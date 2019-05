Er kam nur mit Koffer: Migrant will erster Bürgermeister ohne deutschen Pass werden

Berlin -

Welche politischen Konflikte werden gerade in Deutschland ausgetragen?



Welche innen- und außenpolitischen Fragen treiben die deutschen Politiker derzeit um? Und welche Politiker-Aussagen machen die Deutschen hellhörig?

In unserem Politik-News-Ticker informieren wir Sie laufend aktuell über die Entwicklungen in der deutschen Politik.

Däne Claus Ruhe Madsen will Deutschlands erster Oberbürgermeister ohne deutschen Pass werden

Mitte der 90er-Jahre ist Claus Ruhe Madsen mit einem Koffer nach Deutschland gekommen und hat in einem skandinavischen Möbelhaus in Essen als Verkäufer angefangen. Jetzt könnte er für Wirbel sorgen. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Rostock an diesem Sonntag nämlich beziehungsweise bei der Stichwahl am 16. Juni. Denn Madsen ist Däne.



Sollte sich der parteilose 46-Jährige gegen die acht Konkurrenten durchsetzen, wäre er nach Recherchen des Deutschen Städtetags der erste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt ohne deutschen Pass.

Madsen, der von CDU und FDP in der Hansestadt unterstützt wird, sagt von sich, dass er für einen anderen Politikstil stehe, der vor allem durch Dialog geprägt sei. Als Unternehmer sei er näher am Puls als ein Profipolitiker, der Rahmenbedingungen schaffe und erst Jahre später die Auswirkungen davon sehen könne.

In der vergangenen 14 Jahren wurde Rostock von dem parteilosen Roland Methling geführt. Er durfte aus Altersgründen nicht mehr antreten. Er hatte die Stadt 2005 mit rund 210 Millionen Euro Kassenkrediten übernommen, sein Amt verlässt er schuldenfrei.

Horst Seehofer sagt Clans den Kampf an

Mehrere Bundesländer gehen bereits verstärkt gegen Clankriminalität vor, jetzt will auch die Bundesregierung nachziehen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat angekündigt, dafür mehr Personal bereitstellen und mit einem neuen Konzept den Fahndungsdruck erhöhen zu wollen. Mit drastischen Worten sagt er den Clans den Kampf an.



Der rechtstreue Bürger werde von Clans „als ,Opfer', die deutsche Gesellschaft als Beute und unsere Gesetze und Regeln als nicht verbindlich betrachtet”, sagte Seehofer der „Bild”.

Vor allem in Berlin und NRW hatte sich die Clankriminalität gehäuft. NRW hatte als erstes Bundesland eine Erhebung vorgelegt, wonach im bevölkerungsreichsten Bundesland 6449 Tatverdächtige aus 104 Clans binnen drei Jahren 14.225 Straftaten begingen.

Seehofer wolle Deutschland jetzt mit einem Sieben-Punkte-Plan sicherer machen. Und zudem gegen Aktivitäten im Darknet, ausländische Straftäter und „widerliche Kinderpornografie” vorgehen.

Für Seehofer darf der öffentliche Raum „kein Angstraum“ sein. Daher gehöre künftig „mehr Blau auf die Straße!“ Die Bundespolizei solle daher bis 2021 weitere 3500 Stellen erhalten. Bei ausländischen Tätern wolle er „entschlossen vom Instrument der Abschiebung Gebrauch“ machen.

Der Innenminister will zudem der „Bedrohung durch todbringende Messer“ in der Öffentlichkeit ganz „klar entgegentreten“.

Nachtsitzung im Bundestag: So bereiteten sich Politiker darauf vor

Es war bereits ein langer Donnerstag für die Abgeordneten des Bundestags, seit 9 Uhr lief die 101. Sitzung. Und dann mussten sich die Politiker auch noch auf eine lange Nacht einstellen. Offiziell sollte die Sitzung laut Tagesordnung um 4 Uhr am Freitagmorgen zu Ende sein. Und einige Politiker haben sich auf kuriose Art und Weise wach gehalten.

Der Grund für diese Spätschicht: Der „Bild” zufolge besteht die AfD-Fraktion darauf, ihre Redezeit im Parlament auszunutzen und die Reden nicht – wie üblich bei Nachtsitzungen – zu Protokoll zu geben. Damit der Bundestag beschlussfähig bleibt, müssen sich die Abgeordneten der anderen Fraktionen für Abstimmungen bereit halten.

Danyal Bayaz (Die Grünen) hört zur Entspannung gern Rap-Musik picture alliance/dpa Foto:

Heißt für die Abgeordneten: Es sich im Büro bequem machen. FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann erklärte der Zeitung, sie bereite sich mit „viel Humor und Red Bull” auf die Sitzung vor. Grünen-Politiker Danyal Bayaz verriet, dass er sich einen schwarzen Kaffee in seinem Büro gönne, E-Mails abarbeite und Rap-Musik höre. „Mein Team ist dann schon im Feierabend und ich kann laut aufdrehen.“

Andere Abgeordnete holten ihre Zahnbürste und die warme Decke aus dem Büro, die sie da standardmäßig ohnehin deponiert haben.

Immerhin: Am Ende ging die Sitzung nicht ganz so lang, um 0.50 Uhr war Feierabend. Als letztes wurde ein Gesetz zum Thema „Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen“ verabschiedet, dann durften alle nach Hause gehen.

Lokalpolitikerin überrascht als halbnacktes Einhorn

So gut wie nackt und als Einhorn verkleidet hat eine Lokalpolitikerin auf einer Gartenschau in Baden-Württemberg Wirbel ausgelöst. Eigentlich ging es nur darum, Maskottchen auf die Bühne zu schicken. Linken-Stadträtin Cynthia Schneider hatte mit pastelliger Körperfarbe, Einhornkappe und einem schmalen Slip verhüllt an das Stadtwappen von Schwäbisch Gmünd erinnert.



Bei der Eröffnung der Gartenschau für Schorndorf, Schwäbisch Gmünd und benachbarte Orte gab es daraufhin erst mächtig Rummel - und danach mächtig Stunk. Denn die Mittdreißigerin hatte bei der Aktion eigentlich anonym bleiben wollen. „Der OB sicherte mir zu, dass ich inkognito auftreten kann“, sagte sie der „Bild“. Im Netz erntete sie bissige Kommentare, aber auch Zuspruch ob ihres „Kostüms“.



