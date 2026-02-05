Doku über AfD-Chefin Weidel? Netflix mit deutlicher Ansage

„Alice Weidel: New Era“ soll der Titel einer neuen Netflix-Dokumentation über die AfD-Kovorsitzende sein. Doch die angebliche Bestätigung des Streamingdienstes ist frei erfunden.

In sozialen Netzwerken verbreitet sich die Behauptung, Netflix plane die Veröffentlichung einer mehrteiligen Dokumentarserie über Alice Weidel. Die Serie solle ihren politischen Werdegang nachzeichnen. Die Darstellung findet sich unter anderem in einem Facebook-Beitrag, der auf eine externe Webseite verlinkt. Dort wird der Eindruck erweckt, Netflix habe das Projekt offiziell angekündigt. Aber stimmt das?

Dokumentarserie über Weidel? Bewertung

Falsch. Netflix hat weder die Produktion noch die Veröffentlichung einer Dokumentarserie über Alice Weidel bestätigt.

Fakten

Netflix kündigt neue Dokumentationen in der Regel über eigene Pressemitteilungen, offizielle Social-Media-Kanäle oder einschlägige Branchenportale an. Auf die angebliche Serie über Alice Weidel finden sich dort keinerlei Hinweise.

Auf Nachfrage des dpa-Faktenchecks erklärte Netflix Deutschland, dass weder eine Dokumentarserie über Alice Weidel in Auftrag gegeben noch deren Veröffentlichung bestätigt worden sei.

Netflix wies darauf hin, dass die Webseite keine Quelle angegeben habe, welche Institutionen konkret über das vermeintliche Projekt gesprochen haben sollen: „Dafür wird behauptet, schoп ‚die Αпküпdigυпg‘ der Serie habe genügt, „um politische Lager, Medieпhäuser υпd soziale Netzwerke gleichermaßeп iп Beweguпg zu setzeп, laпge bevor auch пur eiпe Szeпe öffeпtlich gezeigt wurde“ dabei ist das in keinster Weise geschehen.“

Vorsicht vor unseriösen Social-Media-Accounts und Webseiten

Die Facebook-Seite, über die die Falschbehauptung verbreitet wird, ist als Fanseite gekennzeichnet. Laut Meta-Werbebibliothek wird die Facebook-Seite „Leben Blick“ aus Vietnam betrieben. Zudem nutzte die Seite Werbeanzeigen mit allgemeinen Lockbotschaften wie „Du bist ein Tierliebhaber, dann klicke hier“, um die Reichweite künstlich zu erhöhen. Diese Anzeigen sind derzeit inaktiv.

Der im Beitrag angegebene Link „fczelora.blog“ wirkt ebenfalls unseriös und führt zu einer Nachrichtenseite mit der veränderten Webadresse „news.clubofsocial.com“. Diese weist keinerlei Merkmale einer glaubwürdigen Nachrichtenquelle auf. Sie enthält zum Beispiel kein vollständiges Impressum und macht keine Angaben zu Verantwortlichen. (dpa)