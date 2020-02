Stiftung Warentest: Teure Marken gegen Billigprodukte – was schneidet besser ab?

Berlin. -

Wer schon länger auf die Eigenmarken von Drogerien und Supermärkten schwört, kann sich freuen: Bei Putzmitteln und Produkten zur Körperpflege lohnt sich häufig der Griff zu den günstigeren Waren.



Das zeigen die Ergebnisse einer Untersuchung der Stiftung Warentest. Sie hat jetzt 21 eigene Untersuchungen von Drogerieartikeln aus den Jahren 2017 und 2018 verglichen. Die Produkte gehören in den Bereich Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetika, Körperpflege und Katzenfutter.

Einige Markennamen haben es geschafft, zum Synonym für das jeweilige Produkt zu werden, zum Beispiel bei Taschentüchern oder Spülmitteln. Doch die Untersuchung der Warentester zeigt, dass die Eigenmarken von Discountern oder Drogerien nicht schlechter sind als Markenprodukte.

Billigprodukte schneiden bei Stiftung Warentest gut ab

An die 176 getesteten Billigprodukte wurden häufiger die Noten „sehr gut“ oder „gut“ vergeben als an die 195 Markenprodukte, berichtet die Stiftung in ihrer Zeitschrift „test“ (Ausgabe 5/2019). Zudem wurde von den Testern weniger oft die Note „mangelhaft“ verteilt: Sie ging an vier Prozent der Produkte bei Eigenmarken von Discountern, Drogerien und Supermärkte sowie an elf Prozent bei den Markenherstellern.

Allerdings stellten die Warentester auch fest: „In jedem der ausgewerteten Tests fanden wir gute und sehr gute Marken - wie auch Handelsmarkenprodukte. In den meisten Untersuchungen liegen die jeweils Besten aus beiden Welten Kopf an Kopf“.



Auch der Unterschied der Durchschnittswerte aller Qualitätsurteile ist nicht besonders groß: Die Markenhersteller erzielen einen Notendurchschnitt von 2,7 und die Handelsmarken einen von 2,5.



Preisunterschiede zwischen Eigenmarken und Markenprodukten enorm

Doch worin sich Eigenmarken und die Markenprodukte enorm unterscheiden ist der Preis: Beispielsweise seien die sechs günstigsten der besten Wasch- und Reinigungsmittel von Handelsmarken um 138 Prozent günstiger als die sechs besten Markenwaren, berichtet Stiftung Warentest. Bei Kosmetika betrage der Unterschied sogar 375 Prozent.



Der Testsieger bei Sonnenschutzmittel ist die Eigenmarke „Today“ vom Discounter Penny mit der Note 1,3. Eine 300-Milliliter-Flasche kostet 3,50 Euro. Das beste Markenprodukt mit einer 1,6 von La Roche-Possay hat nur 250 Milliliter in der Tube, kostet aber 23 Euro.

Auch bei den Mundspülungen kann die Eigenmarke „Dontodent“ der Drogerie dm mit einer 1,4 siegen. Das beste Markenprodukt von „Listerine“ erhält zwar auch eine gute Note, kostet aber 2,65 Euro (bei gleicher Größe) mehr als der Gewinner. Bei den Geschirrspültabs können die Tabs von Aldis Eigenmarke „Alio“ punkten. 40 Tabs kosten 2,75 Euro. Die ebenfalls als „gut“ getestete Marke „Somat“ liegt bei 4,70 Euro bei 24 Tabs. (rh mit Material von dpa)