„Nichts gegen Einhörner, aber die Art und Weise wie es präsentiert wurde, war natürlich nicht ganz angemessen“, sagte Thorsten Englert, Geschäftsführer der Remstal Gartenschau, am Mittwoch. Dabei habe ihn ausdrücklich nicht gestört, dass die Linkenpolitikerin unter der Farbe fast nackt war. „Das ist gar nicht so aufgefallen.“



Vielmehr habe der Auftritt der Gartenschau selbst und auch den anderen 15 teilnehmenden Gemeinden die Schau gestohlen: Die kursierenden Fotos zur Eröffnung am vorigen Freitag konzentrierten sich auf den lachenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), neben ihm die fröhliche Cynthia Schneider mit Strass und Schmetterlingen auf der nackten Brust und Einhorn auf der Stirn.



Der baden-württembergische Regierungschef reagierte am Mittwoch gelassen auf die Nachwehen des Einhorn-Auftritts. „Wir sollten nicht bei jedem Ereignis fundamentalistische Debatten führen. Das halte ich für völlig überspannt“, sagte er dazu in Stuttgart. Den Auftritt könne jeder bewerten wie er wolle.



„Der eine findet das humorvoll, der andere interessant, der nächste poppig, der übernächste blöd. Wir sind in einer freien Gesellschaft.“ Die Kinder auf der Bühne hätten das Einhorn alias Schneider jedenfalls begeistert umringt. „Kindergartenkinder imponiert doch nicht irgendein halb nackter Busen. Die Figur hat sie fasziniert, und die ist da einfach grandios dargestellt worden.“

Regierungsflieger von Bodenfahrzeug gerammt – Angela Merkel muss umsteigen

Erneut hat es einen Zwischenfall mit einer Regierungsmaschine gegeben – diesmal allerdings unverschuldet: Ein Bodenfahrzeug touchierte am Montag auf dem Flughafen Dortmund den Cityjet, mit dem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angereist war. Die Bundeswehr-Maschine des Typs Global 5000 stand auf einer Parkposition, wie die Luftwaffe mitteilte.



Die Kanzlerin wurde nach ihren Terminen von der Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums mit einer anderen Maschine nach Berlin geholt. Merkel war am Montagnachmittag zu Besuch in Wuppertal. Sie stattete zunächst der dortigen Junior-Universität einen Besuch ab. Danach stand sie Bürgern Rede und Antwort.



Bei dem Bürgerdialog ging es um das Schwerpunktthema 70 Jahre Grundgesetz. Teilnehmer waren Menschen aus Wuppertal und Schwerin - beide Städte waren 1987 die erste Städtepartnerschaft zwischen einer westdeutschen Großstadt und einer DDR-Stadt eingegangen.



In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Probleme mit den Flugzeugen der Bundeswehr-Flugbereitschaft gegeben. So war im April bei der Landung in New York ein Reifen des Regierungsfliegers „Konrad Adenauer“ geplatzt, die Panne verzögerte den Besuch von Außenminister Heiko Maas (SPD). Im Februar hatte Maas wegen eines Hydraulikdefekts am Fahrwerk seines Flugzeugs vorübergehend im westafrikanischen Mali festgesessen.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wiederum strandete Ende Januar vorübergehend in Äthiopien. Auch Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) wurde kürzlich auf einer Afrikareise von einer Flugzeugpanne aufgehalten.

AfD ändert im Wahl-O-Maten Aussage zu deutschem EU-Austritt



Die AfD hat ihre Position zu einem EU-Austritt Deutschlands im Wahl-O-Maten der Bundeszentrale für politische Bildung geändert.



Zur Aussage „Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten“ stand bei der AfD nach dem Start der Online-Plattform am 3. Mai zunächst das Votum „stimme zu“, wie die „Saarbrücker Zeitung“ (Montag) unter Berufung auf die Bundeszentrale berichtete. Dies sei später auf „neutral“ geändert worden. Ein AfD-Sprecher bestätigte dies am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.



Der Wahl-O-Mat ist als Entscheidungshilfe für Wähler gedacht: Parteien geben dort ihre Position zu verschiedenen Thesen an - möglich sind „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“. Nutzer können so ihre eigenen Positionen mit denen der Parteien vergleichen.



Die AfD erwägt einen deutschen EU-Austritt unter bestimmten Bedingungen. In ihrem Wahlprogramm zur Europawahl am 26. Mai heißt es: „Sollten sich unsere grundlegenden Reformansätze im bestehenden System der EU nicht in angemessener Zeit verwirklichen lassen, halten wir einen Austritt Deutschlands oder eine geordnete Auflösung der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft für notwendig.“ Ein „Dexit“ wäre aus Sicht der AfD aber erst nach einer Volksabstimmung möglich.



Der „Saarbrücker Zeitung“ zufolge wies die Bundeszentrale für politische Bildung darauf hin, dass die Parteien beim Wahl-O-Maten selbst bestimmen, welche Antwort auf sie zutrifft. Sie könnten ihre Zuordnung auch später noch ändern, was die AfD in diesem Fall getan habe. Ähnliches sei früher auch schon bei größeren Parteien vorgekommen, sagte der Präsident der Bundeszentrale, Thomas Krüger, der Zeitung. „Das Risiko besteht natürlich darin, dass man die Nutzer irritiert.“



Um Messerangriffe zu verhindern: Länder planen Messerverbot

Auf ein weitreichendes Messer-Verbot drängen Bremen und Niedersachsen. Die beiden Länder haben einen Gesetzentwurf für den Bundesrat formuliert, der ein Verbot in Einkaufszentren, an Bahnhöfen und Haltestellen sowie bei Großveranstaltungen ermöglicht, berichtete die „Saarbrücker Zeitung“ am Samstag.

Zur Begründung heißt es demnach, dass Messerangriffe „weiterhin in hoher Zahl“ verübt würden. Der Gesetzentwurf würde es laut dem Bericht ermöglichen, Waffenverbotszonen auf Orte auszuweiten, „an denen sich besonders viele Menschen aufhalten“. Denn die Wahrscheinlichkeit für Messerangriffe sei dort besonders hoch. Solche Taten seien „besonders gefährlich und beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung“, zitierte die Zeitung aus der Vorlage.

Darin ist demnach auch vorgesehen, das Mitführen von feststehenden Messern mit einer Klingenlänge über sechs Zentimetern in der Öffentlichkeit generell zu verbieten. Bisher sind zwölf Zentimeter erlaubt. Der Umgang mit Springmessern jeglicher Länge solle ebenfalls verboten werden. Es werde im Bundesrat mit breiter Zustimmung zu der Vorlage gerechnet, schrieb die Zeitung weiter.

