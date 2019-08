Heftige Ohrfeige: Briten-Boris kassiert Wahlschlappe, bricht er das Brexit-Versprechen?

Köln -

Welche politischen Konflikte werden gerade in der Welt ausgetragen?

Welche innen- und außenpolitischen Fragen treiben die Politiker derzeit um?

Und welche Politiker-Aussagen machen die Menschen hellhörig?

In unserem Politik-News-Ticker informieren wir Sie laufend aktuell über die Entwicklungen in der Auslandspolitik.

Rückschlag für Briten-Premier Boris Johnson



Heftige Ohrfeige für den neuen britischen Premierminister Boris Johnson. Seine konservativen Tories verloren eine Nachwahl zum Unterhaus in einem Wahlkreis in Wales. Der konservative Kandidat Chris Davies unterlag im Wahlkreis Brecon and Radnorshire der Kandidatin der europafreundlichen Liberaldemokraten, Jane Dodds, wie in der Nacht auf Freitag veröffentlichte Ergebnisse zeigen.



Damit reduziert sich die Regierungsmehrheit der Tories im Unterhaus in London auf einen Sitz. Dies dürfte es Johnson zusätzlich erschweren, sein Versprechen umzusetzen, den Brexit bis zum 31. Oktober mit oder ohne Abkommen mit der EU abzuwickeln.

Donald Tump bietet Wladimir Putin Hilfe an



US-Präsident Donald Trump hat mit Kreml-Chef Wladimir Putin telefoniert und ihm dabei nach russischen Angaben Hilfe im Kampf gegen die seit Tagen wütenden Waldbrände in Sibirien angeboten.



Putin wisse diesen Schritt zu schätzen und werte ihn als Signal, dass es beiden Ländern gelingen werde, ihre Beziehungen vollständig zu normalisieren, teilte die Presseabteilung des Kremls laut der Staatsagentur Tass mit.



Russland werde auf das „Hilfsangebot“ in dem Gespräch vom Mittwoch eingehen, sollte dies nötig sein.

Die heftigen Waldbrände in Sibirien lodern schon seit Tagen und haben nach Angaben der Forstverwaltung vom Mittwoch mittlerweile fast drei Millionen Hektar Fläche abgebrannt. Das entspricht in etwa der Größe Brandenburgs. Dem Umweltministerium zufolge haben die Feuer ein größeres Ausmaß erreicht als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Putin wies an, dass die Armee die Feuerwehr bei den Löscharbeiten unterstützen soll.



In Russland kommt es immer wieder zu schweren Wald- und Flächenbränden mit Verletzten und Toten. Sibirien hat derzeit mit Trockenheit und vergleichsweise hohen Temperaturen zu kämpfen.

Melania Trump plant Weihnachten im Juli, US-Amerikaner sind stinksauer

Melania Trump verlässt in Maryland das Flugzeug: Ein Weihnachtspost auf Twitter sorgte für reichlich Verstimmung bei den US-Amerikanern. AFP Foto:

Die First Lady Melania Trump postet auf Twitter Bilder ihrer Weihnachtsplanung – und das bereits im Juli. Ein Umstand, der die US-Amerikaner in den sozialen Netzwerken an die Decke gehen lässt. „Die Weihnachtsplanungen haben im Ostflügel des Weißen Hauses begonnen”, schreibt sie dazu. „Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten unsere finalen Vorstellungen für diese einzigartige Tradition teilen zu dürfen.” Weihnachtsplanung? Im Juli?



Ihr Timing ist auch in einer anderen Hinsicht ziemlich ungünstig: Sie setzt ihren Post ab, während Ex-Russland-Sonderermittler Robert Mueller vor dem Kongress aussagt. Mueller hatte fast zwei Jahre lang untersucht, ob das Wahlkampflager von Trump geheime Absprachen mit russischen Regierungsvertretern zur mutmaßlichen Einmischung Moskaus in den US-Wahlkampf 2016 getroffen und ob Trump als US-Präsident später die Justizermittlungen dazu behindert hatte.

Wollte Melania Trump nur von der Anhörung ablenken? Das zumindest werfen einige US-Amerikaner der First Lady in den Kommentaren vor.

Andere griffen die Ankündigung Donald Trumps auf, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko Migrantenkinder von ihren Familien zu trennen. „Vergiss das Jesuskind in seinem Käfig nicht”, schreibt ein Kommentator bissig.

