Der Deutsche Mieterverband präsentiert die Auswertungen des Mietenreports 2026 – und eine deutschlandweite Wohnungs- und Mieterkrise ist abzulesen.

Der Andrang auf Mietwohnungen ist groß. Bei Wohnungsbesichtigungen müssen Interessenten lange Schlange stehen. Die Ergebnisse des Mietenreports zeigen ähnliche Probleme. (Symbolbild) picture alliance/dpa/keymatch.ai | keymatch.ai

Deutschland steckt in einer Wohnungs- und Mietenkrise, die immer mehr Menschen belastet. Das zeigt der neue Mietenreport des Deutschen Mieterbundes (DMB). „Wer den Sozialstaat stärken will, muss den Wohnungsmarkt reparieren“, sagt Dr. Melanie Weber-Moritz, Präsidentin des Deutschen Mieterbundes.

Im Rahmen des Reports wurden Mieterinnen und Mieter zu ihrer Wohnsituation befragt. Die Ergebnisse zeigen, wie groß die Unsicherheit unter vielen Menschen in Deutschland ist: 58 Prozent der Befragten berichten von gestiegenen Wohnkosten innerhalb des vergangenen Jahres. Jeder Dritte sorgt sich, bald die eigene Miete nicht mehr bezahlen zu können. Die Hälfte der Mieter befürchtet zudem, keine bezahlbare Ersatzwohnung finden zu können.

Der Mietenreport 2026 zeigt unter anderem, wie viele Menschen sich Sorgen machen, ihre Miete künftig nicht mehr leisten zu können. Deutscher Mieterbund 2026 Auch im Mietenreport 2026 erfasst: Auf welche Ausgaben hat die Bevölkerung aufgrund von erhöhten Mietkosten verzichtet? Deutscher Mieterbund 2026 Wie lange könnten die Mieter noch in ihrem Wohnraum bleiben, wenn 40 Prozent des Einkommens wegbrächen? Das zeigt der Mietenreport 2026 Deutscher Mieterbund 2026

In Deutschland wohnen insgesamt 52,8 Prozent der Bevölkerung zur Miete. Bei den armutsbetroffenen Menschen liegt der Anteil sogar bei fast 80 Prozent. Die Befragung zeigte außerdem, dass 35 Prozent der armutsbetroffenen Menschen extrem durch Wohnkosten belastet sind.

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Nicht nur hohe Mieten – auch großer Wohnungsmangel

Doch nicht nur die hohen Mieten sind ein Problem: Deutschland fehlt es auch an Wohnraum. Nach den für den Mietenreport ausgewerteten Berechnungen fehlen aktuell 1,4 Millionen Wohnungen. Gleichzeitig sank der Bestand an Sozialwohnungen im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief von etwa 1,03 Millionen Wohnungen.

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„Die Bundesregierung darf nicht länger die Folgen eines kaputten Wohnungsmarktes verwalten“, sagt Weber-Moritz. „Sie muss die Ursachen angehen: Mieten begrenzen, Sozialwohnungen schaffen und Menschen vor dem Verlust ihrer Wohnung schützen. Wohnen ist kein Spekulationsobjekt, sondern ein Grundrecht. Bezahlbares Wohnen ist die Grundlage für soziale Sicherheit und einen leistungsfähigen Sozialstaat.“ (mp)