Alice Schwarzer sorgt bei Demo für Shitstorm

Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer sorgte auf einer Veranstaltung am Mittwoch an der Frankfurter Goethe-Universität für einen großen Shitstorm. Es war eine Tagung zum muslimischen Kopftuch unter Polizeischutz, im Umfeld fanden Proteste und Demos statt.

In einem Twitter-Video am Rande der Veranstaltung ist zu sehen, wie Schwarzer mit einer muslimischen Demonstrantin streitet, die ebenfalls ein Kopftuch trägt. Als Schwarzer eine Demonstrantin leicht am Arm berührt, kommt es zum Streit. Die Frau droht ihr mit Anzeige. Daraufhin ruft Schwarzer: „Oh, ich dachte, nur ein Mann darf Sie nicht anfassen!“ Zuerst hatte der „Tagesspiegel” darüber berichtet.

Nun werfen Nutzer Schwarzer eine anti-muslimische und sogar anti-feministische Haltung vor. Unter den Kritikern ist auch Schriftstellerin und Journalistin Hatice Akyün. „Diese paar Sekunden mit Alice Schwarzer sind kaum auszuhalten, ihre Arroganz, ihre Überheblichkeit, ihre Respektlosigkeit, ihr Zynismus! Wenn das Feminismus sein soll, dann schäme ich mich, Feministin zu sein.“

Schon während der Veranstaltung zog Schwarzer gegen „Werterelativierung” zu Felde. „Das Kopftuch ist die Flagge des politischen Islam”, sagt sie. „Das ist kein Kleidungsstück, das ist ein Signal”. Dabei betont sie ausdrücklich, dass sich ihre Kritik nicht gegen den Islam richte, sondern gegen einen Islamismus, der Frauenrechte beschneide. „Den Männern, die das Kopftuch befürworten, empfehle ich, es einfach mal aufzusetzen”, sagte Schwarzer außerdem.

Während der Konferenz habe sich Schwarzer zudem über ein „Sprechverbot“ für kritische Stimmen gegen den Islam beklagt. Jeder, der das Kopftuch kritisiere, werde angefeindet, so ihre Meinung.

Nun meldete sich Alice Schwarzer mit einer Stellungnahme zu Wort: „Liebe unbekannte Muslimin, ich staune. Ich staune, wie ihr die Tatsachen verdreht. Ich war während der Konferenz die Einzige, die raus zu euch gegangen ist, um mit euch zu reden. Und ich habe keineswegs gesagt: „Was wollen Sie hier!“, sondern: „Was wollt ihr? Ich will mit euch reden.“ Das tönt schon ganz anders, oder? Ich habe mich dann mitten unter euch gestellt. Sie und zwei weitere Frauen fingen sofort an, sehr erregt zu schreien.

Ich habe versucht zu argumentieren und dabei Ihren linken Arm leicht angetippt. Daraufhin haben Sie noch lauter geschrien: „Fassen Sie mich nicht an!“ – und ich habe ironisch geantwortet: „Ich dachte, nur Männer dürften Sie nicht anfassen.“ Egal. Eigentlich zu läppisch, überhaupt darüber zu reden. Ich habe mich aber nicht entmutigen lassen, eine Zeitlang zugehört und dann vorgeschlagen, dass ihr mich einladet, damit wir in Ruhe miteinander reden können. Und was macht ihr aus diesem Versuch, zu verstehen? Eine Diffamationskampagne. Echt traurig. Und aufschlussreich.“

Ex-Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) an Krebs erkrankt

Der frühere Bundesgesundheitsminister und heutige Allianz-Vorstand Daniel Bahr (FDP) ist an Krebs erkrankt. Das erklärte der 42-Jährige jetzt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).



„Bei einer Untersuchung wurde eine Krebserkrankung in einem frühen Stadium entdeckt“, sagte er dem RND. „Die Prognosen der Ärzte sind sehr gut und die Erkrankung ist sehr gut behandel- und heilbar“, so das Unternehmen zum Gesundheitszustand des 42-Jährigen.

Bahr fühle sich durch die Ärzte und Pfleger exzellent betreut. Er habe bis in den Sommer Reisen und öffentliche Termine abgesagt, plane aber ansonsten, weitestgehend normal zu arbeiten. „Wir von der Allianz unterstützen Herrn Bahr, wo immer möglich“, versicherte das Unternehmen.



Ex-Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) und seine Frau Judy im Jahr 2013 picture alliance / dpa Foto:

Bahr ist verheiratet und hat drei Töchter, und hatte schon in den vergangenen Wochen Termine nicht wahrgenommen, fehlte auch auf dem Bundesparteitag der FDP.



Er war von Mai 2011 bis zum Scheitern der FDP bei der Bundestagswahl im Herbst 2013 Bundesgesundheitsminister in einer schwarz-gelben Regierungskoalition unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

In seiner Amtszeit sorgte Bahr unter anderem dafür, dass die 2004 eingeführte Praxisgebühr wieder abgeschafft wurde. Als Minister setzte Bahr auch mehrere Reformen durch, um Krebserkrankungen effektiver bekämpfen zu können.

25 Meter Abstand von Kanzlerin Angela Merkel



Angela Merkel und die Presse: Alle Termine der Kanzlerin sind genau durchgetaktet. Wie genau hat jetzt das ZDF herausgefunden. Angeblich soll es ein fünf Seiten langes Papier mit Vorgaben geben. Demnach solle Angela Merkel am besten nicht beim Gehen, von unten und nicht von der Seite fotografiert werden.



Das Rednerpult dürfe nicht weiß sein und müsse eine Höhe von 1,10 Meter und eine geschlossene Vorderkante haben.



Zudem sei auf Bundesadler oder Fahnen zu verzichten. Auch Werbung hinter der Kanzlerin dürfe es nicht geben.

Genau geregelt sei auch die Position der Journalisten: Jeder Medienvertreter habe einen Platz in der Größe von 70 Zentimetern, sollte dabei aber 25 Meter von der Bühne bzw. dem Rednerpult der Kanzlerin entfernt sein.

ZDF lehnt Sendung von Spot der Satire-Partei „Die Partei“ ab



Ein Junge kämpft ums Überleben, in einer roten Trainingsjacke treibt er im Meer herum, versucht an die Wasseroberfläche zu kommen. Am Ende stößt er nur noch eine letzte Luftblase aus und gleitet aus dem Bild.

Es ist ein schockierender Spot der Satire-Partei „Die Partei“ zur Europawahl, dessen Ausstrahlung das ZDF zunächst abgelehnt hat. „Bei dem TV-Spot handelte es sich inhaltlich nicht um Wahlwerbung“, teilte eine Sprecherin des Senders auf Anfrage in Mainz mit.