Weihnachten zwischen Blut-Bäumen: So feierte die Familie Trump 2018 das Fest der Liebe. picture alliance/dpa Foto:

Bereits im vergangenen Jahr gab es viel Spott für die Weihnachtsdekoration im Weißen Haus: Sie bestand aus blutroten Weihnachtsbäumen, die viele eher an eine Horrorszene erinnerten.

Nach 16 Jahren: Trump-Regierung ordnet wieder Hinrichtungen an

Über 16 Jahre nach der letzten Hinrichtung in den USA hat US-Präsident Trumps Regierung nun wieder Hinrichtungen angeordnet.

Justizminister William Barr wies das „Büro der Gefängnisse” an, fünf Todesurteile zu vollstrecken.

Dies kommt überraschend: Seitdem 1988 die nationale Todesstrafe wieder aufgenommen wurde, sind nur drei Täter hingerichtet worden. Zuletzt wurde 2003 ein Veteran der US-Army hingerichtet, weil er eine Soldatin erst entführt und anschließend vergewaltigt und umgebracht hatte.

Gerade weil die Anordnung zur Hinrichtung der fünf Täter so überraschend kommt, führt sie in den USA zu Spekulationen. Verschiedene Quellen glauben, dass Trump mit der Entscheidung einen Keil zwischen die Demokraten treiben ud Ex-Vizepräsident Joe Biden (76) schaden wolle.

Dieser hatte nämlich 1988 als damaliger Senator die heute hochumstrittenen Gesetze unterstützt, auf deren Basis die Hinrichtungen, die Trump nun anordnete, ausgeführt werden können.

Noch vor zwei Tagen hatte Biden sich von dem von ihm damals unterstützten Gesetz distanziert – er wolle die Todesstrafe abschaffen. Prompt darauf folgte Trumps Anordnung.

Joe Biden (76) war unter Barack Obama bis 2017 US-Vizepräsident. picture alliance/dpa Foto:

Trump hat guten Grund, Biden zu schaden: Dieser könnte beim nächsten Wahlkampf sein direkter Gegner werden.

Der ehemalige demokratische Senator Jeff Smith hält Trumps Schachzug im Gespräch mit „NBC” für „politisch geradezu pervers brillant.”

Er fährt fort: „Es heizt die Debatte zwischen Biden und seinen Gegnern erneut an. Und es lässt ihn wie einen Wendehals aussehen.”

Biden nutzte die Gelegenheit nach Trumps Anordnung, um bei Twitter zu verdeutlichen, wie er zu dem 1988 erlassenen Gesetz steht.

„Seit 1973 sind mehr als 160 Personen in diesem Land zum Tode verurteilt und später entlastet worden”, so Barack Obamas Vizepräsident. „Weil wir nicht sicher sein können, dass wir in diesen Fällen immer richtig liegen, müssen wir die Todesstrafe abschaffen.”

Boris Johnson wird Nachfolger von Theresa May

Der Brexit-Hardliner Boris Johnson wird neuer Premierminister Großbritanniens. Der frühere Außenminister setzte sich bei der Wahl zum neuen Chef der konservativen Tories deutlich gegen den amtierenden Außenminister Jeremy Hunt durch, wie die Partei am Dienstag bekanntgab. Als neuer Parteichef übernimmt Johnson am Mittwoch auch den Posten des Regierungschefs von der am Brexit gescheiterten Amtsinhaberin Theresa May.



Boris Johnson wird neuer Premierminister von Großbritannien. picture alliance/dpa Foto:

Johnson erhielt in der Urabstimmung um den Tory-Vorsitz 92.153 von rund 159.000 Stimmen. Hunt kam auf rund 46.700 Stimmen. Der 55-Jährige war von Anfang an als haushoher Favorit für die Nachfolge von May gehandelt worden, die Anfang Juni nach zahlreichen herben Niederlagen den Parteivorsitz niedergelegt hatte.



Unmittelbar nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses erneuerte Johnson seine Ankündigung, den EU-Austritt Großbritanniens bis zum 31. Oktober vollzogen zu haben. „Wir werden den Brexit am 31. Oktober erledigt haben“, sagte er. Johnson ist nach eigenem Bekunden bereit, das Vereinigte Königreich auch ohne Austrittsvertrag bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen, sollte Brüssel keine Zugeständnisse machen. Die EU lehnt Nachverhandlungen jedoch kategorisch ab.



