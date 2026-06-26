Eins zu Eins und ohne „Rosinenpickerei” sollen die Vorschläge der Renten-Kommission umgesetzt werden – sagen der Kanzler und seine Arbeitsministerin. Was kommt auf die Bundesbürger zu?

Kommt es wie geplant, ändert sich bei der Rente ziemlich viel. Unter anderem müssen alle künftig länger arbeiten und mehr bezahlen. Würde man das heutige System nicht ändern, würde es für künftige Generationen allerdings noch teurer. Die MOPO gibt einen Überblick über die geplanten Änderungen der Rentenreform und ihre Folgen für die Menschen. Außerdem erzählen drei Reporter, was sich für sie jetzt ändert.

Renteneintrittsalter

Es soll an die steigende Lebenserwartung gekoppelt und schrittweise angehoben werden. Aus der bereits 2014 unter Arbeitsminister Franz Müntefering (SPD) vereinbarten „Rente mit 67“ würde dann im Jahr 2041 eine Rente mit 67,5 und 2051 schließlich eine mit 68. Die berühmt-berüchtigte „Rente mit 70“ wäre dann 2090 erreicht. Sie beträfe also diejenigen, die gerade geboren oder eingeschult werden.

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Rentenniveau

Bis zum Jahr 2031 soll es bei den bereits verabredeten 48 Prozent des Lebensdurchschnittslohns als Rente bleiben. Danach soll ein sogenannter Nachhaltigkeitsfaktor den Anstieg dämpfen. Die Renten steigen dann etwas langsamer als die Lohnentwicklung, an die sie bisher gekoppelt sind. Allerdings: Die Bundesregierung verspricht, das Rentenniveau mittelfristig sogar wieder anzuheben. Dazu sollen die Rentenkassen einen Teil der Beiträge am Kapitalmarkt anlegen. Zielmarke: ein 50-Prozent-Niveau bis 2040.

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Rentenbeiträge

Die schlechte Nachricht: Die Beiträge fürs Rentensystem steigen 2028 wie geplant von 18,6 auf 19,9 Prozent. Und es kommt noch dicker: Bis 2031 soll der Beitrag dann noch einmal um zwei Prozentpunkte steigen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer würden sich auch diesen Anstieg jeweils zur Hälfte teilen. Die zusätzlichen Einnahmen sollen in einem Staatsfonds Kenfo (Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung) zur Verfügung gestellt werden, Das Ziel: Am Aktienmarkt sollen damit vier Prozent Rendite erwirtschaftet werden, die ins System zurückfließen. Das soll helfen, die Beiträge zu senken und das Rentenniveau auf Sicht wieder anzuheben. Wer nicht in einen Staatsfonds investieren will, hat bestimmte Alternativen, die aber auch strengen Kriterien unterliegen sollen. In Schweden gibt es bereits ein ähnliches Modell. „Für die Kapitalanlage soll ein öffentlicher, international wettbewerbsfähiger Fonds etabliert werden“, heißt es in dem Vorschlag. Was passiert, wenn die Fonds weniger oder gar kein Geld erwirtschaften, ist nicht geklärt.

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Beitragszahler

Auch wenn es viele schon lange fordern: Beamte bleiben bei der gesetzlichen Rente weiter außen vor. Allerdings sollen für sie bei Renteneintrittsalter oder -erhöhungen künftig die gleichen Anpassungen gelten wie für alle anderen. Das wäre eine Neuerung. Zu „allen anderen“ gehören nach dem Willen der Kommission künftig auch Abgeordnete, Vorstände von Aktiengesellschaften und Selbstständige, die nicht durch ein eignes Versorgungswerk abgesichert sind. Die Basis der Beitragszahler wird also erheblich erweitert.

Minijobs

Der genaue Zeitpunkt ist noch unklar, doch die Abschaffung der Minijobs steht bevor. Bisher müssen auf Einkünfte von bis zu 603 Euro im Monat keine Steuern oder Sozialabgaben gezahlt werden, wenn man einer solchen Tätigkeit nachgeht. Mehr als sechs Millionen Menschen müssen sich darauf einstellen, dass ihnen künftig weniger Netto aus dem Neben- oder Hauptverdienst bleibt. Die Kritik daran ist groß: Vor allem Gastronomiebetriebe klagen, dass sie künftig noch schwieriger Personal finden werden. Der Gesetzgeber will Menschen damit besser vor Altersarmut schützen. Wer (mehr) Beiträge zahlt, erwirbt auch mehr Ansprüche in den Sozialsystemen.