Stattdessen sei es ein Aufruf zur Unterstützung der Organisation Sea-Watch. Diese setzt sich für die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer ein. Der Sender habe den Spot abgelehnt, da er die Voraussetzungen des ZDF-Staatsvertrags für die Einräumung von Sendezeit anlässlich der Wahl zum Europäischen Parlament nicht erfülle, erklärte die Sprecherin. „Die Partei“ habe inzwischen einen geänderten Spot eingereicht.

Das ZDF hat die neue Fassung des Spots am Mittwochabend um 22.10 Uhr gezeigt. Die geänderte Version sei juristisch geprüft und akzeptiert worden, erklärte eine Sprecherin des Senders. Zwei kleine Änderungen wurden vorgenommen: am Ende steht ein Wahlaufruf für die Partei, und aus dem Sea-Watch-Logo wurde die Internetadresse entfernt.

Hier den alten Spot ansehen:

„Die Partei“ hatte die Gestaltung des Wahlspots Sea-Watch überlassen, wie beide mitteilten. Der Sea-Watch-Aktivist Ruben Neugebauer sprach von einem vorgeschobenen Argument des ZDF und möglichen politischen Motiven für die Entscheidung.

Das ZDF hatte zuvor bereits die Ausstrahlung eines Europawahlspots der rechtsextremen NPD abgelehnt. Einen Eilantrag der NPD gegen die Entscheidung wurde vom Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen.



Der Spot zur Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer beginnt mit der Erklärung: „Die nachfolgende Wahlwerbung ist keine Wahlwerbung. Für den Inhalt dieses Films ist ausschließlich die EU verantwortlich.“

US-Außenminister sagt geplanten Besuch in Deutschland ab



US-Außenminister Mike Pompeo hat einen für Dienstag geplanten ersten Besuch in Deutschland abgesagt. Grund seien dringende Angelegenheiten, sagte ein Sprecher der US-Botschaft der Deutschen Presse-Agentur. Der Besuch solle bald nachgeholt werden. „Leider müssen wir die Treffen in Berlin wegen dringender Angelegenheiten neu terminieren“, sagte der Sprecher. Pompeo wolle aber bald nach Berlin kommen.

Gut ein Jahr nach seinem Amtsantritt wollte er erstmals Deutschland besuchen. In Berlin waren Treffen erst mit Außenminister Heiko Maas und dann Kanzlerin Angela Merkel geplant.



Das Auswärtige Amt und das Bundespresseamt bestätigten die Absage der geplanten Gespräche. Gründe wurden nicht genannt. In einer Mitteilung des Bundespresseamtes hieß es: „Zu weiteren Auskünften bezüglich der Terminabsage bitten wir Sie, sich an die US-Botschaft in Deutschland zu wenden.“



Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Anfang 2017 angespannt. Die US-Regierung wirft dem Nato-Partner Deutschland mangelnde Militärausgaben vor, kritisiert das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 scharf und droht mit Strafzöllen wegen des deutschen Handelsüberschusses.



Maas hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zu seinem geplanten Gespräch mit Pompeo gesagt, praktisch alle internationalen Großthemen und Konflikte ließen sich nur im Dialog mit Amerika lösen. „Wir brauchen den engen Draht nach Washington. Deshalb haben wir ein vitales Interesse daran, bei den dringenden internationalen Fragen eng mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten und die europäische Position zu vertreten.“



Auf eine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz hatte der 55-jährige frühere CIA-Chef im Februar verzichtet, obwohl er zu der Zeit tagelang in Europa unterwegs war und Polen, die Slowakei, Ungarn, Belgien und Island besuchte.



Beamte aus NRW-Finanzministerium haben gut bezahlte Nebenjobs



Im NRW-Finanzministerium gehen 141 Mitarbeiter einer Nebentätigkeit nach. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, die dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vorliegt.



Danach wurden 2018 in 20 Fällen Einnahmen von mehr als 20.000 Euro erzielt, der höchste Einzelbetrag lag bei 101.000 Euro. „Die hohen Summen sind nicht nachvollziehbar und werfen Fragen auf. Wenn jemand fünfstellige Beträge erhält, dann ist das keine Nebentätigkeit, sondern ein Vollzeitjob“, sagte Eberhard Kanski vom Bund der Steuerzahler NRW der Zeitung.



Die Landesregierung müsse sicherstellen, dass keine Interessenkonflikte entstünden. „Bei Auftritten vor Steuerberatungsgesellschaften dürfen keine Dienstgeheimnisse verraten werden“, so Kanski.



Die Grünen im Landtag verlangten genauere Informationen über die Art der Nebeneinkünfte. “Wir werden der Frage nachgehen, welche Nebentätigkeiten mit Verdiensten von mehr als 100.000 Euro im Jahr sich mit einem Job im Ministerium vereinbaren lassen und wieso die Nebenverdienste im Finanzressort so viel höher sind als in den anderen Landesministerien. Um das Vertrauen in staatliche Institutionen zu erhalten, ist Transparenz unerlässlich“, sagte Fraktionschefin Monika Düker.



Manfred Lehmann, Sprecher der Steuergewerkschaft NRW, erklärte, die Beamten im Finanzministerium verfügten über eine besondere Expertise. „Ihr Wissen ist gefragt, wenn es darum geht, die Auswirkungen neuer Steuergesetze zu erläutern. Die Steuerberaterkammern fragen beispielsweise regelmäßig an, ob Beamte durch Vorträge wichtige Hinweise zu Intention und Auslegung neuer Richtlinien geben können.“



Das NRW-Finanzministerium sagte, Nebentätigkeiten dürften die Haupttätigkeit nicht beeinträchtigen. Die Prüfung dienstlicher Interessen erfolge durch die Vorgesetzten.



Twitter sperrt Account von SPD-Politikerin Chebli



Der Twitter-Account der Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli ist vorläufig gesperrt worden. Eine Veröffentlichung von ihr, in der es um den Vornamen Mohammed ging, wurde als Verstoß gegen die Regeln der Internet-Plattform gewertet. Das geht aus einem Screenshot hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag.



Das Unternehmen schrieb an die SPD-Politikerin: „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass dieser Tweet gegen die Twitter Regeln verstößt, insbesondere: Verstoß gegen unsere Regeln zum Veröffentlichen von irreführenden Informationen zu Wahlen.“



Chebli hatte demnach in einem Tweet Familienmitglieder mit dem Vornamen Mohammed aufgezählt und dazu geschrieben: „Wir werden schon dafür sorgen, dass dieser Name nie verschwindet!“



Hintergrund ist eine jüngst veröffentlichte Statistik, wonach Mohammed im vergangenen Jahr der beliebteste Erstname für Babys in Berlin war. Chebli hatte ihre Twitter-Nachricht an die AfD gerichtet. Das Twitter-Profil der Politikerin war am Sonntag noch sichtbar.