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte seine Bereitschaft, mit dem künftigen britischen Premier Johnson „auf bestmögliche Weise“ zusammenzuarbeiten. Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier erklärte, er freue sich darauf, „konstruktiv“ mit Johnson zusammenzuarbeiten, „um die Ratifizierung des Austrittsabkommens zu erleichtern und einen geordneten Brexit zu erreichen“.



Der erste Vize-Präsident der Kommission, Frans Timmermans, hatte kurz vor der Bekanntgabe der Wahl Johnsons bekräftigt, dass die Position der EU in der Brexit-Frage „klar“ sei. London und Brüssel hätten den Austrittsvertrag ausgehandelt. „Und die Europäische Union wird an dieser Vereinbarung festhalten.“



Barnier erklärte auf Twitter jedoch die Bereitschaft, die politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zu Großbritannien nach dem EU-Austritt „zu überarbeiten“. Dies könne aber nur „im Einklang“ mit den Leitlinien der EU-Staats- und Regierungschefs erfolgen. Die Erklärung ist nicht Teil des Austrittsvertrags. Sie ist eine politische Absichtserklärung und hat damit keinen rechtlich bindenden Charakter.



Auch US-Präsident Donald Trump gratulierte Johnson bereits kurz nach dessen Wahl. „Er wird großartig sein“, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der US-Präsident hatte schon mehrfach seine Sympathien für Johnson bekundet und May kritisiert - seine Einmischungen sorgten in Großbritannien vielfach für Verstimmung.



Tochter Ivanka Trump zählte ebenfalls zu den ersten Gratulanten. Wurde sie ein Opfer der Twitter-Autokorrektur, oder sind die Geografie-Kenntnisse der Präsidententochter doch zu mangelhaft? Sie gratulierte Johnson dazu, der neue Premier von „United Kingston“ zu sein. Inzwischen wurde der Tweet korrigiert.

May will am Mittwochnachmittag offiziell ihren Rücktritt als Regierungschefin bei Königin Elizabeth II. einreichen. Zuvor stellt sie sich letztmals den Fragen des Parlaments in London. Wenige Stunden nach ihrem Treffen mit May soll die Queen Johnson den Regierungsauftrag erteilen. Sein Amtsantritt wird auch vom Konflikt um den im Iran festgesetzten britischen Tanker begleitet.



Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif gratulierte Johnson auf Twitter, bekräftigte zugleich aber auch die Vormachtstellung seines Landes im Persischen Golf. „Das sind unsere Gewässer und wir schützen sie“, schrieb Sarif. Großbritannien hatte angesichts des Konflikts um den Tanker „Stena Impero“ am Montag eine europäische Schutzmission für die Schifffahrt im Persischen Golf angekündigt.

Weil Russland dahintersteckt: Face App im Visier des FBI

Der Fraktionschef der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, hat die Bundespolizei FBI zu einer Untersuchung der populären Smartphone-Applikation FaceApp aufgefordert.



Die von Russland aus betriebene App könne wegen ihres Umgangs mit persönlichen Daten ein nationales Sicherheitsrisiko sowie eine Gefahr für Millionen US-Bürger darstellen, schrieb er in einem am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichten Brief.



Die Applikation bearbeitet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Bilder von Nutzern und zeigt etwa, wie diese als jüngere oder ältere Menschen aussehen könnten. Auch bei Prominenten ist sie sehr beliebt.

Die Nutzer müssten dem in St. Petersburg ansässigen Unternehmen uneingeschränkten und unwiderruflichen Zugriff auf ihre persönlichen Fotos und Daten gewähren, schrieb Schumer. Dies könne dazu führen, dass die Bilder künftig öffentlich und privat ohne die Zustimmung der Nutzer gebraucht würden. Dass die Betreiberfirma ihren Sitz in Russland habe, werfe die Frage auf, ob Daten von US-Bürgern an Dritte oder möglicherweise an ausländische Regierungen weitergegeben würden.

