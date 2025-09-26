Friedrich Merz will Verbrenner-Aus kippen

Bundeskanzler Friedrich Merz will das für 2035 geplante Verbrenner-Aus kippen – trotz anhaltender Bedenken von Koalitionspartner SPD. Nächste Woche will er es auf dem EU-Gipfel zum Thema machen.

„Ich werbe auch unter den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union dafür, ich werbe gegenüber der EU-Kommission dafür, dass wir dieses Verbrennerverbot aufheben“, sagte Friedrich Merz beim „Schwarz Ecosystem Summit“ in Berlin vor Unternehmern. So deutlich hat er sich zu diesem Thema bisher noch nicht geäußert.

Verbrenner-Aus soll bei EU-Gipfel thematisiert werden

Es müssten Technologien zugelassen werden, wie sogenannte Range Extender, die bei E-Autos über kleine Verbrennungsmotoren Reichweiten vergrößern, sagte der Kanzler. Das gelte auch für hybride Antriebe, die einen üblichen Verbrennungs- mit einem Elektromotor kombinieren. „Es ist grundsätzlich falsch, wenn der Staat einseitig Technologien vorgibt, die für einen bestimmten Zeitpunkt erreicht werden müssen oder verboten werden müssen. Beides ist gleich falsch“, betonte Merz. Der Kanzler machte deutlich, dass er das Verbrenner-Aus beim EU-Gipfel in Kopenhagen nächste Woche thematisieren will.