Zur Sperrung ihres Accounts sagte die Politikerin auf Nachfrage der dpa: „Immer wieder lege ich, so wie viele andere bei Twitter, Beschwerde gegen Tweets ein, die rassistisch, hetzerisch und persönlich bedrohlich sind für mich und für andere. Es passiert nichts. Mein Tweet verstößt gegen nichts.“



Eine Plattform müsse dafür sorgen, dass sich Menschen sicher fühlen könnten. Deshalb dürften sich nicht „offenbar falsch programmierte Maschinen um die Erkennung von Regelverstößen kümmern“.

Jens Spahn will Masern-Impfpflicht mit hoher Strafe

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will verpflichtende Masern-Impfungen für Kita- und Schulkinder mit Geldstrafen von bis zu 2500 Euro und einem Ausschluss vom Kita-Besuch durchsetzen. Die Maßnahmen sind der „Bild am Sonntag“ zufolge Teil des Gesetzentwurfs, den der CDU-Politiker nun vorlegte.



„Wir wollen alle Kinder davor schützen, sich mit Masern zu infizieren“, sagte Spahn der Zeitung. „Deswegen sollen alle, die eine Kita oder Schule besuchen, gegen Masern geimpft sein. Wer dort neu aufgenommen wird, muss das nachweisen.“ Wer dort schon jetzt betreut werde, müsse den Nachweis bis zum 31. Juli nächsten Jahres nachreichen. „Alle Eltern sollen sicher sein können, dass ihre Kinder nicht von anderen mit Masern angesteckt und gefährdet werden.“



Spahn hatte Vorschläge für eine Impflicht für Mai angekündigt. Auch die SPD unterstützt verpflichtende Masern-Impfungen für Kinder in Kitas und Schulen. Masern sind hochansteckend und können in seltenen Fällen auch tödlich verlaufen.



Der Nachweis soll dem Bericht zufolge über den Impfpass oder eine Impfbescheinigung erfolgen. „Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, muss auch das mit einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen“, sagte Spahn der Zeitung. Kinder ohne Impfschutz sollen künftig vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden. „Schließlich sind in Kitas auch Kinder unter zehn Monaten, die noch nicht geimpft werden dürfen und damit besonders gefährdet sind.“ Bei Schulen sei dies nicht möglich, da dort die Schulpflicht gelte. „Aber wer sein Kind nicht impfen lässt, dem drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 2500 Euro.“ Diese würden durch die Gesundheitsämter veranlasst.



Spahn zufolge entstehen dem einzelnen Bürger keine Kosten durch die Impfpflicht. „Das zahlen die Krankenkassen“, sagte der Minister der Zeitung. „Die Masern-Impfung kostet rund 60 Euro. Eine Maserninfektion mit möglichen Folgeerkrankungen ist dagegen ein Vielfaches teurer.“ Impfungen gegen Masern sollten künftig bei allen Ärzten außer Zahnärzten möglich sein. „Es geht darum, jeden Arztbesuch zu nutzen, um den Impfstatus zu überprüfen und zu impfen“, sagte Spahn. Auch der öffentliche Gesundheitsdienst solle dabei eine stärkere Rolle übernehmen: „Er könnte an Schulen und Kitas Impfungen anbieten.“



Aus Sicht der EU-Kommission ist eine Impflicht kein Allheilmittel zur Eindämmung der Masern und anderer Infektionskrankheiten. „Zwang ist nicht die einzige Lösung“, sagte Vizepräsident Jyrki Katainen zuletzt der Deutschen Presse-Agentur und anderen europäischen Medien in Brüssel. „Es kann in einigen Ländern funktionieren, aber andere Organisationsformen des Impfens scheinen genauso wirksam zu sein.“

Am 3. Mai war der deutsche Overshoot Day

Als am Freitag die vielen Jugendlichen bei den „Fridays for Future“-Demos im Land teilnahmen, haben sie das diesmal an einem ganz besonderen Tag getan: dem deutschen Overshoot Day. Am 3. Mai haben wir – nach gerade einmal vier Monaten – unser gesamtes Jahreskontingent an natürlichen und regenerierbaren Ressourcen aufgebraucht. Das heißt: Ab heute lebt Deutschland ökologisch auf Pump. Wir haben alles verbraucht, was die Erde uns zu bieten hat, so früh wie noch nie. Und kaum einer weiß es.

Der sogenannte „Earth Overshoot Day” ist eine Kampagne der Organisation „Global Footprint Network”. Die 2003 von Umweltaktivisten in Oklahoma gegründete Organisation will damit auf die dringende Notwendigkeit einer ökologischen, globalen Entwicklung hinweisen.

Die Wissenschaftler rechnen jährlich unseren Öko-Verbrauch an Energie, Fläche, fossilen Brennstoffen, Wasser und ähnlichem sowie unsere Verschmutzung wie CO2-Emissionen gegen das auf, was der Planet an Kapazitäten für ein Jahr zu bieten hat. Seit den 1980er Jahren wächst das Defizit.

Der weltweite Overshoot Day – der Tag also, an dem die gesamte Menschheit die Ressourcen eines Jahres verbraucht hat – könnte in diesem Jahr Ende Juli erreicht sein (1987 lag er noch am 19. Dezember).

Dass Deutschland auf besonders großem ökologischem Fuß lebt, zeigt auch das Ranking: Deutschland liegt auf Platz 8 im weltweiten Vergleich, nach China, den USA, Indien, Russland, Brasilien, Japan, Indonesien. Würden alle Menschen weltweit so leben wie wir, bräuchten wir drei Planeten, um uns zu ernähren.

Konstanz ruft als erste deutsche Stadt den Klimanotstand aus

Als erste Stadt in Deutschland hat Konstanz den Klimanotstand ausgerufen. Wie ein Sprecher der Schüler-Bewegung „Fridays for Future“ Konstanz am Donnerstagabend mitteilte, fasste der Gemeinderat auf deren Initiative hin dazu einen einstimmigen Beschluss.

Die Stadt Konstanz stellt damit alle Entscheidungen unter einen Klima-Vorbehalt. Wie die Stadt im Internetdienst Twitter mitteilte, wurde die Stadtverwaltung beauftragt, zusätzliche Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses auszuarbeiten. Sie soll nach Angaben von „Fridays for Future“ auch künftig einen jährlichen Report über den Fortschritt bei der Vermeidung von CO2-Emissionen herausgeben.

