Enthüllung geplant?: Böhmermann: Dubioser Countdown aufgetaucht, ZDF spricht Klartext

Satiriker Jan Böhmermann hat das heikle Video mit heimlichen Aufnahmen des FPÖ-Politikers Heinz-Christian Strache (hier mehr über seinen Rücktritt) schon vor Wochen gekannt. Das bestätigte sein Manager Peter Burtz am Samstag.



Am späten Sonntagabend wurde ein Countdown von Böhmermann veröffentlicht. Doch was steckt dahinter?

Der Manager dementierte, dass die Aufnahmen Böhmermann angeboten worden seien. Da sie ihm nicht angeboten worden seien, habe er sie auch nicht abgelehnt. Woher Böhmermann die Aufnahmen kannte, wisse er nicht, sagte Burtz.



Jan Böhmermann postet Countdown auf Twitter

Plant Böhmermann in seiner Satireshow „Neo Magazin Royale“ eine neue Enthüllung zum Strache-Skandal? Nein, sagt das ZDF. Die die Regierungskrise in Österreich soll nicht im Mittelpunkt der Sendung stehen.

Böhmermann hatte für Donnerstag (23. Mai) ein „kleines Special“ angekündigt. „Das „Special“ wird im Rahmen der Show sowie Online stattfinden und hat nichts mit Herrn Strache zu tun“, teilte das ZDF auf Anfrage mit. Die 45-minütige Show ist ab 22.15 Uhr auf ZDFneo zu sehen und online bereits ab 20.15 Uhr abrufbar.

Böhmermann hatte am Montag auf seinem Account einen Hinweis auf seine Sendung getwittert und danach die Ankündigung „Diese Woche haben wir sogar ein kleines Special vorbereitet!!!“ Kurz darauf folgte ein weiterer Tweet mit einem Link. Beim Öffnen erscheint ein Countdownfeld: Dort wird nach ZDF-Angaben die Zeit Sekunde für Sekunde rückwärts gezählt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es am Mittwochabend Informationen zum Thema der Sendung geben soll.

Jan Böhmermann: Andeutungen bei Preisverleihung

Böhmermann hatte bereits im April bei der Verleihung des österreichischen TV-Preises Romy in einer Video-Botschaft Andeutungen zu dem Fall Strache gemacht. Den Preis könne er nicht persönlich abholen, weil er „gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza rumhänge“, hatte Böhmermann gesagt.



Er verhandele gerade, wie er die „Kronen Zeitung“ übernehmen könne, dürfe darüber aber nicht reden. Der Auftritt hatte ihm scharfe Kritik in österreichischen Medien eingebracht. Er würdige die österreichische Regierung herab, hieß es damals.