„Es wäre zutiefst beunruhigend, wenn die sensiblen persönlichen Informationen von US-Bürgern einer feindlichen ausländischen Macht zur Verfügung gestellt würden, die aktiv an Cyber-Angriffen gegen die Vereinigten Staaten beteiligt ist“, schrieb Schumer weiter. Das FBI müsse deshalb untersuchen, ob Daten von US-Bürgern in die Hände der russischen Regierung oder ihr nahe stehenden Stellen gelangten.

In dem Brief richtet sich der Senator aus New York auch an die US-Handels- und Verbraucherschutzbehörde FTC. Diese müsse überprüfen, ob US-Bürger – inklusive Regierungspersonal und Angehörige des Militärs – ausreichend gegen eine mögliche missbräuchliche Nutzung ihrer Daten geschützt seien.

Raketenabwehrsystem S-400 an die Türkei geliefert



Die erste Lieferung des umstrittenen russischen Raketenabwehrsystems S-400 ist in der Türkei angekommen. In einer Stellungnahme der Abteilung für Verteidigungsindustrie im Präsidialpalast hieß es am Freitagvormittag, dass das erste Flugzeug in der Hauptstadt Ankara gelandet sei. In den kommenden Tagen werde es weitere Lieferungen geben.

Russland hat sein umstrittenes Flugabwehrsystem S-400 an die Türkei geliefert. dpa Foto:

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die ersten Lieferungen aus Moskau unterwegs seien zur Luftwaffenbasis Mürted Hava Üssü (früher Akinci). Der Sender NTV berichtete, es könne bis zum Herbst dauern, bis das System voll einsatzbereit sei.

Mit der Entgegennahme des Systems steuert ein scharfer Konflikt mit den USA auf seinen Höhepunkt zu. Die US-Regierung ist strikt gegen den Kauf und den Einsatz des russischen Systems im Nato-Luftraum und droht mit Sanktionen.



Die Regierung in Washington befürchtet unter anderem, dass Russland über die empfindlichen Radare der S-400 an Daten über die Fähigkeiten der neuen US-Tarnkappenflugzeuge F-35 gelangt. Die Türkei ist Partner beim Bau der F-35 und soll um die 100 Jets bekommen.

Donald Trump attackiert Theresa May

US-Präsident Donald Trump fährt heftige Attacken gegen die scheidende britische Premierministerin Theresa May. Ausöser ist das Bekanntwerden kritischer Einschätzungen des britischen Botschafters in den USA.



May und ihre Mitarbeiter hätten beim Brexit „Chaos“ angerichtet, schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Ich habe ihr gesagt, wie es getan werden sollte, aber sie hat sich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen.“



Die „gute Nachricht für das wunderbare Vereinigte Königreich“ sei, dass das Land „bald einen neuen Premierminister“ haben werde, schrieb Trump weiter.



Mit Blick auf den britischen Botschafter Kim Darroch schrieb der US-Präsident, der Diplomat sei in den USA „nicht beliebt“ und genieße kein Ansehen. Seine Regierung werde keinen Kontakt mehr mit Darroch unterhalten.



In von der britischen Zeitung „Mail on Sunday“ abgedruckten geheimen Briefings soll Botschafter Darroch Trumps Regierung als „einzigartig dysfunktional“ bezeichnet haben. Der US-Präsident wird dem Bericht zufolge als „unsicher“ und „inkompetent“ beschrieben. Trump ist offenbar erbost darüber, dass die britische Regierung sich hinter Darroch gestellt hat, auch wenn sie sich inhaltlich von der Einschätzung des Botschafters distanziert hat. May bekräftigte nach den Tweets des US-Präsidenten am Montagabend ihre Unterstützung für den Spitzendiplomaten: „Sir Kim Darroch hat weiterhin die volle Unterstützung der Premierministerin“, sagte ein Regierungssprecher in London.

Foto von Nicolas Sarkozy und Carla Bruni sorgt für Spott

Ist Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy gewachsen - und plötzlich größer als seine Frau Carla Bruni? Ein Foto (hier klicken, um zum Bild zu gelangen) der beiden auf der Titelseite des Magazins „Paris Match“ sorgte am Donnerstag für Spott. Darauf zu sehen: Sarkozy und Bruni, Arm in Arm - und der affärenbelastete Ex-Präsident ein gutes Stück größer als Carla.