Nach diesem Muster hatten zuvor bereits die Städte Vancouver, Oakland, London und Basel den Klimanotstand beschlossen.

Die seit Monaten andauernden Schülerdemonstrationen von „Fridays for Future“ können damit in Deutschland einen wichtigen politischen Erfolg verbuchen.

Die Ortsgruppe von „Fridays for Future“ erklärte, der Notstand sei zwar kein „Notstand“ im eigentlich rechtlichen Sinne. Durch die Ausrufung würde der Gemeinderat den Klimawandel aber als akute Bedrohung anerkennen „und die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen zur Aufgabe von höchster Priorität erklären“.

So umfasst der Ratsbeschluss mehrere Ziele, etwa die klimaneutrale Energieversorgung von Gebäuden, ein Mobilitätsmanagement für die Stadt und ein Energiemanagement für städtische Gebäude.

Kevin Kühnert legt bei Sozialismus-Thesen nach: „Habe das sehr ernst gemeint“

Im Streit um seine Sozialismus-Thesen hat Juso-Chef Kevin Kühnert nachgelegt und die SPD aufgefordert, die von ihm angestoßene Debatte offensiv zu führen.

„Ich habe keine Lust mehr darauf, dass wir wesentliche Fragen immer nur dann diskutieren, wenn gerade Friedenszeiten sind, und im Wahlkampf drum herumreden“, sagte Kühnert dem „Spiegel“. Wenn man ernsthaft einen anderen Politikstil wolle, „dann können wir uns nicht immer auf die Zunge beißen, wenn es um die wirklich großen Fragen geht“.

„Ich habe das sehr ernst gemeint, was ich formuliert habe“, sagte Kühnert. Der Kapitalismus sei „in viel zu viele Lebensbereiche vorgedrungen: „So können wir auf keinen Fall weitermachen.“

Kritik an Kühnerts Ideen kam nun auch vom Industrieverband BDI. „Unausgegorene Ideen für eine sozialistische Wirtschafts- und Gesellschaftsform verlieren sich im Nebel aus unbestimmten Wünschen und Rezepten von gestern“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang.

„Wer so redet, ignoriert die komplexen Herausforderungen von Digitalisierung und wirtschaftlichem Wettbewerb, denen sich unsere Unternehmen im Alltag stellen müssen“, sagte Lang. Dazu gehöre die Kenntnis, wie sich realistisch Wohlstand, Wachstum und Fortschritt sichern ließen. „Die Kollektivierung von Unternehmen und andere planwirtschaftliche Methoden würden die Triebkräfte erfolgreichen Wirtschaftens sofort abwürgen.“

TV-Investor Carsten Maschmeyer attackiert Kevin Kühnert (SPD)

Als Popstar oder Heilsbringer der SPD wurde Kevin Kühnert bejubelt, als möglicher Nachfolger von Parteichefin Andrea Nahles wird er bisweilen gehandelt. Kühnert ist in seinen eineinhalb Jahren als Juso-Chef zum Hoffnungsträger geworden, für die SPD, aber auch für manche, die einen klaren Politikstil jenseits der Mühsal der großen Koalition herbeisehnen.

Nun, gut drei Wochen vor der von den Sozialdemokraten als „Schicksalswahl” deklarierten Europawahl, ruft Kühnert mit Wunschvorstellungen über den Sozialismus einen Aufschrei der Empörung hervor. Es sind wuchtige Sätze des 29-Jährigen wie diese, die heftige Reaktionen hervorrufen: BMW könne zum staatlichen oder genossenschaftlichen Automobilbetrieb werden – oder das „Kollektiv” entscheide, „dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht”. Sozialismus bedeute im „Optimalfall” auch, dass es keine privaten Wohnungsvermietungen mehr gebe.

Auch TV-Investor Carsten Maschmeyer kritisierte Kühnert auf Twitter: „Wohnen ist Menschenrecht. Laut #Kühnert darf also keiner Geld mit Immobilien verdienen. Essen ist Menschenrecht. Müssen jetzt alle Restaurants und Supermärkte enteignet werden?“, fragte der politisch bestens vernetzte Finanzinvestor und TV-Sternchen Carsten Maschmeyer. Er legte Kühnert zudem einen „Nachhilfekurs in Wirtschaft“ nahe.



Kühnert wiederum gab ihm eine harte Antwort: „Ich weiß nicht, ob ich anderen Leuten Wirtschaftsnachhilfe empfehlen würde, hätte ich vergleichbar viele Schädigungen von Kleinanlegern unternehmerisch zu verantworten, wie das bei Ihnen der Fall ist“, erklärte der Juso-Chef. Er spielte offenbar auf umstrittene Erfolgsmethoden des „Höhle der Löwen”-Investors an. Die Wiener Staatsanwalt prüfte 2011 Betrugsvorwürfe gegen den von Maschmeyer gegründeten Finanzvertrieb AWD. Es ging laut „Stern” um den Vorwurf des schweren gewerbsmäßigen Betrugs. Maschmeyer wies ihn als abstrus zurück. Das Verfahren kam zu keinem Abschluss.

Bundesverfassungsgericht: Stiefkindadoption auch für unverheiratete Paare

Der generelle Ausschluss unverheirateter Paare von der Stiefkindadoption ist verfassungswidrig. Wie das Bundesverfassungsgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil entschied, muss die Adoption der Kinder des Partners auch in einer stabilen nichtehelichen Beziehung möglich sein.

Zur Begründung verwiesen die Karlsruher Richter auf das Kindeswohl. Für eine Neuregelung hat der Gesetzgeber Zeit bis Ende März 2020.

Damit gab das Bundesverfassungsgericht der Beschwerde einer Mutter und ihrer beiden Kinder statt. Der leibliche Vater war 2006 gestorben. 2007 ging die Mutter eine neue Beziehung ein, ohne allerdings erneut zu heiraten. Dennoch wollten sie und ihr neuer Partner erreichen, dass die Kinder „die Stellung gemeinschaftlicher Kinder“ bekommen, dass also der neue Partner rechtlicher Vater wird.

Die Klage hiergegen scheiterte durch alle Instanzen, weil nach bisherigem Recht die Stiefkindadoption Ehepaaren vorbehalten ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass adoptierende Eltern in einer stabilen Beziehung leben.

Das Bundesverfassungsgericht betonte, dass die Kinder aber keinen Einfluss auf die Heirat ihrer faktischen Eltern haben. Daher müsse die Stiefkindadoption auch in stabilen nichtehelichen Partnerschaften möglich sein.

