erhielten die Rechtspopulisten in Baden-Württemberg 15,1 und in Rheinland-Pfalz 12,6 Prozent der Wählerstimmen. Am bislang stärksten schnitt die Partei 2016 bei der Landtagswahl im ostdeutschen Sachsen-Anhalt ab. Dort wurde sie mit 24,3 Prozent zweitstärkste Kraft - ebenso wie später in Mecklenburg-Vorpommern (20,8 Prozent).

2017 war die AfD in den Westländern nicht ganz so erfolgreich: In Niedersachsen holte sie 6,2 Prozent, in Nordrhein-Westfalen 7,4, im Saarland 6,2 und in Schleswig-Holstein 5,9 Prozent. Allerdings konnte die Partei mit 12,6 Prozent bei der Bundestagswahl im September wieder an ihre Erfolgsserie der vorangegangenen Jahre anknüpfen.

Seit ihrer Gründung im Februar 2013 war die AfD bei fast allen Wahlen erfolgreich. Auch im Europaparlament ist sie vertreten.

Palmer vermeldet Merkel-Rücktritt

Während in Bayern die Wähler zu den Urnen pilgern, hat der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer einen fragwürdigen Facebook-Eintrag gepostet. Darin schreibt der Grünen-Politiker: „Angela Merkel und Horst Seehofer wollen mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern als Vorsitzende der CDU und der CSU zurücktreten.“

Palmer stellte seinen Eintrag dabei so dar, als handele es sich dabei um eine Eilmeldung der Nachrichtenagentur dpa. Demnach hätten „Beobachter die vermeintliche Entscheidung Merkels und Seehofers als Eingeständnis des Scheiterns in der Flüchtlingsfrage gewertet. Sie wollten durch den Rückzug der CSU die Chance erhalten, die heutige Wahl in Bayern in letzter Minute zu gewinnen“, schrieb Palmer weiter.

Auf Twitter bezog die dpa Stellung und stellte klar, dass es sich bei dem Eintrag und der Nachricht „selbstverständlich um keine dpa-Meldung“ handele. Palmer hatte den Beitrag noch um den Nachsatz ergänzt: „Weil doch mehr Leute rätseln als man glauben sollte. BP ist Boris Palmer.“

Viele User sahen die Aktion sehr kritisch. Selbst in der eigenen Partei sorgte sie für Kopfschütteln. Für den schleswig-holsteinischen Grünen-Politiker Jakob Brunken ist der Vorgang, „einen solchen Bullshit“ zu verbreiten „einfach nur peinlich“.



„Unteilbar“-Demo für Weltoffenheit

Ein deutliches Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung: Mehr als 240.000 Menschen haben nach Veranstalterangaben in Berlin für eine offene und solidarische Gesellschaft demonstriert.



„Wir stehen hier heute gemeinsam gegen Ausgrenzung und für einen Aufbruch in eine solidarische Gesellschaft“, zeigte sich das Bündnis „Unteilbar“ am Samstag überwältigt von der unerwartet hohen Teilnehmerzahl.



Zunächst hatten die Veranstalter mitgeteilt, dass sich mindestens 150.000 Menschen an der Demonstration beteiligt hätten, im Vorfeld erwartet worden waren 40.000. „Unteilbar“ ist ein Bündnis aus tausenden Vereinen, Verbänden und Organisationen.

Die Polizei wollte zu den Zahlen keine näheren Angaben machen und sprach von „einigen Zehntausend“ Demonstranten.



Bei der Zählung habe man die Quadratmeterzahl der Strecke zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule zugrunde gelegt und dabei zwei bis drei Menschen pro Quadratmeter angenommen, erläuterte Felix Müller von den Initiatoren des Protestmarsches. Dazu sei die Zahl der übrigen Teilnehmer außerhalb dieses Abschnitts geschätzt worden.



Die gesamte Strecke der Demonstration vom Alexanderplatz bis zur Siegessäule beträgt rund sechs Kilometer.

Sonneborn besucht als Graf von Stauffenberg Höcke-Lesung

Auf der Frankfurter Buchmesse hat der AfD-Politiker Björn Höcke unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen am Freitag einen Gesprächsband vorgestellt. Die Polizei riegelte am späten Nachmittag Teile der Halle 4 komplett ab.



Auch wenn die Veranstaltung mit Höcke und seinen Anhängern ohne Zwischenfälle verlief, sorgte ein Satiriker für einen Hingucker. Vor Beginn protestierte der Europaabgeordnete Martin Sonneborn („Die Partei“) gegen den Besuch des Thüringer AfD-Fraktionschefs auf der weltgrößten Bücherschau. Sonneborn war mit Uniform, Augenklappe und Aktentasche kostümiert, was an den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg erinnerte.

Der Verlag Manuscriptum hatte zu einer Podiumsdiskussion in einem Saal eingeladen. Dort ist das Buch „Nie zweimal in denselben Fluss“ erschienen, in dem der Publizist Sebastian Hennig Gespräche mit Höcke führt.

Höcke gilt als als Wortführer des rechten Flügels der AfD. Im vergangenen Jahr war es bei seinem Messe-Besuch zu Handgreiflichkeiten zwischen seinen Anhängern und Gegendemonstranten gekommen. Die Messeleitung hatte daraufhin ihr Sicherheitskonzept überarbeitet.

Nagetiere stoppen den Regierungsflieger von Finanzminister Scholz

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat wegen eines kaputten Regierungsflugzeugs bei seiner Rückreise von der IWF-Tagung auf Bali umplanen müssen.



