Erkundungsteam der Bundeswehr auf Grönland eingetroffen

Deutschland schickt Soldaten nach Grönland, um zusammen mit NATO-Partnern gemeinsame Militärübungen vorzubereiten. Das Team aus Logistikern und anderen Experten ist auf der Arktisinsel angekommen.

Auf der Arktisinsel Grönland ist das Erkundungsteam der Bundeswehr zusammen mit Soldaten aus anderen europäischen Staaten gelandet. Eine Maschine mit den Männern und Frauen landete auf dem Flughafen in die Hauptstadt Nuuk, wie eine dpa-Korrespondentin berichtete.

Bundeswehr in Grönland: Bedingungen für gemeinsame Militärübungen prüfen

Die Soldaten sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin Bedingungen für gemeinsame Militärübungen prüfen. Unter anderem Norwegen, Schweden, Finnland, Großbritannien, Frankreich und die Niederlande schicken Soldaten.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Absturz eines Menschenfängers: Der HSV und die Causa Kuntz

Der HSV und die Causa Kuntz Der Kampf um Olympia: Der Fakten-Check

Der Fakten-Check „Wir waren Crash-Kids“: In den 90ern kriminell. Heute?

In den 90ern kriminell. Heute? Strategie-Wechsel im Block-Prozess: Für den Familienanwalt wird’s eng

Für den Familienanwalt wird’s eng Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: St. Pauli sucht Irvine-Ersatz

St. Pauli sucht Irvine-Ersatz 28 Seiten Plan 7: Dick Brave steuert auf Hamburg zu! Plus: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Es gehe um die Frage, ob die Arktis sicher sei und inwiefern Deutschland mit seinen NATO-Partnern dazu beitragen könne, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Das deutsche Team – 15 Männer und Frauen – besteht demnach aus Logistikern und Experten unterschiedlicher Bereiche.

Das könnte Sie auch interessieren: Grönland-Konflikt: Einwohner gegen Trump – „wollen einfach in Ruhe gelassen werden“

Die Erkundungsmission wird von Dänemark angeführt, zu dem die größtenteils mit Eis bedeckte Insel gehört. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt deutlich gemacht, dass Amerika sich die Insel einverleiben will – was die europäischen NATO-Partner vehement ablehnen. (dpa/mp)