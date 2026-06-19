Iran-Abkommen: Trump hat kapituliert – der Abstieg der USA geht weiter 

Die Grundsatzvereinbarung zwischen den USA und dem Iran kommt einer Unterwerfung gleich. Der US-Präsident erfüllt den Mullahs praktisch jeden Wunsch.

Donald Trump am Mittwoch in Versailles. Dort hatte ihn Frankreichs Präsident eingeladen und dort unterzeichnete er auch das Abkommen mit dem Iran. Auf einem Esstisch. Julien Mattia / Le Pictorium

Kein großer Bahnhof wie sonst bei wichtigen Ereignissen: Eine erste Grundsatzvereinbarung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten unterschrieb Donald Trump am Mittwochabend nebenbei auf einem Esstisch im Schloss Versailles. Frankreichs Präsident hatte ihn dort zu einem Dinner eingeladen. Am selben Ort wurde im Juni 1919 der Friedensvertrag von Versailles unterzeichnet – der in Deutschland als historische Schmach empfunden wurde. Zwar unterschrieb Trump keinen Diktatfrieden wie einst das Deutsche Reich. Doch die Vereinbarung ist die wohl größte Demütigung, die die USA seit Jahrzehnten erlebt haben.

Eigentlich schien die Sache doch klar zu sein: Die USA haben das größte Militär der Welt. Und wer den größten „Knüppel“ hat, der hat auch das Sagen. So dachte man zumindest in der Trump-Regierung.

Doch der Konflikt mit dem Iran hat auch den USA gezeigt: Die alten Regeln gelten nicht mehr automatisch. Vor allem Drohnen haben die moderne Kriegsführung grundlegend verändert. Da Trump vor dem Krieg auch alle Warnungen in den Wind schlug, die Mullahs würden im Falle eines Angriffs die Straße von Hormus sperren, musste er nun viele fette Kröten schlucken. Trump begründete seine Unterschrift vor allem mit dem wirtschaftlichen Schaden des Krieges. Vor allem liefen ihm aber zu Hause die Anhänger in Scharen davon.

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Trump verschafft den Mullahs Geld und Zeit

Gemessen an den vollmundigen Versprechen Trumps handelt es sich bei dem Abkommen um eine klassische Unterwerfung. Ursprünglich wollte der 80-Jährige „nichts anderes als die bedingungslose Kapitulation des Irans“ akzeptieren. Nun wirkt es so, als hätte Trump selbst bedingungslos kapituliert. Er verschafft dem religiös-fundamentalistischen Mullah-Regime genau das, was es am dringendsten braucht, um seine Macht zu stabilisieren: Zeit und Geld.

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In den 14 Punkten der Vereinbarung garantieren die USA den Mullahs (in einem ersten Schritt) 24 Milliarden Dollar an eingefrorenem Vermögen. Außerdem möchten die USA unfassbare 300 Milliarden Dollar für einen „Wiederaufbau-Fonds“ für die entstandenen Kriegsschäden mit regionalen Partnern auftreiben.

Außerdem garantiert Washington, 30 Tage nach einer endgültigen Vereinbarung ihre Truppen aus den „umliegenden Gebieten“ des Irans abzuziehen und mit sofortiger Wirkung alle Sanktionen zu beenden. Allein der letzte Punkt bringt den Mullahs etwa drei Milliarden Dollar zusätzlich im Monat.

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Die Kriegsgründe finden keine Erwähnung mehr

Was hat der „größte Dealmaker aller Zeiten“ (Trump über Trump) dafür im Gegenzug erhalten? Der Iran hebt die Sperrung der Straße von Hormus auf (sie war vor dem Krieg frei befahrbar). Und die Mullahs versprechen treuherzig, keine Atombombe bauen zu wollen. Die Gründe, warum Trump überhaupt in den Krieg gezogen ist, kommen in der Vereinbarung gar nicht oder nur am Rande vor: Das ballistische Raketenprogramm bleibt erhalten. Eine Verpflichtung des Irans, die Unterstützung der Terror-Organisationen Hamas oder Hisbollah aufzugeben, wird noch nicht einmal angedeutet. Ein Regime-Change ist abgesagt. Und beim Atomprogramm, zentrale Begründung für den Krieg, gibt es nur windelweiche Versprechungen aus Teheran.

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Nun soll erst einmal sechs Wochen weiter verhandelt werden, für eine endgültige Lösung. Zu einer Sicherung der Waffenruhe könnte auch die Bundeswehr im Persischen Golf aktiv werden (müssen). Offenbar hat die Bundesregierung bereits einen entsprechenden Text fertig formuliert, den sie dem Bundestag zur Entscheidung vorlegen könnte.

Zwei Minenräumboote sind bereits in den Suezkanal eingelaufen, die deutsche Marine gilt in dem Bereich international als führend. Außerdem geht es auf einer symbolischen Ebene darum, den Trump-USA zu signalisieren, dass Europa handlungsfähig und -willig ist. Kanzler Friedrich Merz (CDU) will Schiffe aber nur mit einem internationalen Mandat einsetzen – das es aktuell nicht gibt.

Vertrauen in die USA nimmt rapide ab

Aber auch wenn es ein solches Mandat geben sollte: Eine Bundeswehr-Mission am Persischen Golf wäre riskant. Denn die beteiligten Konfliktparteien sind so sprunghaft wie skrupellos. Die „Sollbruchstelle“ des fragilen Waffenstillstands ist der Kampf zwischen Israel und der Hisbollah.

Teheran könnte seinen islamistischen „Kampfhund“ im Libanon jederzeit gegen Israel von der Leine lassen und nach einer entsprechenden Reaktion Jerusalems das Abkommen von jetzt auf gleich für beendet erklären.

Die Situation bleibt also äußerst angespannt. Zugleich ist das Vertrauen in die Schutzkraft der USA vor Ort massiv geschwächt. Die USA werden im Nahen Osten wohl nie wieder die einflussreiche Position einnehmen, die sie vor Trump innehatten. Die Länder der Region werden versuchen, sich enger an andere Akteure anzulehnen, etwa China.

Der Wunsch vieler Gegner Washingtons, die USA mögen endlich als Hegemon und Weltpolizist verschwinden, nimmt damit immer konkretere Formen an. Dass dabei eine bessere Welt entsteht, darf mit einigem Recht bezweifelt werden.