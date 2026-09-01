Die australische Airline Qantas hat zehn der Riesenvögel in der Flotte. Ganz reibungslos dürfte der Wechsel auf kleinere Langstrecken-Jets aber nicht laufen.

Während Lufthansa und Emirates weiter auf den Airbus A380 setzen, geht Qantas den entgegengesetzten Weg. Die australische Airline will ihre zehn Superjumbos früher ausmustern als bisher geplant.

Wie Focus.de berichtet, soll der schrittweise Abschied bereits 2028 beginnen – ursprünglich war die Ausflottung ungefähr ab dem Geschäftsjahr 2032 vorgesehen. Als Gründe nennt Qantas unter anderem hohe Treibstoffpreise infolge des Konflikts zwischen Israel, den USA und Iran sowie das zunehmende Alter der Maschinen.

Der erste A380 kam im September 2008 zu Qantas, der letzte im Dezember 2011. Mit dem Alter stiegen die Kosten für Wartung und Betrieb, erklärte Airline-Chefin Vanessa Hudson. Gleichzeitig sei der A380 derzeit weiterhin wichtig und sowohl im Unternehmen als auch bei den Passagieren beliebt.

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Neue Jets sollen A380 ersetzen

Künftig setzt Qantas verstärkt auf Airbus A350 und Boeing 787. Der erste speziell für Ultralangstrecken ausgestattete A350-1000 ULR des „Project Sunrise“ soll im April ausgeliefert werden.

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Die als A380-Ersatz vorgesehenen A350 sollen dem Bericht zufolge ebenfalls vier Klassen bekommen, darunter sechs First-Class-Suiten sowie Business Class, Premium Economy und Economy. Allerdings sinkt die Kapazität deutlich: Der Qantas-A380 bietet 485 Plätze, die geplanten A350-1000 nur rund 240.

Ganz reibungslos dürfte der Wechsel nicht laufen

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Ganz reibungslos dürfte der Wechsel nicht laufen. Weitere benötigte A350 sollen erst nach 2030 eintreffen. Qantas spricht deshalb mit Airbus darüber, bestehende Kaufrechte in feste Bestellungen umzuwandeln.

Andere Airlines planen dagegen länger mit dem A380. Lufthansa betreibt weiterhin acht Maschinen und investiert unter anderem in neue Business-Class-Sitze mit direktem Gangzugang sowie neue Economy-Bildschirme. Bis 2028 sollen zudem alle Jets die aktuelle Lufthansa-Lackierung tragen.

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Noch weiter blickt Emirates voraus: Die Airline will ihre A380 bis in die späten 2030er-Jahre und möglicherweise sogar bis in die frühen 2040er-Jahre einsetzen. Für den langfristigen Betrieb investiert Emirates Milliarden. (mp)