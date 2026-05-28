Europas neue Rohstoff-Route gegen Chinas Macht

Kupfer, Kobalt, Lithium: Über eine neue Bahnstrecke sollen wichtige Rohstoffe aus Afrika schneller nach Europa kommen. Der Lobito-Korridor soll Lieferketten sichern – und Chinas Einfluss begrenzen.

Alles, was Europa für die Energiewende braucht, liegt hier: in den Bergbauregionen der Demokratischen Republik Kongo, Sambias und Angolas. Kupfer, Kobalt, Lithium, Coltan, Nickel und seltene Erden sollen künftig über den Lobito-Korridor schneller, sicherer und günstiger Richtung Europa transportiert werden.

Das Projekt gilt auch als Antwort auf Chinas wachsenden Einfluss in Afrika. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte bei ihrem China-Besuch diese Woche verlässliche Zugänge und faire Marktzugangsbedingungen zu kritischen Rohstoffen angemahnt. Deutschland ist bei strategisch wichtigen Gütern stark von Peking abhängig. Experten warnen, China nutze diese Abhängigkeit zunehmend als politisches Druckmittel.

Lobito-Korridor soll Europa unabhängiger von China machen

Die EU setzt mit ihrer Infrastrukturinitiative „Global Gateway“ auf ein Gegenmodell zu Chinas Neuer Seidenstraße. Flaggschiff ist der Lobito-Korridor. Auch die USA investieren stark.

„Wer bei dem Projekt vorn mitmischt, wird sich einen großen Teil des Mineralreichtums Afrikas sichern können“, sagt der angolanische Ökonom Benedito Mavo. Der Korridor werde zu einem der wichtigsten Transportwege weltweit. Zahlreiche europäische und deutsche Unternehmen sind bereits beteiligt.

Wichtigster Teil der Bahnstrecke schon in Betrieb

Der wichtigste Teil der Bahnstrecke ist schon in Betrieb: knapp 1800 Kilometer von der kongolesischen Industriestadt Kolwezi bis zum angolanischen Atlantikhafen Lobito. Die Konzession hält das europäische Konsortium „Lobito Atlantic Railway“ mit Trafigura, Mota-Engil und Vecturis.

Vom Hafen Lobito ist der Seeweg nach Westeuropa und in die USA vergleichsweise kurz. Noch fehlen 450 Kilometer Gleise ins Herz des sambischen Kupfergürtels – beziehungsweise eine 800 Kilometer lange Alternativroute direkt von Angola nach Sambia. Beides soll bis 2028 fertig sein.

Bahnstrecke bringt Kupfer und Kobalt schneller ans Meer

Afrika verfügt nach Angaben des UN-Umweltprogramms über rund 30 Prozent der weltweiten Bodenschätze. Der Kongo und Sambia gehören zu den größten Kupferproduzenten. Kupfer wird für Solarmodule und Windkraftanlagen gebraucht. Der Kongo ist zudem einer der größten Kobaltproduzenten weltweit. Kobalt wird für Batterien von Elektroautos benötigt. Auch Angola besitzt neben Öl wichtige Mineralvorkommen.

In den vergangenen Jahrzehnten baute China in Afrika Straßen, Häfen, Bahnlinien und weitere Infrastruktur. So sicherte sich Peking Zugriff auf Rohstoffe und kontrolliert heute viele Minen und Verarbeitungsbetriebe für kritische Mineralien. Der Westen war lange kaum präsent.

EU und USA wollen mit „Global Gateway“ aufholen

Nun wollen EU und USA aufholen. Im Rahmen von „Global Gateway“ stellen die EU und neun Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, mehr als zwei Milliarden Euro bereit. Die USA haben bereits Hunderte Millionen Dollar zugesagt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte deutsche Unternehmen bei seinem Angola-Besuch im November 2025 ausdrücklich zu Investitionen entlang der Strecke aufgerufen. Sie sei „wirtschaftlich von ungeheurer Bedeutung“.

Für die deutsche Industrie ist das Projekt strategisch wichtig. Autobranche, Maschinenbau und Chemie sind auf kritische Rohstoffe angewiesen. Ein funktionierender Lobito-Korridor könnte Lieferketten direkter, transparenter und politisch weniger riskant machen – und die Abhängigkeit von China senken.

Bisher werden Rohstoffe meist per Lkw über marode Straßen zu weit entfernten Häfen gebracht. Nach Durban in Südafrika sind es gut 3000 Kilometer, ein Lastwagen braucht etwa vier Wochen. Nach Daressalam in Tansania sind es rund 2200 Kilometer, die Fahrt dauert wegen Hindernissen dennoch etwa 35 Tage.

Lobito-Korridor spart Zeit, Geld und CO 2

Mit der Bahn dauert der Weg von Kolwezi nach Lobito nur sieben Tage, sagt LAR-Geschäftsführer Nicolas Gregoir. Das spare Zeit, Geld und CO 2 -Emissionen. Ein weiterer Vorteil: Entlang der westafrikanischen Küste ist das Piraterierisiko geringer als vor dem Horn von Afrika, wo es besonders vor Somalia immer wieder Angriffe auf Schiffe gibt.

Der kommerzielle Güterverkehr startete offiziell im Februar 2024. Sechs Monate später rollte die erste Kupferlieferung aus dem Kongo mit Ziel USA über die Strecke. Im Mai 2026 folgte der erste Kobalttransport. 2025 wurden laut Gregoir rund 200.000 Tonnen internationale Fracht befördert. Ziel ist eine Million Tonnen pro Jahr.

Lobito-Korridor: Auch deutsche Firmen sind dabei

Auch der Hafen von Lobito wird ausgebaut. Gleise sollen bis an Trockenhafen und Frachtterminals führen. Das Hafenbecken wird vertieft, damit auch die größten Containerschiffe mit bis zu 17 Metern Tiefgang anlegen können. In 15 Autominuten Entfernung ist ein internationaler Flughafen in Betrieb.

Der Korridor werde bald zum Knotenpunkt für Transporte Richtung USA und EU, glaubt Marco Ligeiro, Vertriebsleiter von Hapag-Lloyd in Angola. Die Reederei hat bereits Kupfer über Lobito nach Asien und Europa transportiert. Auch Kunden von DHL Global Forwarding zeigten großes Interesse, sagt Sub-Sahara-Afrika-Chef Egidio Monteiro.

Deutsche Unternehmen mischen ebenfalls mit. Siemens Mobility bewirbt sich um einen Auftrag zur Verbesserung von Fahrgeschwindigkeit und Sicherheit. Die Gauff GmbH hat bereits den Zuschlag für einen 170 Kilometer langen Straßenabschnitt erhalten. Er soll zwischen Munhango und Luena parallel zum Eisenbahnkorridor verlaufen. (dpa)