Die Links-Partei hat sich neu aufgestellt. Ihr neuer Co-Chef Luigi Pantisano brandmarkt die CDU gleich mal als „faschistisch“. Das ist absurd. Schlimmer aber: Es ist auch politisch dumm und feige.

Wie sich Populisten doch ähneln: Während die AfD alles für „linksgrünversifft“ erklärt, was nicht ins stramm rechte Weltbild passt, sind bei der Linkspartei (fast) alle „faschistisch“, die nicht komplett offene Grenzen oder noch mehr Umverteilung wollen.

Offenbar ist diese Haltung in der Links-Partei durchaus mehrheitsfähig. Denn Luigi Pantisano bekam nach seiner Faschismus-Attacke auf die Union (auf Nachfrage war die CDU dann doch nur „teilweise“ faschistisch) als Co-Vorsitzender immerhin noch 53 Prozent der Stimmen. In Anbetracht der Dummheit dieser Äußerung noch immer ein bemerkenswert gutes Ergebnis.

Pantisano verharmlost die AfD

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Die Dummheit liegt gleich auf mehreren Ebenen. Der Faschismus-Begriff wird in Deutschland vor allem mit dem Nationalsozialismus verbunden. Nun muss man die CDU wirklich nicht mögen. Aber damit hat sie nichts zu tun. Und wenn die CDU schon „faschistisch“ ist – was ist dann eigentlich die AfD? Die Linkspartei wähnt sich an der Spitze im Kampf gegen die AfD. Ihr Co-Vorsitzender verharmlost die Partei aber mit seinen Aussagen bei der erstbesten Gelegenheit. Wohl das erste Mal überhaupt hat man sich in der AfD-Parteizentrale so richtig über die Links-Partei gefreut.

Noch verheerender sind allerdings die Folgen für mögliche künftige Bündnisse. Sowohl in der Linkspartei als auch in der CDU gibt es Gruppen, die daran arbeiten, die beiden Parteien koalitionsfähig(er) zu machen. Nur so kann man womöglich die AfD in den Bundesländern von der Macht fernhalten. Pantisano gibt nun denjenigen in der Union Auftrieb, die diese Annäherung strikt ablehnen.

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Und dann noch die Sache mit dem „Völkermord“

Und er selbst ist wohl auch zu feige, sich aus seinem ideologischen Schneckenhäuschen zu begeben. Bloß nicht über den eigenen Tellerrand schauen. Sonst muss man am Ende sogar noch in schwierigeren Konstellationen regieren und beweisen, dass man es besser kann.

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Dass die Linke künftig als offizielle Parteilinie beim Vorgehen Israels im Nahen Osten von einem „Völkermord“ spricht (obwohl es stichhaltige Argumente dagegen gibt), würde sie auf Bundesebene wohl selbst für die SPD zu toxisch machen. Allerdings ist das nicht so entscheidend. Ob es Bündnisse gegen die AfD geben kann, ist hingegen für die Zukunft dieses Landes womöglich entscheidend. Danke für gar nichts, Luigi!