Dabei ist es eigentlich andersherum - Carla Bruni ist deutlich größer als Sarkozy. Im Netz sprachen Nutzer von einem „Wunder“, einige fragten, ob das Bild retuschiert wurde.



Nein, stellte „Paris Match“ schließlich klar - und lieferte die Erklärung für das wundersame Wachstum gleich mit. Ende Juni seien mehrere Fotos im Haus und Garten des Paares aufgenommen worden. Die beiden seien auch auf einer Treppe fotografiert worden. Und dabei ist dann „Paris Match“ zufolge einfach Folgendes passiert: „Nicolas Sarkozy stand auf dem Bild, das für das Cover ausgewählt wurde, eine Stufe höher seine Frau.“



Abgeordnete der Brexit-Partei drehen sich während Europahymne um

Abgeordnete der britischen Brexit-Partei haben sich während der Europahymne zu Beginn der konstituierenden Sitzung des EU-Parlaments demonstrativ umgedreht. Die Europaabgeordneten um Partei-Chef Nigel Farage kehrten dem Plenum den Rücken zu, als die Hymne zur Eröffnung der Sitzung am Dienstag erklang.



„Die Brexit-Partei hat bereits Präsenz gezeigt“, schrieb Farage anschließend zu einem Foto der Aktion auf Twitter. Farage war bei der Europawahl Ende Mai mit seiner Brexit-Partei mit rund 32 Prozent der Stimmen aus dem Stand zur stärksten Kraft geworden. Die Partei setzt sich für einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne Abkommen ein.

Sorge um Kim Jong Uns Gesundheit



Historisches Treffen: US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. AP Foto:

Wie gesund ist Nordkoreas übergewichtiger und rauchender Machthaber Kim Jong Un? Nach der historischen Zusammenkunft mit Kim an der innerkoreanischen Grenze schrieb US-Präsident Donald Trump Twitter: „Wir hatten ein großartiges Treffen, er sah wirklich gut aus und sehr gesund.“ Nun wird Trump ausgerechnet auf dessen Haussender Fox News widersprochen. Der Arzt und Medizin-Experte des Senders, Marc Siegel, sagte am Montagabend, er glaube, dass Kim an einem „Obesitas-Hypoventilationssyndrom“ leide.

„Was ein modisches Wort für jemanden ist, der fettleibig ist und nicht genug Luft in seine Lungen bekommen kann und einen dicken Nacken hat, wo das Fett im Nacken die Atmung unterdrückt“, erklärte Siegel. Fox-News-Moderator Tucker Carlson – der bei dem Treffen am Sonntag nach eigenen Angaben nur rund einen Meter entfernt von Kim und Trump stand – hatte von pfeifenden Atemgeräuschen des Nordkoreaners berichtet, die wie bei einem Lungenkranken geklungen hätten.



„Das Rauchen zusätzlich zu der Fettleibigkeit und dem dicken Nacken wird immer zu schweren Gesundheitsproblemen führen“, sagte Siegel in Carlsons Sendung. „Auf der Basis dessen, was ich gesehen habe und was Sie beschreiben, wäre ich unbedingt besorgt um seine Gesundheit.“

US-Präsident Donald Trump warnt den Iran: „Sie spielen mit Feuer“

In der Krise mit dem Iran haben die USA die Führung in Teheran eindringlich vor der angedrohten Anreicherung von Uran gewarnt. „Sie wissen, womit sie spielen, und ich denke, sie spielen mit Feuer“, sagte US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.

US-Außenminister Mike Pompeo forderte den Iran auf, die Anreicherung von Uran zu stoppen. Teheran „nutzt weiterhin sein Atomprogramm, um die Internationale Gemeinschaft zu erpressen und die regionale Sicherheit zu bedrohen“, kritisierte Pompeo. Kein Atomabkommen dürfe dem Iran jemals erlauben, Uran anzureichern.

Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vom Montag hat der Iran erstmals die Obergrenze seiner niedrigangereicherten Uranvorräte überschritten. Das Atomabkommen von 2015 soll dazu dienen, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern.

Trump sagte Fox News in einem am Montag ausgestrahlten Interview, dem Iran dürfe niemals erlaubt werden, über Atomwaffen zu verfügen. Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton warf dem Iran auf Twitter vor, mit der Anreicherung schneller in den Besitz einer Atombombe kommen zu wollen.