Der Airbus „Konrad Adenauer“ wurde in Indonesien zum Opfer von Nagetieren, die offensichtlich Elektrokabel durchgebissen haben, wie am Samstag am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) aus Delegationskreisen verlautete.



Vizekanzler Scholz wurde kurzfristig auf einen Linienflug nach Deutschland umgebucht. Da er umgehend zum Flughafen musste, um auch wegen der mit Spannung erwarteten Landtagswahl in Bayern rechtzeitig zurück in Deutschland zu sein, konnte Scholz auch nicht die traditionelle Abschluss-Pressekonferenz mit Bundesbankpräsident Jens Weidmann bestreiten.



So saß Weidmann allein auf dem Podium und sagte zum Abschluss zu den rund 20 mit Scholz mitgereisten Journalisten: „Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Buchung Ihrer Flüge.“ Es wurde damit gerechnet, dass die Reparatur mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.

Dunja Hayali veröffentlicht Buch „Haymatland” und löst Begriffsdebatte aus

ZDF-Journalistin Dunja Hayali (44) beschreibt in einem neuen Buch Anfeindungen und Hass, die ihr wegen ihres Namens und der Herkunft ihrer Eltern entgegenschlügen. Das gehe nicht spurlos an ihr vorbei, berichtet die 44-Jährige in „Haymatland”, einer Streitschrift, die am Freitag erschien.



„Man verändert sich innerlich, wenn man ständig als Höhlenbewohnerin oder Schlimmeres bezeichnet wird. Es macht was mit einem, wenn man aufgefordert wird, sich bitte von Muslimen im Irak vergewaltigen zu lassen, damit man endlich mal weiß, was Deutschland für ein tolles Land sei.” Trotzdem habe sie entschieden, öffentlich für ihr „Haymatland” zu kämpfen.

Hayali berichtet in dem sehr persönlichen Buch von ihren Eltern, die in Deutschland glücklicherweise nie den gleichen Hass erlebt hätten, der ihr nun entgegenschlage. Sie selbst habe in der Vergangenheit nie das Gefühl gehabt, nicht deutsch zu sein. „Heute frage ich mich: In welchem Deutschland möchte ich und wollen wir eigentlich leben?” Heimat sei in Deutschland inzwischen negativ besetzt und eher ein Kampfbegriff geworden, statt einer Einladung oder eines „Willkommen”.

Hayali wirbt dafür, dass Menschen mehr als eine Heimat haben können. „Und könnte der Duden nicht endlich mal den Plural ,Heimaten' aufnehmen?”, fragt sie provokant. Für sie seien das genauso die Felder in Datteln im Ruhrgebiet, der Dom in ihrem Studienort Köln, ihr Wohnort Berlin und die Gerüche im Basar, die sie an ihre Kindheit erinnerten, obwohl sie selbst nie im Irak lebte.

Es sei zwar schwierig, die fremdenfeindlichen Anfeindungen zu ertragen. „Dieser Hass ist auch deswegen so unerträglich, weil es Gehirnzellen abtötet, sich all dieses wirre Zeug durchzulesen”, schreibt Hayali. Doch sie wolle erklären, verhandeln, diskutieren, zuhören und versuchen zu verstehen, statt als Opfer dazustehen.

Auf der Frankfurter Buchmesse erklärte Hayali laut Deutschlandfunk, dass Populisten und „wütende Massen” zu viel Aufmerksamkeit bekommen würden. „Ich habe keinen Bock mehr auf diese Empörungswellen“, betont sie, zumal keine Empörung länger als drei Minuten anhalte. Sie selbst gehe zwar mit den sogenannten Wutbürgern immer wieder ins persönliche Gespräch, das sei aber Aufgabe der Politik.

ZDF-Politbarometer: CSU bleibt bei 34 Prozent

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern zeichnet sich für die CSU laut einem aktuellen ZDF-„Politbarometer Extra“ keine Trendwende ab. Die CSU verlor in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt und kam auf 34 Prozent. Die Grünen steuern hingegen auf ein Rekordergebnis zu. Sie gewannen in der Umfrage einen Punkt hinzu und können demnach mit 19 Prozent rechnen. Die SPD verharrt laut dem „Politbarometer Extra“ bei zwölf Prozent. Die AfD und die Freien Wähler kommen unverändert auf zehn Prozent. Der FDP werden wie in der Vorwoche 5,5 Prozent vorhergesagt. Sie könnte damit bei der Wahl am Sonntag knapp in den Landtag einziehen, während die Linke mit einem Umfrageergebnis von vier Prozent (minus 0,5) nach derzeitigem Stand an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde. Die CSU würde demnach ihre derzeitige absolute Mehrheit weit verfehlen. Eine stabile Mehrheit hätte nur eine Regierung aus CSU und Grünen. Erstmals seit 1957 wäre rechnerisch auch eine Mehrheit ohne die CSU (Koalition aus Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP) möglich. Allerdings waren sich 42 Prozent der Befragten noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen. Bei der hypothetischen Frage nach einer Direktwahl des Ministerpräsidenten liegt Amtsinhaber Markus Söder (CSU) laut dem „Politbarometer Extra“ deutlich vor der SPD-Kandidatin Natascha Kohnen (SPD). Allerdings legte Kohnen in der Wählergunst sechs Punkte auf nun 30 Prozent zu, während Söder auf 46 Prozent abrutschte (minus acht Punkte). Für das „Politbarometer Extra“ befragte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche 1075 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte. Der Fehlerbereich wurde je nach Stärke der Parteien mit zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.

