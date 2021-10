Claudia Schiffer, Shakira, Pep Guardiola: Weltweit haben Superreiche ihr Geld versteckt, das kam jetzt durch den Mega-Leak „Pandora-Papers“ heraus. Unter ihnen sind Präsidenten, ein König, Mafiosi, Promis und Sportler. Wer wollte seine Geschäfte verschleiern und wie geht es jetzt weiter? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was sind die Pandora-Papers?

Die Pandora-Papers sind 11,9 Millionen geheime Dokumente von 14 Finanzdienstleistern, die für Kunden in Steueroasen Briefkastenfirmen, Treuhandfonds oder Stiftungen gegründet und verwaltet haben. Sie wurden dem Internationalen Konsortium für Investigative Journalistinnen und Journalisten (ICIJ) zugespielt – von wem, dazu macht es wegen Quellenschutz keine Angaben. 600 Journalist:innen haben die Daten für weltweit 150 Medien ausgewertet. In Deutschland waren „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR dabei. Durch die PDF, Texte, Fotos, Emails und Tabellen aus den 1970ern bis 2021 weiß man jetzt, was eigentlich vertuscht werden sollte: Wer tatsächlich hinter den Briefkastenfirmen steckt und wer von wem gekauft hat.

Was sind Briefkastenfirmen?

Briefkastenfirmen sind Unternehmen, die es rechtlich gibt, aber keine tatsächlichen Geschäfte betreiben. Der Name kommt daher, dass sie häufig nicht einmal Angestellte, sondern nur einen Briefkasten mit dem Firmennamen haben. Über sie kann man Geschäfte abschließen, ohne selbst namentlich in Erscheinung zu treten. Deshalb werden sie oft für Steuerhinterziehungen oder Geldwäsche genutzt – oder wenn man verschleiern will, mit wem man Geschäfte macht.

Das könnte Sie auch interessieren: Fabio de Masi: „Geldwäsche ist Kriminalität der Reichen und Mächtigen“

Wer taucht im Leak auf?

Die Unterlagen beinhalten Eigentümer von mehr als 27.000 Offshore-Firmen. Neben Waffenhändlern und Mafiosi sind das Firmeninhaber, Spitzensportler und Promis, darunter auch Julio Iglesias und Ex-Beatle-Schlagzeuger Ringo Starr. Dazu 130 Milliardäre, russische Oligarchen und Putin-Vertraute. Besonders brisant: Auch 330 Politiker aus fast 100 Ländern haben ihre Geld-Geschäfte so abgewickelt, 35 von ihnen sind amtierende oder ehemalige Staats- und Regierungschefs.

Pandora-Papers: Beatle Ringo Starr ebenfalls dabei

So soll der tschechische Premierminister Andrej Babiš ein Landschloss in Frankreich für mehr als 15 Millionen Euro gekauft haben, auch die ukrainischen und zyprischen Präsidenten Wolodimir Selenski und Nikos Anastasiadis haben im Offshore-Geschäft mitgemischt. Dazu der kenianische Präsident und seine Mutter sowie der König von Jordanien, Abdullah II., der über Steueroasen 14 Immobilien im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar gekauft haben soll. Der britische Ex-Premier Tony Blair und seine Frau sollen durch ein Schlupfloch mehr als 312.000 Pfund Steuern gespart haben.

Besonders peinlich: Viele von ihnen hatten die Offshore-Geschäfte zuvor öffentlich angeprangert. Schätzungen zufolge sind in Steueroasen nämlich zwischen 11,3 und 32 Billionen US-Dollar geparkt. Das Münchener Ifo-Institut schätzt, dass so allein dem deutschen Finanzamt jedes Jahr 5,7 Milliarden Euro durch die Lappen gehen.

Sind auch Deutsche dabei?

Laut Benedikt Strunz, einem der beteiligten Journalisten beim NDR, sind keine deutschen Politiker dabei, allerdings deutsche Vermögende und Betrugsnetzwerke, die auch deutsche Privatanleger bestohlen haben. Auch das Model Claudia Schiffer soll der SZ zufolge Kundin einer Offshore-Firma gewesen sein.

Briefkastenfirmen nicht generell illegal

Sind die Genannten alle kriminell?

Nicht unbedingt, denn Briefkastenfirmen sind nicht per se illegal – wenn man alles versteuert. Die Justiz muss nun prüfen, wer Steuern hinterzogen oder Geld gewaschen hat. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Allerdings wurde viel Geld und Aufwand investiert, um unerkannt zu bleiben – hier gilt es herauszufinden, warum. Aus Tschechien, Jordanien und dem Kreml wurden die Vorwürfe bereits dementiert.

Wie geht es weiter?

In den nächsten Tagen werden wohl noch mehr Personen bekannt und Ermittlungen angekündigt. Zudem geraten die Politiker unter immensen Druck. Nach den „Panama-Papers“ vor fünf Jahren kam es zu Rücktritten und einer Neuwahl (in Malta). Ähnliches ist auch jetzt zu erwarten. Besonders schlecht ist das Timing für den tschechischen Premier Babiš: Ende der Woche stehen in dem Land Parlamentswahlen an.