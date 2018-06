Deutschland und die USA: Verwechselt Trump nicht mit Amerika!

In unserer gestrigen Ausgabe schrieb Frank Niggemeier an dieser Stelle: „Die deutsch-amerikanische Freundschaft, jahrzehntelang Garant für Frieden und Freiheit, ist nur noch eine Farce. Das transatlantische Bündnis liegt in Trümmern.“ Aber ist Trump tatsächlich der Totengräber der Freundschaft zwischen Deutschland und den USA?

Auch wenn Umfragen diesen Schluss nahelegen – nur noch 25 Prozent der Deutschen vertrauen Amerika, 30 Prozent dagegen Russland – ich glaube nicht an das Ende der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Wobei es eine Freundschaft – basierend auf Augenhöhe – vermutlich nie gab.



Stattdessen gab es auf deutscher Seite viel Bewunderung und Respekt für dieses Land, das die Demokratie zwar nicht erfunden, das sie als Erfolgsmodell aber in der Moderne verbreitet hat. Das Europa von NS-Barbarei befreit und vor dem Zugriff Stalins bewahrt hat. Es gab eine Partnerschaft, von der wir und Europa jahrzehntelang profitiert haben. Diese Partnerschaft wird auch die katastrophale Präsidentschaft eines Donald Trump überstehen.

Um nur ein Beispiel zu nennen, wie abhängig wir noch immer von Amerika sind: Vergangene Woche wurde in Köln ein 29-jähriger Tunesier verhaftet, der große Mengen Rizin herstellen wollte. Der US-Geheimdienst gab dem BKA den entscheidenden Hinweis. Wie bereits zuvor bei der „Sauerland“-Gruppe oder einer Düsseldorfer Al-Qaida-Zelle, Attentatsplänen in Wandsbek oder in St. Petersburg, Cyberangriffen oder geplanten Terroranschlägen in München. Stets sind es amerikanische Dienste, die ihren europäischen oder russischen Kollegen auf die Sprünge helfen müssen. Und das ließe sich beim Thema Landesverteidigung fortsetzen.

Wenn sich von Deutschlands extremen Rändern rechts und links allmählich ein Antiamerikanismus in Richtung gesellschaftliche Mitte frisst, dann muss man das vor allem naiv nennen. Denn jene, die behaupten, unser Land müsse sich „emanzipieren“ (von wem auch immer), sie verkennen die eigene Schwäche. Ob wir es nun gut finden oder nicht – unsere Demokratie ist mit der US-Demokratie verwandt und verbunden. Dass Europa einmal diese Partnerschaft ersetzen könnte – bis heute bleibt es eine schöne Illusion.

Hinzu kommt, dass Donald Trump nicht Amerika ist, so wenig wie Alexander Gauland oder Beatrix von Storch Deutschland sind. Trump hatte bei seiner Wahl nicht einmal eine numerische Mehrheit. Fast drei Millionen Stimmen mehr bekam Hillary Clinton. Und wie „populär“ er heute ist, werden wir bei den Zwischenwahlen im November sehen.

Viele Deutsche, die sich jetzt den Antiamerikanismus auf die Fahnen geschrieben haben, stehen Trump politisch näher als zum Beispiel seinem Vorgänger Barack Obama.

Und es sind vor allem Amerikaner, die unter Trumps Politik leiden. Es sind Schwarze, Latinos, Asiaten, die sich von diesem Präsidenten nicht repräsentiert fühlen, der üble Vorurteile verbreitet. Es sind amerikanische Frauen, die es unerträglich finden, wie sich dieser alte Mann seiner sexuellen Attacken rühmte, wie er eine für Amerika wichtige Debatte über sexuellen Missbrauch (#MeToo) diskreditiert und Affären mit Pornodarstellerinnen mit Geldzuwendungen zu bereinigen versucht hat.



Es sind Demokraten und gemäßigte Konservative, die es leid sind, wie dieser manische Tölpel in Jahrzehnten gewachsene Partnerschaften zerstört, Diktatoren hofiert und sich vermutlich von Autokraten im Wahlkampf helfen ließ. Es sind amerikanische Unternehmer, die sich verwundert die Augen reiben, wie ihr Präsident den Freihandel eliminiert und vor allem Amerikas Wirtschaft schadet. Es sind Künstler, Schauspieler, Sportler, Schwule und Lesben, Jugendliche, Studenten und Schüler – sie alle haben es nicht für möglich gehalten, was in Amerika seit 18 Monaten passiert.

Denn in Wahrheit ist Donald Trump der personifizierte Gegenentwurf für all das, was viele Menschen meiner Generation mit Amerika verbinden: individuelle Freiheit, Demokratie, Bürger-, Umwelt- und sexuelle Emanzipationsbewegungen, Innovation, Kreativität, Effizienz, das Gegenteil von ideologischer Borniertheit, Coolness, Spaß ...

Trump sollte uns eine Warnung sein. Denn vieles, was in Amerika passiert, erreicht zeitversetzt auch uns. Alle, die jetzt Amerika für Trump verantwortlich machen, sollten sich fragen, ob unsere Wähler populistischen Sprücheklopfern widerstehen würden.

Was Deutschland und Amerika tatsächlich verbindet, das hat mit Trump wenig zu tun. Es sind die jungen Menschen, die in Amerika ihr Austauschjahr erleben. Es sind Millionen Deutsche, die nach wie vor die USA besuchen. Es sind amerikanische Filme, amerikanische Musik, amerikanischer Lifestyle, die untrennbarer Bestandteil unseres Alltags sind – und bleiben.