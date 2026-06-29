Der deutsche Mega-Streaming-Erfolg „Maxton Hall“ startet im Dezember in die dritte und letzte Staffel. Was Fans erwarten können.

Harriet Herbig-Matten als Ruby Bell und Damian Hardung als James Beaufort bei den Dreharbeiten zu „Maxton Hall“. Stephan Rabold/Agentur filmcontact/dpa

Zurück ans College: Die dritte und finale Staffel der Drama-Serie „Maxton Hall“ startet im Dezember 2026 bei Prime Video. Wie der Streamingdienst mitteilte, laufen die sechs Folgen nach dem Roman „Save Us“ der Hamburger Autorin Mona Kasten weltweit in mehr als 240 Ländern und Regionen.

Ruby (Harriet Herbig-Matten) steht darin „am Abgrund“, wie der Streamingdienst vorab berichtete. „Sie wurde vom Maxton-Hall-College suspendiert, ihr Traum von Oxford droht zu zerbrechen. Mit James an ihrer Seite kämpft sie darum, ihren Namen reinzuwaschen, doch ihre Welt fällt auseinander.“





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Die von UFA Fiction produzierte Serie basiert auf „Save Us“, dem dritten Teil der Bestseller-Trilogie „Save“ der Hamburger Autorin Mona Kasten. Regie führte erneut Martin Schreier, Executive Producer waren Ceylan Yildirim, Markus Brunnemann und Eike Adler. Die bisherige Serie ist der bisher größte internationale Erfolg einer deutschen Prime-Video-Produktion und landete in mehr als 120 Ländern auf Platz eins der Streaming-Charts. (dpa/mp)