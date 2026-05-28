Erstes europäisches Land unter Frankreichs Atomschirm – zieht Deutschland nach?

Norwegen rückt unter Frankreichs Atom-Schutzschirm. Das sagte Präsident Emmanuel Macron nach einem Treffen mit Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre in Paris. Norwegen habe zugestimmt, sich der „vorgelagerten nuklearen Abschreckung“ anzuschließen, sagte Macron. Das Land sei ein wichtiger geografischer und strategischer Partner.

Frankreich und Norwegen vereinbarten zudem ein Verteidigungsabkommen. Es enthält eine Beistandsklausel für den Fall eines Angriffs.

Norwegen unter Frankreichs Atom-Schutzschirm

Macron sagte, Norwegen werde für die vorgelagerte Abschreckung einen erheblichen Mehrwert darstellen. Europa müsse stärker selbst für seine Sicherheit sorgen.

Atom-Schutzschirm: Reaktion auf Russland

Støre hob Macrons Initiative besonders mit Blick auf die Bedrohung durch Russland hervor. Zugleich betonte er, die Abschreckung werde weiter im Wesentlichen durch die NATO gewährleistet.

Auch die USA hätten zugesichert, den atomaren Schutz Europas weiter sicherzustellen. Macron hatte den Ausbau der französischen Atomabschreckung Anfang März angekündigt – auch wegen Unsicherheiten mit Blick auf die USA.

Weitere Länder reagieren positiv

Zunächst hatten acht Länder positiv auf das französische Angebot reagiert. Neben Deutschland waren das Polen, die Niederlande, Belgien, Griechenland, Schweden und Dänemark.

Mit Großbritannien hatte Frankreich bereits eine engere Koordination bei der atomaren Verteidigung vereinbart. Frankreich ist seit dem EU-Austritt Großbritanniens 2020 die einzige Atommacht in der EU.

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Laut Macron könnten Partner an französischen Atomübungen teilnehmen. Auch eine vorübergehende Verlegung strategischer Elemente zu Verbündeten sei möglich. Nach Angaben des Friedensforschungsinstituts Sipri besitzt Frankreich 290 der weltweit etwa 12.200 Atomwaffen. Damit ist das Land nach Russland, den USA und China die viertgrößte Atommacht. (dpa/mp)