Ist Le Pen politisch bald am Ende?

2027 wird in Frankreich ein neuer Präsident gewählt. Sollte die Rechtspopulistin Marine Le Pen dabei an die Macht kommen, wäre das womöglich das Ende der Europäischen Union. Doch Frankreichs populärste Politikerin selbst darf vielleicht gar nicht antreten. Sie hat ein massives Korruptionsproblem.

Nun hat ein entscheidender Gerichtsprozess begonnen: In Paris muss sich die Politikerin vor einem Berufungsgericht wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von EU-Geldern verantworten. Das Urteil wird im Sommer erwartet. Sollte Le Pens Verurteilung aus der ersten Instanz bestätigt werden, darf sie für fünf Jahre nicht für ein politisches Amt antreten.

Im vorigen Jahr wurde Le Pen zu vier Jahren Haft verurteilt. Davon zwei auf Bewährung und zwei umwandelbar. Zudem soll sie eine Geldstrafe von 100.000 Euro zahlen. Das Verbot, für ein politisches Amt zu kandidieren, bleibt auch durch das Berufungsverfahren bestehen. Die Staatsanwaltschaft wirft der 57-Jährigen vor, Gehälter von Parlamentsassistenten zur Sanierung der Parteifinanzen zu nutzen. Sollte Le Pen verurteilt werden, wird wohl der 30-jährige Shootingstar der Partei, Jordan Bardella, antreten. Auch ihm werden gute Chancen eingeräumt.