Cartoonist für Donald-Trump-Zeichnung gefeuert

Zwei Tage nachdem der US-amerikanische Cartoonist Michael de Adder eine Trump-Zeichnung veröffentlichte, ist er nun seinen Job los.

Die Skizze zeigte den Golf spielenden US-Präsidenten, wie er zwei Flüchtlinge anspricht, die tot am Rand eines Wasserhindernisses liegen: „Do you mind, if I play through?“ (dt.: „Stört es euch, wenn ich weiterspiele?”).

De Adders Vorlage: ein schockierendes Foto vom Rio Grande, wo ein Vater und seine kleine Tochter starben, als sie über den Fluss nach Texas wollten (hier mehr lesen).

Sein Auftraggeber, der Zeitungsverlag Brunswick News Inc., kündigte dem Cartoonisten, der zuvor 17 Jahre lang für die Firma tätig war.

„Ich muss zugeben, das tut schon weh“, kommentierte de Adder nach der Kündigung auf Twitter. Als Opfer sehe er sich aber nicht. „Das ist ein Rückschlag, aber keine Todesurteil“, twitterte er. Er würde weiter als kritischer Zeichner mit anderen Zeitungen zusammenarbeiten, kündigte er an.

Kim Jong Un trifft Donald Trump im Grenzgebiet zu Südkorea

Als erster Präsident in der Geschichte der USA hat Donald Trump nordkoreanischen Boden betreten – ein historischer Schritt. Zusammen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un überschritt Trump am Sonntag in der entmilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea die Grenze zum Norden.



Der US-Präsident hatte das Treffen im Grenzgebiet am Samstag überraschend vorgeschlagen, es ist die dritte Begegnung zwischen den beiden Politikern.

„Die Anführer der Vereinigten Staaten und Nordkoreas werden sich in Panmunjom, dem Symbol der Teilung, für den Frieden die Hand geben“, hatte der südkoreanische Präsident Moon Jae In bei einer Pressekonferenz mit Trump in Seoul angekündigt.

Am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka hatte Trump Kim am Vortag überraschend ein Treffen mit Kim in der entmilitarisierten Zone angeboten. Er könne den nordkoreanischen Staatschef bei seinem Südkorea-Besuch im Grenzgebiet treffen, „einfach um ihm die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen“, schrieb er im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Die nordkoreanische Regierung hatte das Angebot als „interessant“ begrüßt.



Bei einem ersten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Konkrete Schritte wurden damals aber nicht vereinbart. Ein zweiter Gipfel in Hanoi im Februar scheiterte, da es keinerlei Annäherung gab; seither herrscht in den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang Stillstand.

Donald Trump lobt Angela Merkel: „Fantastische Frau“

Nanu, was sind denn das für Töne? US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Treffen in Japan geradezu mit Lob überschüttet. „Sie ist eine fantastische Person, eine fantastische Frau, und ich bin froh, sie zur Freundin zu haben“, sagte Trump zum Auftakt der Begegnung am Rande des G20-Gipfels in Japan.



US-Präsident Donald Trump Lobten die Bundeskanzlerin in den höchsten Tönen. Angela Merkel vermied den Blickkontakt. dpa Foto:

Merkel erwiderte Trumps Freundschaftsbekundung eher nüchtern: Sie bedankte sich bei dem Präsidenten – und leitete umgehend zum Thema Wirtschaftsbeziehungen über. Sie wolle erwähnen, „dass die deutsche Wirtschaft sehr stark in den Vereinigten Staaten investiert“, sagte die Kanzlerin. Auch Trump lobte die Wirtschaftsbeziehungen. Der bilaterale Handel habe „ein hohes Niveau“ erreicht und werde weiter wachsen. Kontroverse Themen wie die Klimapolitik oder die Verteidigungsausgaben sparten beide Politiker zur Begrüßung aus.



In der Vergangenheit hatte Trump die Kanzlerin und ihre Regierung immer wieder kritisiert – zum Teil sehr scharf.



Etwas irritiert wirkte Merkel, als Trump unvermittelt auf die US-Innenpolitik zu sprechen kam und die Kandidaten-TV-Debatte der oppositionellen Demokraten erwähnte. Ihnen warf der Präsident vor, „illegalen Einwanderern“ zu einer Krankenversicherung verhelfen zu wollen. Bei bilateralen Treffen von Staats- und Regierungschefs sind solche innenpolitischen Exkurse eigentlich unüblich.