Kühnert fordert Kollektivierung von Großunternehmen

Juso-Chef Kevin Kühnert hat die Kollektivierung von Großunternehmen wie dem Automobilkonzern BMW gefordert. „Ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar“, sagte Kühnert der Wochenzeitung „Die Zeit“.



Mit diesem Gedankenspiel stieß Kühnert bei SPD-Kollege Johannes Kahrs auf Ablehnung. Der twitterte am Mittwochabend: „Was für ein grober Unfug. Was hat der geraucht? Legal kann es nicht gewesen sein.“

Wie genau solche Kollektivierungen ablaufen sollten, ließ Kühnert in dem Interview offen. „Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW 'staatlicher Automobilbetrieb' steht oder 'genossenschaftlicher Automobilbetrieb' oder ob das Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht“, sagte er der „Zeit“.



Entscheidend sei, dass die Verteilung der Profite demokratisch kontrolliert werde. „Das schließt aus, dass es einen kapitalistischen Eigentümer dieses Betriebs gibt.“

Klar distanzierte sich der Juso-Chef von bisherigen Formen des Staatssozialismus wie in der DDR. In solchen Modellen habe es meistens einen „eklatanten Mangel an demokratischer Mitbestimmung“ gegeben. Aus seiner Sicht sei dagegen „demokratischer Sozialismus“ ein untrennbares Begriffspaar. Sozialismus sei „kein autoritäres Konzept“, hob er hervor.

Renten steigen um mehr als drei Prozent

Die Renten steigen im Sommer spürbar. In Westdeutschland legen sie zum 1. Juli um 3,18 Prozent zu, im Osten sogar um 3,91 Prozent. Das Bundeskabinett billigte am Dienstag eine entsprechende Verordnung des Sozialministeriums. Eine monatliche Rente von 1000 Euro, die nur auf West-Beiträgen beruht, erhöht sich dadurch um 31,80 Euro, eine gleich hohe Rente mit Ost-Beiträgen um 39,10 Euro.



picture-alliance/ dpa-infografik Foto:

Sozialminister Hubertus Heil sprach von einer „außerordentlich erfreulichen Entwicklung bei den Renten“.



Zugleich nähern sich die Ostrenten weiter an die Westbezüge an. Der Rentenwert im Osten steigt auf 96,5 Prozent des Westwerts. Bis zum Jahr 2024 steigt er aufgrund einer Gesetzesvorgabe von 2017 schrittweise auf 100 Prozent. Der Rentenwert gibt konkret in Euro an, wie viel ein Entgeltpunkt in der Rentenversicherung wert ist; ein Entgeltpunkt wird anhand einer komplizierten Formel berechnet und ist maßgeblich für die Höhe der Rente.



Das Rentenniveau steigt leicht auf 48,16 Prozent an. Es gibt als Verhältnis der Rente zum Durchschnittslohn Auskunft über die Absicherungskraft der Rente. Die einem Automatismus folgende Rentenerhöhung rührt vor allem von der positiven Lohnentwicklung her.

CDU-Mann Bosbach bringt mit einer Frage Islamvertreter in Verlegenheit

Beim ZDF-Talk über den Terror in Sri Lanka und die Rolle der Religion nahmen Moderatorin Maybrit Illner und CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach immer wieder Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime in die Mangel. Sie wollten wissen, ob in muslimisch geprägten Ländern Christen unterdrückt werden.



Bei einem Aspekt geriet Talkgast Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime in Deutschland in die Bredouille. Es begann mit einer Bitte des CDU-Innenpolitikers Wolfgang Bosbach. Er sagte, er würde sich wünschen, dass Muslime in arabischen Ländern Christen dieselbe Toleranz zukommen ließen wie das in westlichen Ländern gegenüber nicht-christlichen Religionen üblich sei. Bosbach schien zu erwarten, dass Mazyek sich als Muslim rechtfertigt. Der tat dies aber nicht.

Wenige Minuten später griff Moderatorin Illner die Frage des CDU-Politikers wieder auf und wollte von Mazyek wissen, was Muslime in Deutschland gegen Christenverfolgung in mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern tun könnten. Mazyek wehrte die Frage zunächst ab, indem er darauf verwies, dass sein Land Deutschland sei und nicht etwa Saudi-Arabien. Die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident hätten sich klar für Religionsfreiheit weltweit positioniert, auch deutsche Muslime sollten sich dafür einsetzen.

Das reichte der Moderatorin aber nicht. Sie hakte mehrmals nach, Mazyek wirkte zunehmend unwirsch. Auch Bosbach meldete sich nun wieder zu Wort.

Als Vermittler erwies sich in dem Talk der Terrorismusexperte Peter Neumann. Er verwies immer wieder darauf, dass oftmals die Religion nicht der auslösende Faktor von Konflikten ist. Im Hinblick auf islamistischen Terror erinnerte er daran, dass nicht Christen, sondern Muslime die zahlenmäßig größte Opfergruppe seien. Die Terrormiliz IS richte sich nicht nur gegen Christen, sondern gegen alle Religionen, die nicht die spezifische IS-Lesart des Korans mittragen.

Boris Palmer wettert gegen Werbung der Deutschen Bahn

Die Werbung der Deutschen Bahn. dpa Foto:

Nach Kritik von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) an der Auswahl von Werbeträgern der Bahn hat das Unternehmen seine Kampagne verteidigt. „Herr Palmer hat offenbar zum wiederholten Male Probleme mit einer offenen und bunten Gesellschaft“, sagte ein Sprecher der Bahn. „Solch eine Haltung lehnen wir ab.“ Nico Rosberg, Nazan Eckes oder Nelson Müller stünden „für besondere Talente, die viele Menschen begeistern“. Sie passten zur aktuellen Werbekampagne und seien „positive und repräsentative Identifikationsfiguren“. Die Bahn zeigt auf ihrer Internetseite Bilder von Reisenden mit unterschiedlichen Hautfarben, unter anderem den dunkelhäutigen Sterne-Koch Nelson Müller, die türkisch-stämmige Moderatorin Nazan Eckes und den früheren Formel-1-Fahrers Nico Rosberg, die auch auf Plakaten und in Werbespots zu sehen sind. „Ich finde es nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die „Deutsche Bahn“ die Personen auf dieser Eingangsseite ausgewählt hat“, schrieb Palmer am Dienstag auf Facebook. „Welche Gesellschaft soll das abbilden?“ Später griff er in seinem Facebook-Posting auch seine eigenen Follower an, die seinen Beitrag kommentiert hatten:



Die Bahn zeigte dafür kein Verständnis: „Die DB freut sich, mit ihnen zusammenzuarbeiten“, sagte der Sprecher. „Genauso gehören Kolleginnen und Kollegen aus über 100 Nationen zur DB-Familie.“

Am Abend reagierte auch Nelson Müller auf seiner Facebook-Seite auf den Post von Palmer:

Umfrage: Union fällt auf Jahrestief - AfD stärkste Kraft im Osten

Die Union ist im „Sonntagstrend“ für „Bild am Sonntag“ auf den tiefsten Wert in diesem Jahr gefallen. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid büßten CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche zwei Punkte auf 28 Prozent ein. Die Grünen dagegen legten zwei Punkte zu und sind mit 19 Prozent nun allein zweitstärkste Kraft.



