In einer Sitzung mit Abgeordneten wird klargestellt: In der Nähe der Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle gab es kein ukrainisches Flugzeug, das Munition geladen hatte.

Eine ukrainische Antonov parkt am Flughafen Leipzig/Halle hinter einem Zaun auf dem Flughafengelände. Nach dem Fund einer Drohne laufen die Ermittlungen noch. picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Nach der Entdeckung einer Sprengstoff-Drohne auf dem Leipziger Flughafen hat das Bundesinnenministerium intern Berichte dementiert, wonach eines der ukrainischen Antonow-Flugzeuge in der Nähe mit Munition beladen gewesen sei.

In der Obleute-Runde im Bundestag mit den Abgeordneten aus den Ausschüssen Inneres und Verteidigung wurde klargestellt, dass sich keine Munition in der Maschine befunden habe. Ein Bericht des „Focus“ zu dem Dementi entspricht auch den Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Auf eine offizielle Anfrage äußerte sich das Ministerium zunächst nicht.

Drohnen-Vorfall am Leipziger Flughafen: Flugzeug ohne Munition

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Die Mitteldeutsche Flughafen AG bestätigte die Angaben am späten Nachmittag. „Die betreffenden Antonov-Flugzeuge waren zum Zeitpunkt des Vorfalls leer und damit ohne Fracht. Diese Einschätzung deckt sich mit den uns vorliegenden Informationen von Antonov Logistics SALI“, sagte Maret Montavon, Leiterin Kommunikation und Politikbeziehungen bei der Mitteldeutschen Flughafen AG, der „Leipziger Volkszeitung“.

Ein Mitarbeiter des Flughafens hatte die mit Sprengstoff bestückte Drohne in der Nacht zum Mittwoch auf der Start- und Landebahn „Südpiste“ des Flughafens Leipzig/Halle bemerkt. Sie befand sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen nahe einer ukrainischen Transportmaschine vom Typ Antonow AN-124 Condor. Spezialisten der Bundespolizei entschärften die Sprengvorrichtung. (dpa)