Trump wandte sich Merkel zu und sagte erklärend: „Wissen Sie, bei uns findet eine Debatte statt.“ Diese sei aber „nicht besonders spannend gewesen“. Merkel vermied während dieser Ausführungen konsequent den Blickkontakt mit Trump.

Erschütterndes Bild zeigt Vater und Tochter tot im Grenzfluss



Achtung, die Aufnahme in diesem Artikel kann verstörend wirken. Wenn Sie sie nicht sehen wollen, sollten Sie den Text nicht weiterlesen.

Es ist ein Foto, das erschüttert und das ans Herz geht. Und gleichsam unterstreicht, welch große Krise an der Grenze zwischen den USA und Mexiko herrscht.

Das Bild zeigt nach Medienangaben die Leichen eines jungen Mannes und eines kleinen Kindes, die mit dem Gesicht nach unten im Wasser liegen. Der Arm des kleinen Mädchens liegt über der Schulter des Mannes. Wie die mexikanische Zeitung „La Jornada” und die Nachrichtenagentur AP berichteten, handelt es sich um einen jungen Mann aus El Salvador und seine knapp zweijährige Tochter. Sie seien bei dem Versuch ertrunken, den Rio Grande zu überqueren. „La Jornada” veröffentlichte die Fotos zuerst.

Der mexikanischen Zeitung zufolge hatten sich der Mann (25) und seine Frau am Sonntag entschlossen, mit der zweijährigen Tochter am Grenzort Matamoros den Fluss zu überqueren, um von Mexiko aus nach Texas zu gelangen.

Zunächst habe der Vater das kleine Mädchen auf der anderen Seite am Ufer abgesetzt. Dann sei er zur mexikanischen Seite zurückgekehrt, um seine Frau zu holen. In dem Moment sei die Tochter ins Wasser gesprungen. Der Vater habe sie noch greifen können, beide seien dann aber von der Strömung mitgerissen worden, zitierte die Zeitung die Frau. Nach einer stundenlangen Suche hätten Rettungskräfte die Leichen dann am Montag rund 500 Meter entfernt entdeckt.

Ein Bild, das erschüttert: Zwei Leichen liegen im Rio Grande an der US-mexikanischen Grenze. AFP Foto:

Das Bild erinnert in seiner Wirkung an das Foto eines dreijährigen syrischen Flüchtlingsjungen, dessen Leiche im Spätsommer 2015 an einem Strand in der Türkei gefunden worden war. Auch das aktuelle Bild löst weltweite Bestürzung aus.



„Unser Land trauert wieder. Ich bitte Sie, alle Familien, Eltern, riskieren Sie es nicht. Das Leben ist viel mehr wert”, erklärte die salvadorianische Außenministerin Alexandra Hill.

Die demokratische US-Politikerin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris nannte die Situation an der US-Grenze auf Twitter „unmenschlich”. „Diese asylsuchenden Familien fliehen oft vor extremer Gewalt”, sagte sie in einem Post. „Und was passiert, wenn sie ankommen? Trump sagt: ,Geh zurück, wo du herkommst.' Das ist unmenschlich. Kinder sterben. Das ist ein Fleck auf unserem moralischen Gewissen.”

Chennai geht das Wasser aus

Deutschland jammert unter der Hitze, doch andernorts auf dieser Erde sitzen Millionen Menschen auf dem Trockenen: in Indien. Experten sprechen von der schlimmsten Wasserkrise aller Zeiten.

Die seit Wochen unter Wasserknappheit leidende Millionenstadt Chennai im Südosten Indiens soll nun von Spezialzügen mit dem kostbaren Nass versorgt werden.



Die Tankzüge werden täglich zehn Millionen Liter Wasser aus dem 200 Kilometer entfernten Vellore und aus dem Veeranam-See in die sechstgrößte Stadt Indiens im Staat Tamil Nadu bringen. Das berichtete der TV-Sender Republic TV am Freitag nach einer Krisensitzung der dortigen Regierung.