SPD und AfD gewinnen jeweils einen Punkt, sie kommen auf 18 und 13 Prozent. Die Linke verharrte bei 9 Prozent, die FDP verlor einen Punkt und steht bei 8 Prozent. In anderen Umfragen erreichte die Union zuletzt bis zu 30,5 Prozent.

Dem „Sonntagstrend“ zufolge ist die AfD im Osten mit 23 Prozent stärkste Kraft. Dahinter folgen demnach die CDU (22 Prozent), die Linke (18), die SPD (14) und die Grünen (12). Die FDP kommt auf 5 Prozent, die sonstigen Parteien landen bei 6 Prozent.



Im Westen sieht das Ergebnis der Umfrage anders aus: Hier steht die CDU (29) vor den Grünen (20), SPD (19), AfD (11), FDP (9) und Linken (7). Die sonstigen Parteien kommen auf 5 Prozent.

Bundestagspräsident Schäuble ist offen für CO2-Steuer



Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) befürwortet die Überlegungen zur Einführung einer CO2-Steuer. „Ob man Zertifikate verteuert oder eine Steuer erhebt: Das geht in dieselbe Richtung und sollte von den verantwortlichen Politikern geprüft werden“, sagte Schäuble der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstagsausgabe).



„Wissenschaftler haben dargelegt, dass wir den Verbrauch fossiler Energien teurer machen müssen.“ Europa sollte hier eine Vorreiterrolle übernehmen.



Zuletzt hatte sich unter anderem Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) für eine CO2-Steuer ausgesprochen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schließt eine Abgabe auf CO2-Emissionen nicht aus.



Die Klimasteuer gilt als mögliches Instrument, um den Treibhausgas-Ausstoß zu senken und die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Schäuble rief die Politik zu einem entschlossenen Einsatz für den Klimaschutz auf. „Zehn Jahre weiterer Diskussionen können wir uns nicht leisten“, sagte der frühere Finanzminister.



Lob äußerte der CDU-Politiker für das starke Engagement von Kindern und Jugendlichen für den Klimaschutz. „Wenn die Fridays-for-Future-Demonstrationen dazu beitragen, dass die Entscheidungen zum Klimaschutz vorankommen, dann zeigt dies: Unsere Demokratie funktioniert“, erklärte der Bundestagspräsident.

Autos mit AfD-Werbung in Essen abgefackelt

Drei Werbefahrzeuge der AfD sind in der Nacht zum Donnerstag in Essen abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung und einer politisch motivierten Tat in dem betreffenden Innenhof aus, wie sie am Donnerstag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Nach den Angaben der Polizei hatte ein Zeuge den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte die Brände im Essener Stadtteil Holsterhausen umgehend. „Warum die Autos genau da abgestellt waren, ist Teil der Ermittlungen“, sagte der Sprecher. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen hätten bislang keinen Erfolg gehabt.

FDP-Chef ganz privat mit Freundin, doch Fans sind verwirrt

So privat gibt sich FDP-Chef Christian Lindner (40) selten. Wer seinen Instagram-Account durchblättert, der findet fast ausschließlich politisch getragene Beiträge. Statements zu aktuellen Debatten im Bundestag, Fotos von Wahlkampfveranstaltungen, Reden im Video: Christian Lindner ist eben ein Vollblut-Politiker.

Völlig überraschend gab Lindner im Juli 2018 bekannt, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt: die RTL-Reporterin Franca Lehfeldt (29). Obwohl beide beruflich in der Öffentlichkeit stehen, halten sie ihre Beziehung sehr privat.

Jetzt machte der FDP-Politiker allerdings eine Ausnahme. Auf Instagram postete Lindner einen Schnappschuss bei einem Sonntagsausflug mit einem Oldtimer. An seiner Seite: Freundin Franca Lehfeldt. Beide sind offensichtlich glücklich und grinsen über beide Ohren.

Auch bei den Fans kommt das private Foto super an. Über 12.000 seiner Follower klicken auf „Gefällt mir“. Die Kommentare reichen von „Tolles Paar - unglaubliche Ausstrahlung“ über „Viel Spaß euch beiden“ bis „Toller Politiker, tolle Frau, tolles Auto“.

Doch bei vielen wirft der Post auch Fragen auf. Verwirrung stiftet zum einen Lindners Kommentar. Er schreibt: „Ein Sonntag mit Baujahr 1985 - Ausfahrt ins Grüne: Er muss fahren, sie freut sich.“

Auf den ersten Blick scheinen viele User das erwähnte Datum nicht auf den Oldtimer zu beziehen, sondern auf Lindners hübsche Begleitung. „Zuerst dachte ich die Freundin ist Baujahr 1985“, erklärt ein Follower. Und so ganz weit weg würde man damit ja tatsächlich auch nicht liegen. Franca ist 29 Jahre alt und damit vermutlich 1990 geboren.

Aber einen solch oberflächlichen Kommentar würden wir Christian Lindner natürlich nicht zutrauen. Und der Hashtag #oldtimer #car #oldtimers #oldtimercar, die er dem Beitrag anfügt, machen deutlich, das sich das Datum wohl auf das Baujahr des Autos bezieht.

Doch noch ein weiteres Detail trifft auf Irritationen bei Lindners Fans. Wenn „Er“ fahren muss, also Christian Lindner, warum sitzt sie dann zu seiner Linken auf der Fahrerseite? Irgendetwas stimmt da doch nicht mit der Perspektive.

Ein Instagram-Nutzer fragt: „Seitenverkehrt?“ Christian Lindner antwortet prompt. „Selfie-Bild, also gespiegelt.“ Erklärung ist also: Es handelt sich um einen Oldtimer mit Lenkrad auf der rechten Seite, statt auf der linken.

(dpa/afp/red)