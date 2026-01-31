Explosionen im Iran gemeldet – Sorge vor Krieg

Inmitten wachsender Kriegssorgen haben sich im Iran mehrere Explosionen ereignet. Anschlagsgerüchte nach einer Explosion in einer Stadt am Persischen Golf werden allerdings dementiert.

Bei einer Explosion in der Hafenmetropole Bandar Abbas im Süden des Landes am Persischen Golf seien eine Person getötet und 14 Menschen verletzt worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

Augenzeugen berichteten auch von einer Explosion nahe der iranischen Hauptstadt Teheran. Das iranische Online-Portal „Nur News“ berichtete zudem unter Berufung auf den Feuerwehrchef der Stadt Ahwas im Südwesten des Landes, dass sich dort eine Gasexplosion ereignet habe. Den Angaben nach gab es vier Tote.

Nachrichtenagentur dementiert Gerüchte

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Dubioser Psychologe : Berater der Blocks gerät in den Fokus

Berater der Blocks gerät in den Fokus Doppelt dämlich! Suff-Eklat um HSV-Star Dompé

Suff-Eklat um HSV-Star Dompé 40-Millionen-Euro-Wette : Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll

Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer

Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer 28 Seiten Plan 7: Das Festival „Fokus Tanz“, „Holiday On Ice“ mit Max Giesinger & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Die Nachrichtenagentur Tasnim, die den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) nahesteht, dementierte Gerüchte, wonach die Explosion in Bandar Abbas ein Anschlagsversuch auf den Kommandeur der IRGC-Marine, Aliresa Tangsiri, gewesen sei.

Das könnte Sie auch interessieren: EU-Einigung: Irans Revolutionsgarden kommen auf Terrorliste

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna veröffentlichte ein Foto einer teilweise zerstörten Häuserfront eines mehrgeschossigen Wohnhauses. Der Grund für die Explosion sei noch unklar, hieß es.

Sorge vor einem Krieg

In Kürze beginnt ein dreitägiges Marinemanöver der iranischen Revolutionsgarden im Persischen Golf, an dem auch China und Russland teilnehmen sollen. Hintergrund sind militärische Spannungen. US-Präsident Donald Trump hatte eine Flugzeugträger-Kampfgruppe in die Region verlegt. Der Republikaner hatte der Führung in Teheran wiederholt gedroht, in dem Land einzugreifen, nachdem der Sicherheitsapparat brutal gegen Proteste vorgegangen war. (dpa/mp)