Einige Anwohner müssen Nummern ziehen, wenn sie auf Wasser warten wollen – wie beim Arbeitsamt. AFP Foto:

In den vergangenen Tagen hatten viele der 4,6 Millionen Einwohner von Chennai stundenlang mit Kanistern Schlange gestanden, um mit Wasser aus Tanks der Regierung versorgt zu werden. Restaurants mussten schließen. Die Vorräte in den Wasserreservoirs der Hauptstadt von Tamil Nadu sind fast erschöpft, weil in den vergangenen Jahren vergleichsweise wenig Regen fiel.



Auch in Teilen von Delhi sowie in Jaipur, der Hauptstadt von Rajasthan, gibt es Engpässe. Der Monsun könnte etwas Abhilfe schaffen, wie der TV-Sender NDTV berichtete. Er hat vor zwei Wochen begonnen, aber noch nicht das ganze Land erfasst. In Chennai fällt der meiste Regen gewöhnlich aber erst zwischen Oktober und November.



Angesichts der prekären Lage richtete die indische Regierung am Donnerstag ein neues Ministerium für Wasserkraft ein. „Wir müssen Wasservorräte für unsere Kinder und künftige Generationen bewahren”, sagte Staatspräsident Ram Nath Kovind bei einer Parlamentsansprache in Neu Delhi. Das neue Ministerium sei ein entscheidender Schritt in diese Richtung, sagte Kovind. Er beklagte den Schwund traditioneller Wasservorkommen, da Teiche und Seen für Bauprojekte angefüllt würden. Zudem verschlimmere die Erderwärmung die Lage wohl noch, sagte der Präsident weiter.



Das Ministerium war bereits kurz nach dem Wahlsieg der Partei von Premierminister Narendra Modi Ende Mai durch die Zusammenführung mehrerer vorhandener Einrichtungen gebildet worden. Es soll Modis Ziel umsetzen, bis 2024 alle Haushalte des Landes mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern mit sauberem Trinkwasser zu versorgen.



Laut einem 2018 veröffentlichten Bericht der Regierung erlebt Indien die bisher schlimmste Wasserkrise. Rund 600 Millionen Menschen leiden unter großer bis extremer Knappheit.



Zudem sterben rund 200.000 Menschen jährlich als Folge einer unzureichenden Wasserversorgung. Es wird noch schlimmer: Bis 2030 soll der Wasserbedarf etwa doppelt so hoch sein wie die verfügbaren Ressourcen. Den Angaben zufolge könnte zudem 21 größeren Städte in Indien bis 2020 das Wasser ganz ausgehen. Davon wären rund 100 Millionen Menschen betroffen.

Oppositionskandidat gewinnt Bürgermeisterwahl in Istanbul

Debal für Recep Tayyip Erdogan und seine Regierungspartei: Der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu hat nach Auszählung fast aller Stimmen die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen.



Imamoglu erhielt am Sonntag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu 53,75 Prozent der Stimmen, sein Gegner, der ehemalige Ministerpräsident Binali Yildirim, kam auf 45,43 Prozent.

Yildirim gestand seine Niederlage ein. In einer Rede fast zeitgleich mit den ersten Ergebnisse sagte er: „Ich gratuliere ihm und wünsche ihm Erfolg.“ Eine Erklärung der Hohen Wahlkommission stand noch aus.

Imamoglu hatte die erste Bürgermeisterwahl am 31. März knapp gewonnen. Die Wahlkommission (YSK) annullierte das Ergebnis jedoch Anfang Mai wegen angeblicher Regelwidrigkeiten und gab damit einem Antrag der AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan statt.



Die Entscheidung begründete die Behörde unter anderem damit, dass in einigen Fällen die Vorsitzende der Wahlräte – anders als gesetzlich vorgesehen – keine Beamten gewesen waren. Die Annullierung wurde international kritisiert.

Erdogan beglückwünschte den vorläufigen Wahlsieger noch am Abend. „Der nationale Wille hat sich heute einmal mehr gezeigt. Ich gratuliere Ekrem Imamoglu, der inoffiziellen Ergebnissen zufolge die Wahl gewonnen hat“, sagte er. AKP-Kandidat Yildirim wünschte seinem Gegner viel Erfolg. Imamoglu sagte vor Journalisten und Anhängern: „Das ist kein Sieg, sondern ein Neuanfang.“ Die Istanbuler hätten den „Ruf der Demokratie verteidigt“.