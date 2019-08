Journalist aus Hamburg über die AfD: „Spielt nicht mit den Schmuddelkindern!“

Einladen oder nicht? Das fragte die MOPO dieser Tage nach einer wieder mal viel kritisierten Fernseh-Talkshow mit einem Politiker der AfD – diesmal „Hart aber fair“ vom WDR. Und weiter: „Wie geht man mit der AfD um?“ Meine Antwort: Am besten gar nicht!

Die MOPO-Frage ist berechtigt. Gerade die vielen Talkshows bei ARD und ZDF vor der Bundestagswahl haben Gauland, Weidel und Co. erst richtig hoffähig gemacht. Deren „Das muss man doch wohl mal sagen dürfen“ und die Antwort der Journalisten, „Das muss Demokratie aushalten“, wurden viel zu oft zum Synonym für die Ausstrahlung rechtspopulistischen und nationalistischen Gedankenguts. Und das ganz ohne Not. Denn inhaltlich beizutragen hatten und haben die AfD-Vertreter in den Fernsehrunden außer Verschwörungstheorien und ideologischen Vorurteilen in aller Regel nichts oder nur wenig. Aber man kann sich ja so herrlich schön aufregen über diesen engstirnigen Populismus. Und Aufreger bringen bekanntlich Quote. Sende-Auftrag erfüllt? Nach meiner Meinung: nein.

Die Maxime der AfD: tarnen, tricksen, täuschen!

Deshalb ist nicht nur die Frage „Wie umgehen?“ erlaubt, sondern auch meine Antwort darauf. Die lautet: Spielt nicht mit den (politischen) Schmuddelkindern!

Meine Haltung polarisiert, warum auch nicht? Die AfD polarisiert schließlich auch. Und „Wehret den Anfängen“ heißt eben auch, den Vertretern völkischen Gedankenguts nicht mehr Raum einzuräumen als unbedingt nötig.

Natürlich haben die öffentlich-rechtlichen Sender einen Verfassungsauftrag zu erfüllen. Im Rundfunkstaatsvertrag der ARD etwa wird der klar definiert. Die Sendeanstalten sollen und wollen unter anderem einen „Beitrag zur Sicherung der Meinungsvielfalt und damit zur öffentlichen Meinungsbildung“ leisten. Nur: Wie kann eine Diskussion zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen, wenn einzelne Teilnehmer aktiv gar keinen Beitrag dazu leisten wollen?



Tarnen, tricksen, täuschen – das ist stattdessen deren Maxime. Argumente, die nicht ins AfD-Weltbild passen, werden pauschal bestritten, aber nicht widerlegt, Fakten werden geleugnet, Verfehlungen wie die Spendenaffären heruntergespielt, politische Entgleisungen von Parteifreunden als Einzelmeinung abgetan, auch wenn die im breiten rechtspopulistischen Chor erklingen.

AfD bekommt die Bühne der Fernsehshows geboten

US-Präsident Donald Trump nennt das „postfaktisches Zeitalter“. Aber postfaktisch bedeutet so viel wie „jenseits der Fakten, jenseits von Realität und Wahrheit“. Doch der Unterschied zwischen wahr und unwahr ist so groß wie zwischen Tag und Nacht. Auch wenn es Grauzonen geben mag durch Sonnenaufgang oder Dämmerung, widerlegen die nicht Tag und Nacht. Und Ungewissheit oder Unsicherheit ersetzen nicht Wahrheit. Ausgerechnet diejenigen in der AfD, die Fake-News am lautesten beklagen, machen den größten Gebrauch davon. Und bekommen dafür viel zu oft auch noch die Bühne der Fernsehstudios.

Natürlich werden die Fernsehsender die AfD nach ihrem Einzug in Bundestag und Landesparlamente nicht ganz vom Bildschirm verbannen können, dafür sorgen schon unsere Verfassung und der Sendeauftrag der TV-Anstalten. Das Schlimmste wäre, wenn sich Rechtspopulisten ausgerechnet mit Hilfe des Rechtsstaates erfolgreich ins Programm einklagen könnten. Aber Sender und Medien können deren Präsenz auf ein verfassungsrechtliches Mindestmaß begrenzen. Und das sollten sie auch.

Denn der Anspruch vieler liberaler Politiker und Fernsehmacher zielt ins Leere. Sie wollen den politischen Diskurs mit den Rechtspopulisten führen, um sie argumentativ zu überführen und politisch zu demaskieren. Nur: Die AfD, oder genauer: die meisten ihrer Vertreter, wollen doch gar keinen politischen Diskurs. Schon gar nicht auf der Suche nach den besten politischen Lösungen für ein System, das sie ja ablehnen. Sie brauchen das auch nicht. TV-Talkshows sind für AfD-Propagandisten jedes Mal eine Win-win-Situation. Entweder sie erhöhen damit ihre Bekanntheit und bringen noch dazu ihren „postfaktischen“ Unsinn unters Volk, unwidersprochen oder nur halbherzig argumentativ bekämpft. Oder sie werden doch mal hart rangenommen durch inhaltlichen Widerspruch oder politische Angriffe, dann zelebrieren sie sich als verfolgte Opfer der „Systemmedien“.

„Aufreger“ und Tabu-Brüche helfen den Quoten und Marktanteilen

Mit beiden Ergebnissen kann die AfD bestens leben. Denn ihre Zielgruppen schaffen sich längst ihre eigenen Wahrheiten und bejubeln die in abgeschotteten Foren und Echokammern der sozialen Medien. Sie bleiben lieber unter sich in geschlossenen Filterblasen und bestätigen sich gegenseitig in ihren Vorurteilen und vorgefertigten Meinungen. Für Meinungsbildung und Meinungsaustausch ist da kein Raum. Und das ist gewollt!

„Wie umgehen mit der AfD“ ist also vor allem auch eine Frage journalistischer Verantwortung. Die sollten Redaktionen und Sendeanstalten auch übernehmen und sich dabei zu allererst an journalistischen Kriterien orientieren. „Talkshows sind Theater“, sagt mein langjähriger Kollege, der Publizist Hans Leyendecker. Das scheint häufig noch untertrieben. Denn die Betonung liegt viel zu oft auf „Show“. Und Show muss sich verkaufen. Die Währung sind Quoten und Marktanteile. Da helfen „Aufreger“ und Tabu-Brecher natürlich ungemein. Auch extreme.

Lasst uns uns doch in TV-Talkshows und Interviews einfach zu klassischen journalistischen Tugenden zurückkehren. Fragen und Streit mit denen, die wirklich was zu sagen haben. Auch wenn sie anderer Meinung sind. Dann beantwortet sich die Frage, wie wir mit der AfD im Fernsehen umgehen sollten, ganz von selbst.