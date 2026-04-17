Iran öffnet Straße von Hormus: So reagiert Trump

Der Iran will Handelsschiffen die Durchfahrt durch die Straße von Hormus für die verbleibende Dauer der geltenden Waffenruhe wieder erlauben. Außenminister Abbas Araghtschi schrieb auf X, die Schiffe müssten auf einer vom Iran vorgegebenen Route fahren. Auch US-Präsident Donald Trump erklärte, die Meerenge sei wieder offen.

Die Ölpreise gingen nach der Veröffentlichung des Posts um mehr ⁠als ⁠acht Prozent zurück, berichtet der „Spiegel“. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent kostet 91,11 US-Dollar. Zeitweise rutschte der Preis unter 90 Dollar.

Trotz der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus hält US-Präsident Donald Trump an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.