„Rente mit 63“

Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren ist inzwischen ziemlich populär. Seit ihrer Einführung 2014 haben etwa zwei Millionen Menschen diese Möglichkeit genutzt. Sie soll abgeschafft werden. Wer dennoch früher in den Ruhestand will, muss (wieder) Abschläge in Kauf nehmen. Bei gesundheitlichen Einschränkungen gibt es allerdings weiter Härtefallregelungen. Ursprünglich war die „Rente mit 63“ vor allem für Berufe vorgesehen, in denen körperlich schwer gearbeitet werden muss. Genutzt haben sie vor allem Facharbeiter, die in der Regel auch bis zum regulären Renteneintritt arbeiten könnten.

Mütter- und Witwenrente

Die Kommission empfiehlt bei der Witwenrente eine „Anpassung an neue Lebensmodelle“ sowie eine Kürzung der Zahlungen. Ausgleichen soll dies die Mütterrente, die in dem Bericht keine Erwähnung findet. Bisher werden für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, zweieinhalb Jahre Erziehungszeit angerechnet, für jüngere Kinder dagegen drei Jahre. Diese Gerechtigkeitslücke soll geschlossen werden.

MOPO-Reporter erzählen, was sich für sie jetzt ändert:





Chefreporter Olaf Wunder (v. l.), Volontärin Zoe Clausen und stellvertretender Chefredakteur Mathis Neuburger. Florian Quandt

„Rente mit 63“? Nur mit Abschlägen

Olaf Wunder, Chefreporter, wurde im Dezember 1964 geboren. Er war 13 Jahre in der Schule bis zum Abitur, anschließend von 1984 bis 1985 Soldat, studierte von 1986 bis 1990 in Bonn Politik, Geschichte und Germanistik und ist seit 1990 sozialversicherungspflichtig. Seit Juli 1996 bei der MOPO, also seit so gut wie 30 Jahren. Regulärer Renteneintritt wäre am 1. Januar 2032. Er könnte laut aktueller Gesetzeslage mit 63 Jahren bei 14,4 Prozent Abschlägen in Rente gehen, also ab Ende 2027, Anfang 2028.

Länger arbeiten — und dann hoffen

Zoe Clausen (22), Volontärin, wurde im August 2003 geboren. Nach aktueller Regelung könnte sie im September 2070 in Rente gehen – mit dann 67 Jahren. Laut Reformvorschlag würde sich ihr Rentenbeginn um rund zwei Jahre verschieben, weil das Rentenalter künftig an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden soll. Für sie hieße das nach aktuellen Modellrechnungen: Rente wohl erst mit etwa 69 Jahren, also voraussichtlich 2072. Für jüngere Menschen ist das besonders relevant, weil sie die Reform über Jahrzehnte mittragen: Sie arbeiten länger, zahlen länger Beiträge und müssen zugleich darauf hoffen, dass die neue kapitalgedeckte Säule später tatsächlich genug Erträge bringt, um das System zu stabilisieren.

Ein Jahr später in Rente

Mathis Neuburger (45), stellvertretender Chefredakteur, wurde im August 1980 geboren. Demnach könnte er am 1. September 2047 in Rente gehen – mit dann 67 Jahren. Laut Reformvorschlag verschiebt sich der Rentenbeginn um ein Jahr, dann wäre er 68 Jahre alt. Noch drastischer wirkt sich die Abschaffung der „Rente mit 63“ für besonders langjährig Versicherte aus. Nach aktueller Regelung könnte Mathis Neuburger aufgrund von Zivildienst und vielen Berufsjahren nämlich schon mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen – doch in diesen Genuss kommt nur die aktuelle Rentnergeneration, er wird laut Reform drei Jahre länger arbeiten müssen. Auch müsste er in den nächsten Jahren deutlich höhere Rentenbeiträge leisten, könnte aber dafür auch von der neuen kapitalgedeckten Rente profitieren.



