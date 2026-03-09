Eklat bei Wahlparty: Grüne Jugend wirft Boris Palmer raus!

In Baden-Württemberg war am Sonntagabend Feierstimmung: Mit 30,2 Prozent gingen die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir als knapper Sieger der Landtagswahlen hervor. Auch der Ex-Grünenpolitiker und amtierende Oberbürgermeister von Tübingen Boris Palmer ließ sich auf der Wahlparty in Stuttgart blicken – was für einen Eklat sorgte.

Auf der Wahlparty der Grünen in der Stuttgarter Staatsgalerie sorgte das Erscheinen von Boris Palmer offenbar für Aufruhr. Unmittelbar nach seiner Ankunft sei er von zwei jungen Männern verbal angegangen worden, wie der „Spiegel“ berichtet. Palmer habe die Männer eindeutig der Grünen Jugend zugeordnet. Diese warfen ihm vor, er würde dem Ansehen des Wahlsiegers Cem Özdemir schaden und dass er nicht eingeladen worden sei.

Alshebl: Verhalten der Grünen Jugend wie in der Grundschule

Ein Grünenpolitiker sei Palmer aber zur Seite gesprungen: der Bürgermeister der Gemeinde Ostelsheim, Ryyan Alshebl. Dieser beschrieb das Verhalten der Grünen Jugend als „äußerst schlecht“ und „unfreundlich“. So etwas habe er zuletzt in der Grundschule erlebt.

Offiziell äußerte sich die Grüne Jugend bislang nicht zu dem Vorfall. Der Landessprecher Jaron Immer (20) betonte jedoch, dass Palmers Positionen mit den „Grundwerten unserer Partei unvereinbar“ seien, und man ihn nicht in der Regierung sehen wolle.

Cem Özdemir (l, Bündnis 90 / Die Grünen) und Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, unterhalten sich nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg. picture alliance/dpa | Katharina Kausche Cem Özdemir (l, Bündnis 90 / Die Grünen) und Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, unterhalten sich nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg.

2023 trat Boris Palmer aus der Partei aus

Boris Palmer sorgte in der Vergangenheit mehrfach mit fragwürdigen Aussagen für Aufsehen und viel Kritik in den eigenen Reihen. Äußerungen des „N-Wortes“ hatten letztlich seinen Austritt aus der Partei am 1. Mai 2023 zur Folge. Trotz dieser Entgleisungen pflegen Cem Özdemir und der Oberbürgermeister von Tübingen eine enge Freundschaft. Am Valentinstag traute Palmer sogar seinen Freund und dessen Verlobte. Und auch im aktuellen Wahlkampf spielte er eine Rolle, da Özdemir und Palmer mehrere Termine zusammen absolvierten.

Das sorgte für Spekulationen: Bekommt Palmer einen Ministerposten in der neuen Regierung? Bestätigt hat Palmer die Spekulationen bislang nicht. Er fange erst an, sich darüber Gedanken zu machen, wenn Cem Özdemir ihn frage, sagt er. Ausschließen würde er es aber nicht. (mp)