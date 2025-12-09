Einladung steht: Kommt Donald Trump nach Rheinland-Pfalz?

Der Großvater des US-Präsidenten Donald Trump stammt aus Rheinland-Pfalz. Bei einem Treffen im Juni hat Bundeskanzler Friedrich Merz ihn dorthin eingeladen. Wird es zu dem Besuch kommen?

Kommt US-Präsident Donald Trump nach Rheinland-Pfalz? „Die Einladung steht natürlich“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Mainz. Der US-Präsident habe ihm gesagt, dass er im nächsten Jahr nach Deutschland kommen wolle. Es gebe aber noch keinen Termin für den Besuch.

Trumps Großvater wuchs in Kallstadt auf

In dem kleinen rheinland-pfälzischen Ort Kallstadt wuchs Trumps Großvater Friedrich auf, bevor er 1885 in die USA auswanderte. Der Bundeskanzler hatte bei einem Treffen im Juni im Oval Office des Weißen Hauses dem US-Präsidenten eine in Gold gerahmte Kopie einer historischen Geburtsurkunde von Trumps Großvater als Geschenk präsentiert und ihn zu einem Besuch in seinen Heimatort eingeladen.

Trump habe bei dem Treffen in Washington mit großer Begeisterung für den Besuch zugesagt, sagte Merz. Es sei also eine gute Voraussetzung geschaffen worden. „Mal schauen, ob wir sie umsetzen.“ (dpa/mp)