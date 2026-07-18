Der Kanzler will mit dem CDU-Präsidium über die Causa Jens Spahn sprechen. Indes werden immer mehr Rücktrittsforderungen laut – auch aus der Heimat des Kanzlers.

Wegen seiner Elternschaft mit Hilfe einer Leihmutter in den USA ist CDU-Fraktionschef Jens Spahn ordentlich unter Druck geraten. Das dürfte nun auch Thema bei der nächsten Sitzung des CDU-Präsidiums werden.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Nachmittag auf einer Pressekonferenz nach dem deutsch-französischen Regierungstreffen in Brühl gesagt, dass sich das Spitzengremium der Partei damit befassen wird. Die nächste reguläre Sitzung des Präsidiums findet am Montag um 11 Uhr statt.

Spahn selbst wird nach Angaben einer Fraktionssprecherin an der Sitzung teilnehmen, die in der Regel von Parteichef Merz geleitet wird. Spahn ist seit dem Parteitag im Februar nicht mehr Mitglied in dem Gremium – er nimmt an den Sitzungen in der Regel aber trotzdem als Fraktionschef teil.

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Kontroverse Debatte um Leihmutterschaft

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Spahn und sein Ehemann Daniel Funke hatten am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie Eltern geworden sind. Eine Leihmutter in den USA brachte das Baby zur Welt. Dies hatte eine kontroverse Debatte ausgelöst, weil Leihmutterschaft in Deutschland nicht zulässig ist und Spahns Partei sich klar gegen eine Legalisierung ausspricht.

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Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Daniel Peters hat Spahns Rücktritt als Vorsitzender der Unionsfraktion gefordert. „Mit einer Leihmutterschaft in den USA hat Spahn sich in voller Absicht über in Deutschland geltendes Recht hinweggesetzt“, sagte Peters, der auch im CDU-Bundesvorstand sitzt, der „Bild“. Auch die Opposition wirft Spahn Doppelstandards vor.

Rücktrittsforderungen aus der Heimat des Kanzlers

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Aus der Heimat des Kanzlers kommen ebenfalls Rücktritts-Forderungen. In einem offenen Brief schreibt die CDU Brilon, die Heimatstadt von Friedrich Merz, dass man das notwendige Vertrauen in Jens Spahn als Vorsitzenden der Bundestagsfraktion für nachhaltig beschädigt halte.

„Im Interesse der Glaubwürdigkeit unserer Partei sowie des Vertrauens unserer Mitglieder und Wähler fordern wir Jens Spahn auf, die politischen Konsequenzen zu ziehen und von seinem Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurückzutreten“.

In dem Brief wird auf die Rechtslage in Deutschland und die Position der CDU verwiesen. Spahns Entscheidung stehe „in einem offensichtlichen Spannungsverhältnis“ zu den Grundüberzeugungen, für die die CDU seit Jahrzehnten eintrete. Weiter heißt es: „Wer als einer der höchsten Repräsentanten unserer Partei bewusst auf Möglichkeiten im Ausland zurückgreift, die den Wertentscheidungen des deutschen Rechts widersprechen, sendet ein fatales Signal.“

Spahn: Nur die Fraktion kann über einen Rücktritt entscheiden

Spahn selbst hat die Entscheidung über seine politische Zukunft im Amt in die Hand der Abgeordneten von CDU und CSU gelegt. „Ich werde die Frage, wie es weitergeht, mit der Fraktion natürlich erörtern, wenn wir uns im September wiedersehen“, sagte der CDU-Politiker der „Bild“. Auf einen möglichen Rücktritt angesprochen, sagte Spahn im Podcast „Ronzheimer“: „Am Ende kann ja nur die Fraktion darüber entscheiden, wie es weitergeht.“

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Die erste reguläre Fraktionssitzung nach der parlamentarischen Sommerpause findet am 8. September statt – zwei Tage nach der wichtigen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. (dpa/mp)