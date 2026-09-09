Ja schau an, so schnell wird die AfD zur „Altpartei“: Schon am Tag nach der Wahl in Sachsen-Anhalt wird ein zentrales Versprechen gebrochen. Hieß es vor der Wahl noch von Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, er wolle „alleine oder gar nicht“ regieren, regiert in Sachsen-Anhalt plötzlich die ausgestreckte Hand: Die AfD ist auf der Suche nach Partnern. Und schon schlingert die Partei herum, denn Partner bedeutet auch: Kompromiss. Auch das müffelt verdächtig nach „Altpartei“, also erklärt Siegmund flugs, er wolle „keine Spielchen“, während Parteichef Tino Chrupalla ganz staatsmännisch postuliert: „Die Bürger wünschen sich, dass Parteien sich zusammenraufen.“



Doch was sich die Bürger wirklich wünschen, darüber herrscht großes Kopfzerbrechen. Es ist beängstigend zu sehen, wie unser politisches Spitzenpersonal auf den AfD-Triumph reagiert. Als naiver Bürger denkt man ja: Mit ihren riesigen Apparaten müssten Union und SPD auf jedes Szenario vorbereitet sein.

Friedrich Merz flüchtet sich in Floskel

Und dann steht da ein Friedrich Merz am Montagmittag in Berlin, stammelt vor sich hin und hat nichts Handfesteres im Gepäck als die Floskel „wir müssen unsere Politik besser erklären, nicht nur rational, sondern auch emotional“.



Gott bewahre, jetzt bitte nicht noch ein Fritze Merz, der versucht, bei der Rentenreform an meine Gefühle zu appellieren!



Reden will auch die SPD. Über die Reformen, die sie zwar für notwendig hält, aber vor denen sie selbst Angst hat. Darüber müsse man sprechen, sagen die Parteichefs Klingbeil und Bas. Und man fragt sich: Spinnen die? Seit 1,5 Jahren machen SPD und CDU nichts anderes, als Reformen zu zerreden und einander zu kritisieren. Sommer der Reformen, Herbst der Reformen, Frühjahr der Reformen, Sommer der Reformen usw. Wie wäre es mal mit Machen? Handeln? Umsetzen?

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Wir brauchen eine Regierung, die aus dem Quark kommt

Die Themen liegen auf dem Tisch: Migration, kollabierende Sozialkassen, Industriesterben, Energiepreise – das treibt Wähler von CDU und SPD zur Verzweiflung und mithin zur AfD. Wir brauchen keine Gruppentherapie zum Sozialgesetzbuch, sondern eine Regierung, die aus dem Quark kommt. Sonst verliert das letzte bisschen Vertrauen, das sie noch hat.



Umso verrückter, dass Teile von CDU und SPD jetzt auch noch Personaldebatten anzetteln. Glaubt irgendwer, dass ein Hendrik Wüst oder ein Daniel Günther AfD-Anhänger beeindrucken würde? Die wollen billigen Russen-Sprit, Chauvinismus und weniger Ausländer, nicht gerade das, was liberale Merkel-CDUler im Angebot hätten.

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„Meine Entschlossenheit ist ungebrochen“, sagt Merz in trotzigem Tonfall. In zwölf Tagen wird in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt. Es wäre hilfreich, wenn seine Regierung sich bis dahin nicht wie ein verwirrter Hühnerhaufen verhalten würde.