Die Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez sieht das US-amerikanische Gesundheitssystem als „kaputt“ an – mit eigener Aufklärung auf Instagram will sie vor allem Frauen helfen. picture alliance / Sipa USA | CQ-Roll Call

Die US-amerikanische Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez teilt auf Instagram ein ganz besonderes Unboxing: In ihrer Story packt sie die Medikamente aus, die sie auf ihre bevorstehende Eizellentnahme vorbereiten sollen. Ganz offen zeigt sie ihre Hormonspritzen und spricht über den geplanten medizinischen Eingriff.

Für Ocasio-Cortez gehe es darum, „mehr Kontrolle über mein Leben“ zu haben. Durch das Einfrieren von Eizellen können Frauen die Möglichkeit schaffen, ihre Familienplanung in die Zukunft zu verschieben.

Mit zunehmendem Alter nimmt bei Frauen die Wahrscheinlichkeit einer natürlichen Schwangerschaft ab. Im vermeintlich „richtigen“ Alter fühlen sich manche Frauen mit Kinderwunsch jedoch noch nicht bereit: Das Einfrieren von Eizellen kann ihnen deshalb mehr Flexibilität bei der Familienplanung geben.

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Eizellen einfrieren: Hormonspritzen gehören für Ocasio-Cortez zum Alltag

So ein Eingriff ist allerdings teuer. Die 36-Jährige habe lange dafür gespart, denn ihre Versicherung würde die Kosten nicht übernehmen. Auf Instagram spricht sie offen über die Preise: 8000 bis 9000 Dollar koste die Behandlung insgesamt – die Lagerung der Eizellen koste weitere 1200 Dollar pro Jahr.

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Die als progressiv geltende Politikerin geht noch einen Schritt weiter. Sie zeigt einen Ausschnitt aus ihrem Berufsalltag und filmt sich dabei, wie sie sich kurz vor einem Fernsehinterview eine Hormonspritze gibt. „Das war gar nicht so schlimm“, sagt sie danach und lächelt in die Kamera.

Die Hormonspritzen dienen der Vorbereitung auf die Eizellentnahme. Dabei wird die Reifung mehrerer Eizellen angeregt, die später entnommen und eingefroren werden können. Das kann für eine spätere Kinderwunschbehandlung wichtig sein, da nicht jede Eizelle das Einfrieren, Auftauen und eine mögliche Befruchtung erfolgreich übersteht. Häufig wird angestrebt, mehrere Eizellen einzufrieren. Pro natürlichem Zyklus reift normalerweise nur eine Eizelle vollständig heran.

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Ocasio-Cortez kritisiert US-Gesundheitssystem

Alexandria Ocasio-Cortez gibt diese privaten Einblicke, um Frauen aufzuklären und zugleich die US-Regierung zu kritisieren. „Unser medizinisches System ist kaputt“, sagt sie auf Instagram. Die Gesundheitsversorgung rund um Schwangerschaft und Geburt sei in den USA eingeschränkt. Ein flächendeckendes Hebammensystem gibt es nicht, einen bundesweit geltenden gesetzlichen Mutterschutz wie in Deutschland ebenfalls nicht. Zudem sind die Kosten für eine Geburt in den USA extrem hoch.

Doch auch den gesellschaftlichen Druck rund um Familienplanung spricht Ocasio-Cortez an: Egal, welche Entscheidung eine Frau treffe, sie bekomme dafür negatives Feedback. Mit einem offenen Dialog möchte sie das Thema sichtbarer machen und dazu beitragen, es zu normalisieren.

In den sozialen Netzwerken erhält Ocasio-Cortez viel positives Feedback. Auf X schreibt Amanda Litman, Mitgründerin der Organisation Run for Something, sie sei dankbar für die Offenheit der 36-jährigen Politikerin. Auch die demokratische Strategin Xochitl Hinojosa äußert sich dazu. Zu selten werde darüber gesprochen, was Frauen im Zusammenhang mit ihrer Familienplanung durchmachen. Sie dankt Ocasio-Cortez für ihren Mut. (pli)