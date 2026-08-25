Der Konflikt zwischen den USA und Israel mit dem Iran weitet sich offenbar auch auf Familienmitglieder von Trump und Netanjahu aus. Die Reaktionen sind heftig.

Die Spannungen zwischen dem Iran auf der einen sowie Israel und den USA auf der anderen Seite erreichen offenbar auch die Familien der politischen Spitzen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu behauptet, Teheran habe versucht, einen seiner Söhne zu ermorden. Gleichzeitig sorgt ein im iranischen Staatsfernsehen ausgestrahltes Video für Aufsehen, in dem Donald Trumps jüngster Sohn Barron bedroht wird.

Netanjahu äußerte die schweren Vorwürfe in einem Telefonat mit dem Militärkorrespondenten Noam Amir vom israelischen Sender Channel 14. Der Iran habe „einen meiner Söhne ins Visier genommen“, sagte der israelische Regierungschef laut einem Bericht der „Jerusalem Post“. Welchen seiner beiden Söhne – Yair oder Avner – er meinte, ließ Netanjahu offen. Ebenso nannte er keine Einzelheiten zu Zeitpunkt, Ort oder Ablauf des angeblichen Anschlags.

Iranisches Video nimmt Barron Trump ins Visier

Anzeige

Nach Angaben Netanjahus sei der Personenschutz seiner Familie angesichts der Bedrohung entscheidend. Bereits zuvor war der Schutz für seine Ehefrau Sara und seine Söhne verstärkt worden. Eine unabhängige Bestätigung für den von Netanjahu geschilderten Attentatsversuch gibt es bislang nicht. Auch aus Teheran liegt dazu keine Stellungnahme vor.

Für zusätzliche Brisanz sorgt ein Video, das im iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde. Darin wird Barron Trump, der 20-jährige Sohn von US-Präsident Donald Trump, ins Visier genommen. Nach übereinstimmenden Medienberichten stammt das Material aus dem Umfeld der iranischen Revolutionsgarden und wurde auf Kanal 3 des Staatsfernsehens gezeigt.

Anzeige

Der knapp dreiminütige Beitrag trägt demnach einen Titel, der offen nach Möglichkeiten fragt, Barron Trump zu töten. Zugleich wird behauptet, auf den Präsidentensohn sei eine Belohnung von zehn Millionen Dollar ausgesetzt. Das Video zeigt beziehungsweise rekonstruiert angebliche Details zu seinem Alltag, darunter seine Universität, Begleitfahrzeuge und Positionen von Mitarbeitern des Secret Service. Außerdem wird der Eindruck erweckt, Barron Trumps Bewegungen würden systematisch überwacht.

Iran bedrohte schon zuvor Trumps Familie

Anzeige

Ob tatsächlich ein reales Kopfgeld existiert oder es sich um eine propagandistische Drohung handelt, ist nicht geklärt. Ebenso ist unklar, inwieweit staatliche iranische Stellen unmittelbar an der Produktion des Videos beteiligt waren. Bekannt wurde der Clip international unter anderem durch den iranischen Exil-Journalisten Niyak Ghorbani.

Es ist nicht das erste Mal, dass Mitglieder der Trump-Familie aus dem iranischen Umfeld bedroht werden. Bereits zuvor waren Videos aufgetaucht, die sich gegen Donald Trump und dessen Ehefrau Melania richteten. Der US Secret Service hatte im Zusammenhang mit früheren Drohungen erklärt, mögliche Gefahren für die von ihm geschützten Personen zu untersuchen.

Damit stehen innerhalb weniger Tage sowohl die Familie des israelischen Regierungschefs als auch die des US-Präsidenten im Mittelpunkt mutmaßlicher iranischer Drohungen. Während die Ausstrahlung des Barron-Trump-Videos dokumentiert ist, bleibt Netanjahus Darstellung eines konkreten iranischen Mordplans gegen seinen Sohn bislang eine nicht unabhängig bestätigte Behauptung. (mp)