Der Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat kündigte vor Wochen eine Swingerparty im Rathaus an. Die Stadt lehnte ab. Nun soll die Veranstaltung trotzdem stattgefunden haben – sagt der Stadtrat.

Gruppensex im Rathaus? Die vom Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat seit Wochen angekündigte Swingerparty hat nach seinen Angaben nun stattgefunden. Aus einem geplanten „kommunalpolitischen Stammtisch“ im Rathaus sei am Freitag eine „politische Swingerparty“ geworden, teilte Ferrat (Die Mannheimer) mit. Der Stadtrat lag mit der Mannheimer Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen im Clinch wegen seiner Pläne.

„Das war einfach die pragmatischste Lösung“, sagte der 35-Jährige nun laut einer Mitteilung. „Der Raumantrag war bereits genehmigt, die Raumgröße hat gepasst und die meisten ernsthaft Interessierten hatten an dem Tag Zeit.“ Sieben Männer und zwei Frauen hätten an der Veranstaltung teilgenommen.

Stadtrat wollte für Swingertreffen im Amtsblatt werben

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Die Stadt bestätigte, dass Ferrat zu Beginn des Jahres Räume im Rathaus für einen „kommunalpolitischen Stammtisch beziehungsweise Bürgersprechstunden“ reserviert hatte. „Die Stadtverwaltung hat Herrn Stadtrat Ferrat ausdrücklich schriftlich darüber informiert, dass der für seine Tätigkeit reservierte Raum nicht für Nacktveranstaltungen, Swinger-Partys und ähnlichem genutzt werden darf“, hieß es.

„Die Vorkehrungen der Stadt hat Herr Ferrat demnach unterlaufen und den zur Verfügung gestellten Raum anscheinend zweckentfremdet“, teilte die Stadt weiter mit. „Damit liegt eine gröbliche Verletzung der gemeinderätlichen Treuepflicht durch Herrn Stadtrat Ferrat nahe“. Der Gemeinderat müsste entscheiden, ob ihm ein Ordnungsgeld oder Sanktionen auferlegt werden.

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Ferrat hatte Anfang August seine Pläne für eine Swingerparty im Rathaus in den Medien verkündet. Er hatte damals auch einen Aufruf für das Swingertreffen im Rathaus im Amtsblatt veröffentlichen wollen. Letzteres hatte die Stadt abgeschmettert. Mit dem Aufruf könnten für die Leser eventuell irreführende Informationen verbreitet werden, hatte es geheißen. Die Stadt ging zudem davon aus, dass die angekündigte Swingerparty im Rathaus so nicht stattfinden könne. (dpa/mp)